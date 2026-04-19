Người dân TP.HCM dựng rào chặn lối ra vào bãi rác

Chủ Nhật, 14:55, 19/04/2026
VOV.VN - Sáng 19/4, hàng chục người dân thuộc tổ 14, ấp Hải Sơn, xã Long Hải (huyện Long Đất, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), TP.HCM dùng các vật dụng chắn lối ra vào khu vực bãi rác ở khu vực này.

Khu vực mà người dân phải ánh có vị trí cách Tỉnh lộ 44 không xa, phía trước đường có dựng bảng "Cấm bỏ rác" Theo người dân địa phương, khu vực này giáp ranh rừng phòng hộ, xung quanh có hàng trăm hộ dân sinh sống. Việc nhiều phương tiện chở rác ra vào tập kết, xả thải rác sinh hoạt sẽ gây môi hôi thối, ảnh hưởng đến chất lượng sống của dân.

nguoi dan tp.hcm dung rao chan loi ra vao bai rac hinh anh 1
Người dân xã Long Hải, TP.HCM bức xúc vì bãi rác mới xuất hiện trên địa bàn (ảnh cắt Clip)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cho rằng, việc người dân ngăn chặn xe ra vào bãi rác là vi phạm pháp luật.

Đại diện các hộ dân cho rằng, chính quyền địa phương thành lập bãi rác chưa đúng quy định, yêu cầu các phương tiện dừng ngay việc ra vào khu dân cư xả thải, mong muốn UBND xã chọn vị trí khác để làm bãi tập kết rác thải sinh hoạt.

Theo UBND xã Long Hải, hiện trên địa bàn xã không có trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, đơn vị thực hiện thu gom rác cho rác vào xe chuyên dụng vận chuyển trực tiếp đến nơi xử lý rác.

Đối chiếu các đồ án quy hoạch UBND xã đang quản lý, hiện trên địa bàn không có quy hoạch khu đất để đầu tư Trạm trung chuyến chất thải rắn sinh hoạt. 

Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn và khu vực lân cận, đồng thời thực hiện chỉ đạo UBND TP.HCM về việc rà soát các khu vực bãi rác trên địa bàn, UBND xã đã rà soát và đề xuất vị trí tập kết và trung chuyển rác tại thửa số 106 và 1026 tờ bản đồ số 07 (vị trí người dân chặn xe rác), tổng diện tích đề xuất khoảng 4.900m.

Theo lãnh đạo UBND xã Long Hải, đối chiếu Quy hoạch sử dụng đất khời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Long Đất cũ đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phê duyệt điều chỉnh thì thửa đất nêu trên thuộc quy hoạch đất vui chơi giải trí công cộng. Còn tại quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Long Hải (cũ) thì thửa đất nêu trên thuộc quy hoạch đất cây xanh.

Như VOV đã thông tin trước đó, từ đầu tháng 4/2026 gần khu vực đường Nguyễn Tất Thành, xã Long Hải (huyện Long Đất cũ), TP.HCM xuất hiện một bãi rác với nhiều phương tiện chuyên dùng, xe thô sơ, cơ giới ra vào xả thải. Hoạt động này xuất hiện thường xuyên vào mỗi buổi chiều, từ 17h đến tối.

Đại diện bộ phận văn phòng HĐND, UBND xã Long Hải cho biết, vị trí bãi rác mà người dân phản ánh trước đây cũng đã có một doanh nghiệp vào đổ thải và bị xử lý theo quy định. 

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp thu gom, vận chuyển lượng rác trên đến điểm tập kết mới.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Cháy nhà kho công ty sản xuất ghế sofa sát vách cây xăng ở TP.HCM

VOV.VN - Tối 18/4, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 32 – Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị phong tỏa hiện trường, dập tắt đám cháy tại kho chứa hàng của công ty sản xuất ghế sofa trên địa bàn phường Tân Hiệp (trước là TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

TP.HCM chuyển 2 dự án ở Thủ Thiêm sang hình thức đầu tư PPP

VOV.VN - Sáng 18/4, HĐND TP.HCM khoá XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) nhằm đánh giá, thảo luận và thông qua các dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án công trình, hạ tầng.

TP.HCM ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm

VOV.VN - Chiều 17/4, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức lễ ra mắt Công ty cổ phần Quỹ đầu tư mạo hiểm TP.HCM. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM đến dự.

