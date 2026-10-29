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Hải Phòng: Gần 60 tỷ đồng chung tay vì người nghèo

Thứ Năm, 22:24, 29/10/2026
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VOV.VN - Chiều 29/10, TP Hải Phòng phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động, ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”. Các đơn vị, nhà hảo tâm đã đăng ký ủng hộ gần 60 tỷ đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2027 Hải Phòng không còn hộ nghèo.

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm từ 1,78% năm 2021 xuống còn 0,13% vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, toàn thành phố vẫn còn gần 1.700 hộ nghèo và hơn 12.000 hộ cận nghèo. Trong đó, 1.134 hộ có nhu cầu hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở; nhiều hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng lao động, thiếu nguồn thu nhập ổn định, cần sự hỗ trợ thường xuyên và lâu dài. 

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Hải Phòng biểu dương các địa phương, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có nhiều đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo.

Trước thực tế đó, Hải Phòng đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2027 không còn hộ nghèo, giảm hộ cận nghèo, hoàn thành sớm một năm so với mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố Hải Phòng triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, tập trung hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo cải thiện đời sống, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện các chính sách an sinh xã hội, từ đầu năm đến hết tháng 8/2026, Hải Phòng đã hỗ trợ gần 16.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo với kinh phí hơn 110 tỷ đồng. Quỹ “Vì người nghèo” thành phố hỗ trợ xây mới 192 ngôi nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 19 tỷ đồng; trao hơn 3.100 suất quà với tổng kinh phí gần 3,2 tỷ đồng. 

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Các đơn vị, nhà hảo tâm đăng ký ủng hộ gần 60 tỷ đồng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2027 Hải Phòng không còn hộ nghèo.

Phát biểu tại chương trình, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khẳng định, giảm nghèo không chỉ là nhiệm vụ an sinh xã hội mà còn là thước đo chất lượng phát triển. Thành phố yêu cầu các địa phương rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể cho từng hộ, bảo đảm nguồn lực được sử dụng đúng đối tượng, đúng nhu cầu, gắn hỗ trợ trước mắt với tạo việc làm, nâng cao thu nhập và sinh kế lâu dài.

"Mục tiêu của chúng ta là không còn hộ nghèo đến năm 2027. Đây là mục tiêu có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, đòi hỏi sự quyết tâm, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự chung tay của cộng đồng, của toàn thể nhân dân. Thành công không chỉ được đo bằng số hộ thoát nghèo, mà quan trọng hơn là người dân có việc làm, có thu nhập ổn định, được tiếp cận với dịch vụ cơ bản của xã hội, có đủ điều kiện và đặc biệt là không để tái nghèo", ông Đỗ Thành Trung nhấn mạnh.

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Lãnh đạo TP Hải Phòng trao quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cựu thanh niên xung phong và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Tại chương trình, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đăng ký, cam kết ủng hộ tổng kinh phí gần 60 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ “Vì người nghèo” cấp thành phố tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn 27 tỷ đồng; các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc thành phố đăng ký hỗ trợ 10 tỷ đồng; các xã, phường, đặc khu vận động đăng ký hơn 22 tỷ đồng. 

Ban Tổ chức cũng trao 45 suất quà cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, cựu thanh niên xung phong và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời biểu dương các địa phương, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có nhiều đóng góp tích cực trong công tác giảm nghèo.

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Phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026

VOV.VN - Tối 17/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026 và gặp mặt, biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026.

Thanh Nga - Linh Giang/VOV-Đông Bắc
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