English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

120 doanh nghiệp tham dự Hội nghị Lữ hành Huế 2026

Thứ Bảy, 12:05, 26/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 25/9, tại thành phố Huế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức Hội nghị Lữ hành Huế 2026 với chủ đề “Huế - Điểm đến di sản kết nối lữ hành toàn quốc”.

Hội nghị quy tụ 120 doanh nghiệp lữ hành lớn trên cả nước, cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp tăng trưởng khách đến Huế theo từng phân khúc thị trường; xây dựng các gói kích cầu và phát triển sản phẩm, điểm đến.

120 doanh nghiep tham du hoi nghi lu hanh hue 2026 hinh anh 1
Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội nghị

Một trong những nội dung được quan tâm là tăng cường kết nối giữa hàng không, đường sắt, tàu biển và vận tải du lịch, qua đó hình thành thêm các tour liên vùng đưa khách đến Huế. Lãnh đạo thành phố Huế cho biết, địa phương đang thay đổi cách truyền thông, quảng bá điểm đến; đồng thời xây dựng và công bố sớm khung chương trình các sự kiện, lễ hội để doanh nghiệp lữ hành chủ động đưa vào chương trình tour và quảng bá, bán sản phẩm. Thành phố cũng đang tập trung hoàn thiện hệ thống sản phẩm du lịch, trong đó có những sản phẩm mới như du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm đường sắt di sản.

120 doanh nghiep tham du hoi nghi lu hanh hue 2026 hinh anh 2
Toàn cảnh Hội nghị Lữ hành Huế 2026

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: “Một trong những sản phẩm mà thành phố đang tập trung để xây dựng  là du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe. Trong hơn 1 triệu lượt khám của Bệnh viện Trung ương Huế năm 2005 thì có hơn 500.000 lượt là người ngoài địa phương, khoảng 3.500 lượt là khách quốc tế. Chúng tôi sẽ tập trung  ráo riết để tất cả các khách sạn, các đơn vị đầu năm 2017 tất cả khách đến lưu trú trên địa bàn thành phố đều nắm được thông tin, bảng giá về chất lượng dịch vụ y tế. Một trong những sản phẩm chúng tôi đánh giá là rất thành công. Trong thời gian vừa qua, thành phố làm việc với Tổng công ty đường sắt Việt Nam để vận hành các chuyến tàu di sản Huế-Đà Nẵng và vừa rồi thêm Huế- Phong Nha và 21/10 này là sẽ chạy chuyến tàu hơi nước và cuối tuần giữ Huế -Đà Nẵng”.

Bên lề hội nghị, từ ngày 24 đến 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức chương trình famtrip khảo sát điểm đến và sản phẩm du lịch tại Huế với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp lữ hành. Đoàn khảo sát trải nghiệm các sản phẩm du lịch cộng đồng, làng nghề và sinh thái như đan lát tại Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Mây tre đan Bao La; khám phá phá Tam Giang với các hoạt động đổ nò, đạp trìa, thưởng thức ẩm thực trên thuyền, chèo thuyền và đua SUP. Các doanh nghiệp cũng tham quan những điểm đến di sản, trải nghiệm dịch vụ thuyền điện trên sông Ngự Hà, tham quan chùa Diệu Đế, phố cổ và chợ Bao Vinh, cầu ngói Thanh Toàn.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2026, nâng cao nhận thức về đái tháo đường thai kỳ
Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2026, nâng cao nhận thức về đái tháo đường thai kỳ

VOV.VN - Sáng 25/9, tại thành phố Huế, Bộ Y tế phối hợp UBND thành phố Huế tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026 với chủ đề “Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh”, kêu gọi phụ nữ mang thai chủ động sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý đái tháo đường thai kỳ để bảo vệ sức khỏe mẹ và trẻ.

Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2026, nâng cao nhận thức về đái tháo đường thai kỳ

Tuần lễ Làm mẹ an toàn 2026, nâng cao nhận thức về đái tháo đường thai kỳ

VOV.VN - Sáng 25/9, tại thành phố Huế, Bộ Y tế phối hợp UBND thành phố Huế tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2026 với chủ đề “Kiểm soát đường huyết thai kỳ - Mẹ an tâm, con khỏe mạnh”, kêu gọi phụ nữ mang thai chủ động sàng lọc, phát hiện sớm và quản lý đái tháo đường thai kỳ để bảo vệ sức khỏe mẹ và trẻ.

Ngộ độc thực phẩm tại Scavi Huế liên quan hai loại vi khuẩn
Ngộ độc thực phẩm tại Scavi Huế liên quan hai loại vi khuẩn

VOV.VN - Sở Y tế TP Huế xác định vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) và Bacillus cereus (B. cereus) liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến 222 công nhân Công ty Scavi Huế phải nhập viện. Cơ quan chức năng phát hiện hai loại vi khuẩn trên trong một số món ăn gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng...

Ngộ độc thực phẩm tại Scavi Huế liên quan hai loại vi khuẩn

Ngộ độc thực phẩm tại Scavi Huế liên quan hai loại vi khuẩn

VOV.VN - Sở Y tế TP Huế xác định vi khuẩn Escherichia coli (E. coli) và Bacillus cereus (B. cereus) liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm khiến 222 công nhân Công ty Scavi Huế phải nhập viện. Cơ quan chức năng phát hiện hai loại vi khuẩn trên trong một số món ăn gồm thịt gà bóp, xà lách bóp bò trứng...

Người dân Huế giao nộp cá thể diều núi quý hiếm
Người dân Huế giao nộp cá thể diều núi quý hiếm

VOV.VN - Một cá thể diều núi quý hiếm vừa được người dân phường Thuận An, thành phố Huế giao nộp cho cơ quan chức năng. Cá thể này nặng 1,2kg, sức khỏe ổn định.

Người dân Huế giao nộp cá thể diều núi quý hiếm

Người dân Huế giao nộp cá thể diều núi quý hiếm

VOV.VN - Một cá thể diều núi quý hiếm vừa được người dân phường Thuận An, thành phố Huế giao nộp cho cơ quan chức năng. Cá thể này nặng 1,2kg, sức khỏe ổn định.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực