English
/ KINH TẾ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

TP.HCM dồn lực nhằm đưa tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10%

Thứ Sáu, 19:12, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách, thúc đẩy tiêu dùng, xuất khẩu và thu hút đầu tư nhằm đưa tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên.

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo triển khai các giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Kinh tế phục hồi tích cực

Trong 8 tháng đầu năm, kinh tế TP.HCM tiếp tục phục hồi tích cực. GRDP 6 tháng tăng 8,55%, cao nhất trong 10 năm qua; ước tăng trưởng 9 tháng đạt từ 8,5% - 9%.

Thu ngân sách nhà nước đạt 624.757 tỷ đồng, bằng 77,6% dự toán và tăng 20% so với cùng kỳ. Giải ngân đầu tư công đạt 85.141 tỷ đồng, bằng 57,7% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng vốn FDI thu hút đạt 10,06 tỷ USD, tăng 167%.

tp.hcm don luc nham dua tang truong grdp nam 2026 dat tu 10 hinh anh 1
Kinh tế TP.HCM phục hồi tích cực

Tuy nhiên, tăng trưởng GRDP cả năm được dự báo đạt từ 8,75% - 9,5%, thấp hơn mục tiêu 10,2%. Để tăng trưởng cả năm đạt từ 10% trở lên, TP.HCM xác định quý III phải tăng 11,07% và quý IV tăng 12,3%.

UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước khẩn trương rà soát, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, tập trung khơi thông nguồn lực và thúc đẩy các động lực tăng trưởng.

Phải giải ngân 100% vốn đầu tư công, thu ngân sách hơn 1 triệu tỷ đồng

TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2026 với tổng vốn 147.599 tỷ đồng. Đến hết quý III, tỷ lệ giải ngân lũy kế phải đạt 70%.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương phải tập trung xử lý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và đẩy nhanh thi công.

Sở Tài chính được giao đôn đốc thu ngân sách 4 tháng cuối năm đạt 375.243 tỷ đồng, bình quân khoảng 93.810 tỷ đồng/tháng, phấn đấu đưa tổng thu cả năm vượt 1 triệu tỷ đồng. Thành phố cũng đặt mục tiêu thu 86.590 tỷ đồng tiền đất trong thời gian này.

tp.hcm don luc nham dua tang truong grdp nam 2026 dat tu 10 hinh anh 2
TP.HCM đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công

Sở Tài chính phối hợp các đơn vị làm việc trực tiếp với 16 nhà đầu tư chiến lược và doanh nghiệp lớn, thúc đẩy giải ngân 171.727 tỷ đồng vốn FDI cùng các dự án trọng điểm. Một số dự án công nghệ cao như Data Center Tân Phú Trung và dự án TikTok cũng được tập trung tháo gỡ thủ tục.

Trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ, TP.HCM phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng cuối năm tăng từ 16% - 18%. Kim ngạch xuất khẩu đặt mục tiêu tăng 16,8% trong quý III và 19,3% trong quý IV.

Thành phố đồng thời tập trung hỗ trợ 4 ngành công nghiệp tăng trưởng chậm gồm dệt may, da giày, điện tử và sản xuất xe có động cơ, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất và tìm kiếm đơn hàng.

Xây dựng và bất động sản tiếp tục được xác định là những động lực tăng trưởng quan trọng. TP.HCM đặt mục tiêu ngành xây dựng tăng 15,25% trong quý III và 16,68% trong quý IV; thị trường bất động sản tăng từ 11% - 15%. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 28.500 căn nhà ở xã hội; rà soát số liệu cấp phép xây dựng nhà ở tại 168 xã, phường, đặc khu để thúc đẩy thêm khoảng 13.085 - 16.000 tỷ đồng vốn đầu tư từ khu vực dân cư.

Các đơn vị liên quan phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất và trình ban hành quyết định giá đất cụ thể đối với 192 dự án đã thống kê trong năm 2026.

Về khoa học, công nghệ và kinh tế số, TP.HCM đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GRDP; chi xã hội cho nghiên cứu và phát triển đạt từ 2% - 3% GRDP. Ngành dịch vụ khoa học và công nghệ phấn đấu tăng 11,09% trong quý III và 12,54% trong quý IV.

