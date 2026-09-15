English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM dự kiến chi 140.000 tỷ đồng làm 87 dự án chống ngập

Thứ Ba, 19:38, 15/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - TP.HCM dự kiến cần khoảng 140.000 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai 87 dự án, hướng đến giải quyết cơ bản 50 trong tổng số 159 vị trí thường xuyên ngập.

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo về chống ngập và thoát nước trong phát triển đô thị; giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về thu gom, xử lý nước thải đô thị đến năm 2030 do Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức chiều 15/9.

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết sau khi hợp nhất, Thành phố có diện tích khoảng 6.778 km², được chia thành 23 lưu vực chính. Địa hình và chế độ thủy văn giữa các khu vực có sự khác biệt lớn.

tp.hcm du kien chi 140.000 ty dong lam 87 du an chong ngap hinh anh 1
Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (Ảnh: C.T)

TP.HCM đang chịu tác động ngày càng rõ của thời tiết cực đoan, triều cường, nước biển dâng và sụt lún đất. Trong khi đó, một số quy hoạch trước đây không còn phù hợp; hệ thống kênh rạch, cống thoát nước và trạm bơm chưa đồng bộ, làm hạn chế khả năng kiểm soát và dành không gian cho thoát nước.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM hiện có 159 vị trí thường xuyên ngập. Trong đó, khu vực TP.HCM trước đây có 76 vị trí, Bình Dương trước đây có 52 vị trí và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có 31 vị trí.

Giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM dự kiến hoàn thành 87 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 140.000 tỷ đồng, hướng đến giải quyết cơ bản 50 vị trí ngập. Trong số này, khu vực TP.HCM trước đây có 34 vị trí, Bình Dương trước đây có 9 vị trí và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có 7 vị trí.

tp.hcm du kien chi 140.000 ty dong lam 87 du an chong ngap hinh anh 2
TP.HCM dự kiến cần 140.000 tỷ đồng làm 87 dự án chống ngập

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM, công tác chống ngập thời gian tới cần chuyển từ xử lý từng điểm sang quản lý tổng thể theo lưu vực. Các giải pháp phải đồng thời tính đến mưa cực đoan, triều cường, nước biển dâng, sụt lún đất, quy hoạch đô thị và không gian trữ nước.

Thành phố định hướng kết hợp các công trình thoát nước truyền thống với hạ tầng xanh, hồ điều tiết, không gian trữ nước và những giải pháp dựa vào tự nhiên. Dữ liệu số cùng công nghệ dự báo, cảnh báo cũng sẽ được ứng dụng để nâng cao hiệu quả quản lý.

Bên cạnh chống ngập, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 thu gom ít nhất 80% nước thải đô thị và xử lý đạt quy chuẩn từ 40 - 45%. Hiện các tỷ lệ này mới đạt lần lượt khoảng 52% và 19,5%.

Theo ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, điểm nghẽn không chỉ nằm ở công suất nhà máy mà còn do mạng lưới thu gom, trạm bơm, điểm đấu nối và tuyến truyền tải thiếu đồng bộ.

tp.hcm du kien chi 140.000 ty dong lam 87 du an chong ngap hinh anh 3
Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn ngập nước trong trận mưa mới đây

Thành phố cần ưu tiên hoàn thiện các hạng mục đưa nước thải về những nhà máy chưa khai thác hết công suất; đồng thời lồng ghép xây dựng mạng lưới thu gom với các dự án cải tạo đường, hẻm, chỉnh trang đô thị và chống ngập để tránh đào đường nhiều lần.

Được biết, TP.HCM hiện có 159 vị trí thường xuyên ngập, trong đó 50 vị trí dự kiến được giải quyết cơ bản đến năm 2030. Đơn vị tư vấn cảnh báo, nếu không đầu tư chống ngập, thiệt hại vào năm 2100 có thể lên tới 150 triệu USD/năm; nếu triển khai đồng bộ công trình và giải pháp dựa vào tự nhiên, mức thiệt hại có thể giảm còn khoảng 50 triệu USD/năm.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Quy hoạch TP.HCM cần làm nổi bật bản sắc đô thị sông nước
Quy hoạch TP.HCM cần làm nổi bật bản sắc đô thị sông nước

VOV.VN - Quy hoạch tổng thể TP.HCM bằng tư duy đột phá, tầm nhìn 100 năm, ưu tiên giải quyết tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng ngập nước. Nội dung được đưa ra tại Hội nghị tham vấn ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội nghề nghiệp, nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia về Quy hoạch tổng thể TP.HCM diễn ra ngày 11/9.

Quy hoạch TP.HCM cần làm nổi bật bản sắc đô thị sông nước

Quy hoạch TP.HCM cần làm nổi bật bản sắc đô thị sông nước

VOV.VN - Quy hoạch tổng thể TP.HCM bằng tư duy đột phá, tầm nhìn 100 năm, ưu tiên giải quyết tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng ngập nước. Nội dung được đưa ra tại Hội nghị tham vấn ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội nghề nghiệp, nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia về Quy hoạch tổng thể TP.HCM diễn ra ngày 11/9.

Mưa lớn giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập, giao thông ùn ứ
Mưa lớn giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập, giao thông ùn ứ

VOV.VN - Chiều tối 10/9, cơn mưa lớn kéo dài vào đúng giờ tan tầm khiến cho nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập, giao thông ùn tắc ở nhiều nơi.

Mưa lớn giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập, giao thông ùn ứ

Mưa lớn giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường tại TP.HCM bị ngập, giao thông ùn ứ

VOV.VN - Chiều tối 10/9, cơn mưa lớn kéo dài vào đúng giờ tan tầm khiến cho nhiều tuyến đường ở TP.HCM bị ngập, giao thông ùn tắc ở nhiều nơi.

TP.HCM lấy ý kiến Nhân dân về đặt tên Công viên số 1 Lý Thái Tổ
TP.HCM lấy ý kiến Nhân dân về đặt tên Công viên số 1 Lý Thái Tổ

VOV.VN - TP.HCM đang lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

TP.HCM lấy ý kiến Nhân dân về đặt tên Công viên số 1 Lý Thái Tổ

TP.HCM lấy ý kiến Nhân dân về đặt tên Công viên số 1 Lý Thái Tổ

VOV.VN - TP.HCM đang lấy ý kiến người dân về phương án đặt tên công viên tại số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục