TP.HCM dồn lực nhằm đưa tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10%

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Kinh tế phục hồi tích cực

Trong 8 tháng đầu năm, kinh tế TP.HCM tiếp tục phục hồi tích cực. GRDP 6 tháng tăng 8,55%, cao nhất trong 10 năm qua; ước tăng trưởng 9 tháng đạt từ 8,5% - 9%.

Thu ngân sách nhà nước đạt 624.757 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công đạt 85.141 tỷ đồng, bằng 57,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng vốn FDI thu hút đạt 10,06 tỷ USD, tăng 167%.

Kinh tế TP.HCM phục hồi tích cực

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP cả năm được dự báo đạt từ 8,75% - 9,5%, thấp hơn mục tiêu 10,2%. Để tăng trưởng cả năm đạt từ 10% trở lên, TP.HCM xác định quý III phải tăng 11,07% và quý IV tăng 12,3%.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, tập trung khơi thông nguồn lực và thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng

TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2026 với tổng vốn 147.599 tỷ đồng. Đến hết quý III, tỷ lệ giải ngân lũy kế phải đạt 70%.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương phải tập trung xử lý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và đẩy nhanh thi công.

Sở Tài chính được giao đôn đốc thu ngân sách 4 tháng cuối năm đạt 375.243 tỷ đồng, bình quân khoảng 93.810 tỷ đồng/tháng, phấn đấu đưa tổng thu cả năm vượt 1 triệu tỷ đồng. Thành phố cũng đặt mục tiêu thu 86.590 tỷ đồng tiền đất trong thời gian này.

TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Sở Tài chính phối hợp các đơn vị làm việc trực tiếp với 16 nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp lớn, thúc đẩy giải ngân 171.727 tỷ đồng vốn FDI cùng các dự án trọng điểm. Một số dự án công nghệ cao như Data Center Tân Phú Trung và dự án TikTok cũng được tập trung tháo gỡ thủ tục.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, TP.HCM phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng cuối năm tăng từ 16% - 18%. Kim ngạch xuất khẩu đặt mục tiêu tăng 16,8% trong quý III và 19,3% trong quý IV.

Thành phố đồng thời tập trung hỗ trợ 4 ngành công nghiệp tăng trưởng chậm gồm dệt may, da giày, điện tử và sản xuất xe có động cơ, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tìm kiếm đơn hàng.

Xây dựng và bất động sản tiếp tục được xác định là những động lực tăng trưởng quan trọng. TP.HCM đặt mục tiêu ngành xây dựng tăng 15,25% trong quý III và 16,68% trong quý IV; thị trường bất động sản tăng từ 11% - 15%. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội; rà soát số liệu cấp phép xây dựng nhà ở tại 168 xã, phường, đặc khu để thúc đẩy thêm khoảng 13.085 - 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ khu vực dân cư.

Các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất và trình ban hành quyết định giá đất cụ thể đối với 192 dự án đã thống kê trong năm 2026.

Về khoa học, công nghệ và kinh tế số, TP.HCM đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP; chi xã hội cho nghiên cứu và phát triển đạt từ 2% - 3% GRDP. Ngành dịch vụ khoa học và công nghệ phấn đấu tăng 11,09% trong quý III và 12,54% trong quý IV.

Đối với du lịch, Thành phố phấn đấu đón từ 340.000 - 350.000 lượt khách quốc tế mỗi tháng, đưa tổng doanh thu du lịch cả năm vượt 330.000 tỷ đồng.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, cắt giảm quy trình nội bộ và thường xuyên cập nhật tiến độ từng nhiệm vụ. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý.