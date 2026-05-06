Bàn giao và thả 2 cá thể rùa biển về với môi trường tự nhiên

Cụ thể, vào lúc 6h45 ngày 6/5, trong lúc đang đánh bắt hải sản tại bãi biển Hồ Tràm, ngư dân địa phương đã phát hiện 2 cá thể rùa biển bị mắc vào lưới.

Bộ đội Biên phòng TP.HCM phối hợp với chính quyền địa phương thả 2 cá thể rùa biển về môi trường tự nhiên

Ngay lập tức, bà con ngư dân đã chủ động gỡ lưới và đưa các cá thể này đến Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm để được chăm sóc y tế và kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Qua kiểm tra nhanh, cả 2 cá thể này đều khỏe mạnh, không bị thương tổn nghiêm trọng và có đủ điều kiện để sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm đã phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Thuận tổ chức đưa các cá thể này ra khu vực biển an toàn để thả.