Đối với du lịch, Thành phố phấn đấu đón từ 340.000 - 350.000 lượt khách quốc tế mỗi tháng, đưa tổng doanh thu du lịch cả năm vượt 330.000 tỷ đồng.

UBND TP.HCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, cắt giảm quy trình nội bộ và thường xuyên cập nhật tiến độ từng nhiệm vụ. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để UBND TP.HCM chỉ đạo xử lý.

Sản lượng tiêu thụ tại hệ thống Petrolimex có thời điểm tăng 20–50% so với bình quân hằng ngày.png

Chuyên gia hiến kế giúp TP.HCM đạt tăng trưởng kinh tế hai con số

VOV.VN - Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, TP.HCM cần đổi mới mô hình tăng trưởng. Đó là ý kiến của đại biểu tại Hội thảo khoa học “Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TP.HCM”.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

TP.HCM dự kiến chi 140.000 tỷ đồng làm 87 dự án chống ngập
TP.HCM dự kiến chi 140.000 tỷ đồng làm 87 dự án chống ngập

VOV.VN - TP.HCM dự kiến cần khoảng 140.000 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai 87 dự án, hướng đến giải quyết cơ bản 50 trong tổng số 159 vị trí thường xuyên ngập.

TP.HCM dự kiến chi 140.000 tỷ đồng làm 87 dự án chống ngập

TP.HCM dự kiến chi 140.000 tỷ đồng làm 87 dự án chống ngập

VOV.VN - TP.HCM dự kiến cần khoảng 140.000 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030 để triển khai 87 dự án, hướng đến giải quyết cơ bản 50 trong tổng số 159 vị trí thường xuyên ngập.

Loạt tuyến đường ở trung tâm TP.HCM tổ chức lại để thi công Metro số 2
Loạt tuyến đường ở trung tâm TP.HCM tổ chức lại để thi công Metro số 2

VOV.VN - Để phục vụ thi công 2 nhà ga ngầm Tao Đàn và Bảy Hiền thuộc Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), TP.HCM sẽ tổ chức lại giao thông loạt tuyến đường khu vực trung tâm trong hơn 3 năm.

Loạt tuyến đường ở trung tâm TP.HCM tổ chức lại để thi công Metro số 2

Loạt tuyến đường ở trung tâm TP.HCM tổ chức lại để thi công Metro số 2

VOV.VN - Để phục vụ thi công 2 nhà ga ngầm Tao Đàn và Bảy Hiền thuộc Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), TP.HCM sẽ tổ chức lại giao thông loạt tuyến đường khu vực trung tâm trong hơn 3 năm.

Quy hoạch TP.HCM cần làm nổi bật bản sắc đô thị sông nước
Quy hoạch TP.HCM cần làm nổi bật bản sắc đô thị sông nước

VOV.VN - Quy hoạch tổng thể TP.HCM bằng tư duy đột phá, tầm nhìn 100 năm, ưu tiên giải quyết tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng ngập nước. Nội dung được đưa ra tại Hội nghị tham vấn ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội nghề nghiệp, nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia về Quy hoạch tổng thể TP.HCM diễn ra ngày 11/9.

Quy hoạch TP.HCM cần làm nổi bật bản sắc đô thị sông nước

Quy hoạch TP.HCM cần làm nổi bật bản sắc đô thị sông nước

VOV.VN - Quy hoạch tổng thể TP.HCM bằng tư duy đột phá, tầm nhìn 100 năm, ưu tiên giải quyết tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng ngập nước. Nội dung được đưa ra tại Hội nghị tham vấn ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội nghề nghiệp, nhà đầu tư chiến lược và chuyên gia về Quy hoạch tổng thể TP.HCM diễn ra ngày 11/9.

CÔNG NGHỆ
Ô tô
XÃ HỘI
THỂ THAO
PHÁP LUẬT
THỊ TRƯỜNG
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Doanh nghiệp
Giá vàng
PODCAST
Bất Động sản
Khởi nghiệp