Người dân TP.HCM dựng rào chặn lối ra vào bãi rác

Khu vực mà người dân phải ánh có vị trí cách Tỉnh lộ 44 không xa, phía trước đường có dựng bảng "Cấm bỏ rác" Theo người dân địa phương, khu vực này giáp ranh rừng phòng hộ, xung quanh có hàng trăm hộ dân sinh sống. Việc nhiều phương tiện chở rác ra vào tập kết, xả thải rác sinh hoạt sẽ gây môi hôi thối, ảnh hưởng đến chất lượng sống của dân.

Người dân xã Long Hải, TP.HCM bức xúc vì bãi rác mới xuất hiện trên địa bàn (ảnh cắt Clip)

Tại hiện trường, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương cho rằng, việc người dân ngăn chặn xe ra vào bãi rác là vi phạm pháp luật.

Đại diện các hộ dân cho rằng, chính quyền địa phương thành lập bãi rác chưa đúng quy định, yêu cầu các phương tiện dừng ngay việc ra vào khu dân cư xả thải, mong muốn UBND xã chọn vị trí khác để làm bãi tập kết rác thải sinh hoạt.

Theo UBND xã Long Hải, hiện trên địa bàn xã không có trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt, đơn vị thực hiện thu gom rác cho rác vào xe chuyên dụng vận chuyển trực tiếp đến nơi xử lý rác.

Đối chiếu các đồ án quy hoạch UBND xã đang quản lý, hiện trên địa bàn không có quy hoạch khu đất để đầu tư Trạm trung chuyến chất thải rắn sinh hoạt.

Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn và khu vực lân cận, đồng thời thực hiện chỉ đạo UBND TP.HCM về việc rà soát các khu vực bãi rác trên địa bàn, UBND xã đã rà soát và đề xuất vị trí tập kết và trung chuyển rác tại thửa số 106 và 1026 tờ bản đồ số 07 (vị trí người dân chặn xe rác), tổng diện tích đề xuất khoảng 4.900m.

Theo lãnh đạo UBND xã Long Hải, đối chiếu Quy hoạch sử dụng đất khời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Long Đất cũ đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phê duyệt điều chỉnh thì thửa đất nêu trên thuộc quy hoạch đất vui chơi giải trí công cộng. Còn tại quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu vực Long Hải (cũ) thì thửa đất nêu trên thuộc quy hoạch đất cây xanh.

Như VOV đã thông tin trước đó, từ đầu tháng 4/2026 gần khu vực đường Nguyễn Tất Thành, xã Long Hải (huyện Long Đất cũ), TP.HCM xuất hiện một bãi rác với nhiều phương tiện chuyên dùng, xe thô sơ, cơ giới ra vào xả thải. Hoạt động này xuất hiện thường xuyên vào mỗi buổi chiều, từ 17h đến tối.

Đại diện bộ phận văn phòng HĐND, UBND xã Long Hải cho biết, vị trí bãi rác mà người dân phản ánh trước đây cũng đã có một doanh nghiệp vào đổ thải và bị xử lý theo quy định.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, chính quyền địa phương đã yêu cầu doanh nghiệp thu gom, vận chuyển lượng rác trên đến điểm tập kết mới.