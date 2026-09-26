120 doanh nghiệp tham dự Hội nghị Lữ hành Huế 2026

Hội nghị quy tụ 120 doanh nghiệp lữ hành lớn trên cả nước, cùng các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi giải pháp tăng trưởng khách đến Huế theo từng phân khúc thị trường; xây dựng các gói kích cầu và phát triển sản phẩm, điểm đến.

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu tại hội nghị

Một trong những nội dung được quan tâm là tăng cường kết nối giữa hàng không, đường sắt, tàu biển và vận tải du lịch, qua đó hình thành thêm các tour liên vùng đưa khách đến Huế. Lãnh đạo thành phố Huế cho biết, địa phương đang thay đổi cách truyền thông, quảng bá điểm đến; đồng thời xây dựng và công bố sớm khung chương trình các sự kiện, lễ hội để doanh nghiệp lữ hành chủ động đưa vào chương trình tour và quảng bá, bán sản phẩm. Thành phố cũng đang tập trung hoàn thiện hệ thống sản phẩm du lịch, trong đó có những sản phẩm mới như du lịch y tế, chăm sóc sức khỏe và các sản phẩm đường sắt di sản.

Toàn cảnh Hội nghị Lữ hành Huế 2026

Ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế cho biết: “Một trong những sản phẩm mà thành phố đang tập trung để xây dựng là du lịch y tế và chăm sóc sức khỏe. Trong hơn 1 triệu lượt khám của Bệnh viện Trung ương Huế năm 2005 thì có hơn 500.000 lượt là người ngoài địa phương, khoảng 3.500 lượt là khách quốc tế. Chúng tôi sẽ tập trung ráo riết để tất cả các khách sạn, các đơn vị đầu năm 2017 tất cả khách đến lưu trú trên địa bàn thành phố đều nắm được thông tin, bảng giá về chất lượng dịch vụ y tế. Một trong những sản phẩm chúng tôi đánh giá là rất thành công. Trong thời gian vừa qua, thành phố làm việc với Tổng công ty đường sắt Việt Nam để vận hành các chuyến tàu di sản Huế-Đà Nẵng và vừa rồi thêm Huế- Phong Nha và 21/10 này là sẽ chạy chuyến tàu hơi nước và cuối tuần giữ Huế -Đà Nẵng”.

Bên lề hội nghị, từ ngày 24 đến 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố tổ chức chương trình famtrip khảo sát điểm đến và sản phẩm du lịch tại Huế với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp lữ hành. Đoàn khảo sát trải nghiệm các sản phẩm du lịch cộng đồng, làng nghề và sinh thái như đan lát tại Hợp tác xã Sản xuất Dịch vụ Mây tre đan Bao La; khám phá phá Tam Giang với các hoạt động đổ nò, đạp trìa, thưởng thức ẩm thực trên thuyền, chèo thuyền và đua SUP. Các doanh nghiệp cũng tham quan những điểm đến di sản, trải nghiệm dịch vụ thuyền điện trên sông Ngự Hà, tham quan chùa Diệu Đế, phố cổ và chợ Bao Vinh, cầu ngói Thanh Toàn.