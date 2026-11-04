Người dân tự nguyện giao nộp 2 cá thể động vật hoang dã

Theo thông tin từ Công an phường Nam Triệu, Công an TP Hải Phòng, ngày 25/10/2026, ông Đinh Khắc Thanh, trú tại Tổ dân phố Đường Hương, phát hiện một cá thể trăn đất tại khu vực đầm Phát Đạt, thuộc Tổ dân phố Bảo Kiếm. Cá thể trăn có trọng lượng ước tính khoảng 20-25kg.

Cùng ngày, ông Thanh phát hiện thêm một cá thể khỉ vàng nặng khoảng 4,5kg tại vườn nhà. Nhận thức đây là các loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, ông Thanh đã chủ động trình báo và tự nguyện bàn giao cả hai cá thể cho cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, các cơ quan liên ngành đã thực hiện các thủ tục bàn giao theo quy định, chuyển các cá thể động vật đến cơ sở cứu hộ để chăm sóc, bảo đảm điều kiện sức khỏe trước khi xem xét tái thả về môi trường tự nhiên.

Việc người dân chủ động giao nộp động vật hoang dã góp phần bảo vệ các loài động vật trong tự nhiên, đồng thời thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học.