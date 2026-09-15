TP.HCM dự kiến chi 140.000 tỷ đồng làm 87 dự án chống ngập

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo về chống ngập và thoát nước trong phát triển đô thị; giải pháp thực hiện các chỉ tiêu về thu gom, xử lý nước thải đô thị đến năm 2030 do Sở Xây dựng TP.HCM tổ chức chiều 15/9.

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết sau khi hợp nhất, Thành phố có diện tích khoảng 6.778 km², được chia thành 23 lưu vực chính. Địa hình và chế độ thủy văn giữa các khu vực có sự khác biệt lớn.

Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM (Ảnh: C.T)

TP.HCM đang chịu tác động ngày càng rõ của thời tiết cực đoan, triều cường, nước biển dâng và sụt lún đất. Trong khi đó, một số quy hoạch trước đây không còn phù hợp; hệ thống kênh rạch, cống thoát nước và trạm bơm chưa đồng bộ, làm hạn chế khả năng kiểm soát và dành không gian cho thoát nước.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, TP.HCM hiện có 159 vị trí thường xuyên ngập. Trong đó, khu vực TP.HCM trước đây có 76 vị trí, Bình Dương trước đây có 52 vị trí và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có 31 vị trí.

Giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM dự kiến hoàn thành 87 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 140.000 tỷ đồng, hướng đến giải quyết cơ bản 50 vị trí ngập. Trong số này, khu vực TP.HCM trước đây có 34 vị trí, Bình Dương trước đây có 9 vị trí và Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây có 7 vị trí.

TP.HCM dự kiến cần 140.000 tỷ đồng làm 87 dự án chống ngập

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM, công tác chống ngập thời gian tới cần chuyển từ xử lý từng điểm sang quản lý tổng thể theo lưu vực. Các giải pháp phải đồng thời tính đến mưa cực đoan, triều cường, nước biển dâng, sụt lún đất, quy hoạch đô thị và không gian trữ nước.

Thành phố định hướng kết hợp các công trình thoát nước truyền thống với hạ tầng xanh, hồ điều tiết, không gian trữ nước và những giải pháp dựa vào tự nhiên. Dữ liệu số cùng công nghệ dự báo, cảnh báo cũng sẽ được ứng dụng để nâng cao hiệu quả quản lý.

Bên cạnh chống ngập, TP.HCM đặt mục tiêu đến năm 2030 thu gom ít nhất 80% nước thải đô thị và xử lý đạt quy chuẩn từ 40 - 45%. Hiện các tỷ lệ này mới đạt lần lượt khoảng 52% và 19,5%.

Theo ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, điểm nghẽn không chỉ nằm ở công suất nhà máy mà còn do mạng lưới thu gom, trạm bơm, điểm đấu nối và tuyến truyền tải thiếu đồng bộ.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn ngập nước trong trận mưa mới đây

Thành phố cần ưu tiên hoàn thiện các hạng mục đưa nước thải về những nhà máy chưa khai thác hết công suất; đồng thời lồng ghép xây dựng mạng lưới thu gom với các dự án cải tạo đường, hẻm, chỉnh trang đô thị và chống ngập để tránh đào đường nhiều lần.

Được biết, TP.HCM hiện có 159 vị trí thường xuyên ngập, trong đó 50 vị trí dự kiến được giải quyết cơ bản đến năm 2030. Đơn vị tư vấn cảnh báo, nếu không đầu tư chống ngập, thiệt hại vào năm 2100 có thể lên tới 150 triệu USD/năm; nếu triển khai đồng bộ công trình và giải pháp dựa vào tự nhiên, mức thiệt hại có thể giảm còn khoảng 50 triệu USD/năm.