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Thúc đẩy chăn nuôi theo hướng kinh tế tuần hoàn

Thứ Sáu, 16:38, 18/09/2026
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VOV.VN - Từ chất thải chăn nuôi, nhiều hộ dân ở thành phố Huế đang tạo nguồn phân bón cho cây trồng, hình thành vòng tuần hoàn trong sản xuất. Cùng với chăn nuôi an toàn, kiểm soát dịch bệnh và liên kết tiêu thụ, các mô hình này góp phần giảm chi phí, nâng giá trị sản phẩm, hướng tới nền nông nghiệp xanh, bền vững.

 

Một trong những mô hình được Trung tâm Khuyến nông quốc gia giới thiệu là “Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn thịt hữu cơ đảm bảo an toàn sinh học, theo hướng kinh tế tuần hoàn”, triển khai giai đoạn 2024 - 2026 tại các tỉnh, thành phố Phú Thọ, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế và Đồng Nai, với quy mô 9.000 con lợn thịt trong 3 năm.  

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Mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ của Tập đoàn Quế Lâm

Mô hình tập trung xây dựng vùng chăn nuôi an toàn sinh học, áp dụng quy trình kỹ thuật trong chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và xử lý chất thải, hạn chế tác động đến môi trường. Điểm đáng chú ý là chất thải chăn nuôi được xử lý để làm phân bón cho cây trồng.

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Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đánh giá cao các mô hình chăn nuôi của Tập đoàn Quế Lâm

Theo kết quả triển khai, 100% cơ sở tham gia mô hình thực hiện xử lý chất thải làm phân bón. Đến nay, dự án cũng đã xây dựng 14 hợp đồng liên kết chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm. Hiệu quả kinh tế của mô hình cao hơn 11% so với chăn nuôi đại trà. Gia đình ông Nguyễn Văn Lịch, ở phường Phong Điền, thành phố Huế cho biết: tham gia mô hình này, gia đình ông được hỗ trợ từ con giống, thức ăn, đầu vào đến đầu ra sản phẩm.

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Ông Lê Quốc Thanh (đầu tiên bên trái), Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia tham quan Tổ hợp Nông nghiệp hữu cơ - kinh tế tuần hoàn - sinh thái 4F Quế Lâm

Tập đoàn Quế Lâm đồng hành hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng đầu vào phù hợp và thu mua sản phẩm đạt yêu cầu. Sản phẩm được kiểm soát từ con giống, thức ăn, chăm sóc, phòng bệnh, an toàn sinh học đến xử lý chất thải; sau thu hoạch được thu mua, chế biến và phân phối, từng bước xây dựng sản phẩm thịt lợn hữu cơ, an toàn, có nguồn gốc rõ ràng. 

Ông Nguyễn Văn Lịch cho biết thêm: “Nuôi lợn hữu cơ chúng tôi thấy rất hiệu quả. Thứ nhất, sử dụng men sinh học để trộn thức ăn và xử lý trong phân nên không có mùi hôi. Thứ hai là về mình cho ăn thức ăn bột của Quế Lâm, rau thì tui trồng trong vườn nên con lợn rất là khỏe, không có dịch bệnh” 

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Mô hình chăn nuôi gà Minh Dư tại trang trại rú cát xã Đạn Điền, thành phố Huế

Chương trình này còn giới thiệu về dự án “Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Minh Dư chứng nhận VietGAHP, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm”, triển khai giai đoạn 2025-2027. Mô hình này kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và an toàn sản phẩm, từ con giống, chuồng trại, thức ăn, nước uống đến vệ sinh thú y, phòng chống dịch bệnh, sử dụng thuốc thú y, quản lý chất thải và bảo vệ môi trường. 

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Mô hình chăn nuôi gà Minh Dư chứng nhận VietGAHP, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm

Chị Nguyễn Thị Hiếu, một hộ chăn nuôi gà ở trang trại vùng cát xã Đan Điền, thành phố Huế, tham gia mô hình nêu trên với quy mô 6.000 con gà, mỗi năm lãi khoảng 250-300 triệu đồng. Sản phẩm được liên kết tiêu thụ với Công ty CP CODO Việt Nam. Việc hình thành đầu ra giúp người chăn nuôi có thêm cơ sở duy trì quy trình sản xuất an toàn, gắn sản xuất với yêu cầu của thị trường. 

“Được sự hỗ trợ, tư vấn về cái kỹ thuật, quy trình chăm sóc. Thứ hai nữa là được hỗ trợ về chi phí về thức ăn, vắc xin, các chế phẩm sinh học và thuốc sát trùng, trong quá trình đó được các cố vấn từ trường Nông Lâm đưa các quy trình vắc xin rất chặt chẽ. Phòng bệnh tốt thì vật nuôi có sức khỏe tốt, tăng trọng, tỷ lệ hao hụt rất ít. Tham gia mô hình này có lợi ích là mình sẽ được đưa đến các cơ sở liên kết thu mua chất lượng hơn, giá thành sẽ cao hơn so với giá thị trường, cải thiện thu nhập của người chăn nuôi hiện nay”. 

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Chăn nuôi bò vàng tại Tổ hợp Nông nghiệp hữu cơ - kinh tế tuần hoàn - sinh thái 4F Quế Lâm

Tại Chương trình, Trung tâm Khuyến nông quốc gia cũng khảo sát Tổ hợp Nông nghiệp hữu cơ - kinh tế tuần hoàn - sinh thái 4F Quế Lâm. Đây là mô hình liên kết các khâu trong sản xuất nông nghiệp, trong đó chất thải của quá trình này có thể trở thành đầu vào cho quá trình khác. Ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết, Trung tâm đang phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm triển khai, đẩy mạnh các dự án phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn và chăn nuôi an toàn sinh học. 

“Đối với chăn nuôi trong dự án giữa trung tâm Khuyến nông quốc gia với Quế Lâm hoàn toàn là không sử dụng nước, không có nước thải ra môi trường, cũng như là dùng hệ thống men vi sinh xử lý đệm lót sinh học dẫn đến mật khẩu hoàn toàn không có mùi trong quá trình chăn nuôi. Đối với thức ăn thì ngoài cái thức ăn chế biến sẵn thì bổ sung các thức ăn hữu cơ thô, bổ sung các loại men vi sinh làm tăng sức khỏe trong chăn nuôi... Các nông hộ từ trên A Lưới đến khu vực xung quanh khu vực tổ hợp 4F này thì hiện nay đang áp dụng cái quy trình công nghệ này rất là tốt.” 

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Chăn nuôi an toàn sinh học

Thực tế triển khai cho thấy, hiệu quả của khuyến nông không chỉ ở số lượng con giống hay số hộ tham gia, mà quan trọng hơn là thay đổi phương thức sản xuất. Người dân từng bước chuyển từ chăn nuôi theo kinh nghiệm sang áp dụng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh, chất lượng sản phẩm và xử lý chất thải. Trung tâm Khuyến nông quốc gia cho biết sẽ tiếp tục truyền thông, phổ biến và nhân rộng các mô hình hiệu quả, từng bước hình thành các vùng chăn nuôi an toàn, tăng liên kết giữa người sản xuất và doanh nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm.

Tại Huế, các mô hình chăn nuôi hữu cơ, VietGAHP và kinh tế tuần hoàn đang góp phần thúc đẩy chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ sang các chuỗi giá trị có kiểm soát, gắn sản xuất với thị trường và yêu cầu bảo vệ môi trường.

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Sau đợt mưa lớn, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế xuất hiện nhiều ổ gà

VOV.VN - Đợt mưa lớn vừa qua, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế bị hư hỏng nhiều điểm. Mặt đường bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số đoạn nằm trong Dự án sửa chữa mặt đường, thi công năm 2024, hiện vẫn còn thời gian bảo hành nhưng đã hỏng nặng.

 

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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