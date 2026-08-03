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Người dân tự nguyện giao nộp cá thể kỳ tôm quý hiếm cho công an

Thứ Hai, 15:23, 03/08/2026
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VOV.VN - Ngày 3/8, Công an phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận một cá thể kỳ tôm do công dân Lê Hải Quân (SN 1986, trú TDP 4 Nam Hồng, phường Nam Hồng Lĩnh) tự nguyện giao nộp sau khi phát hiện.

Theo Công an phường Nam Hồng Lĩnh, cá thể được giao nộp là kỳ tôm (còn gọi là rồng đất), tên khoa học Physignathus cocincinus. Đây là loài bò sát thuộc họ Nhông, có tên trong Sách Đỏ Việt Nam ở mức độ nguy cấp, cần được bảo vệ.

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Anh Lê Hải Quân tự nguyện giao nộp cá thể kỳ tôm cho lực lượng chức năng. (Ảnh công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Nam Hồng Lĩnh đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tiến hành các thủ tục theo quy định để đánh giá tình trạng sức khỏe của cá thể kỳ tôm, đồng thời sẽ thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Theo cơ quan công an, việc người dân tự nguyện giao nộp động vật rừng là hành động thiết thực, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.

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Kỳ tôm còn gọi là rồng đất có tên trong Sách Đỏ Việt Nam. (Ảnh công an cung cấp).

Công an phường Nam Hồng Lĩnh khuyến cáo, người dân khi phát hiện động vật rừng, động vật hoang dã đi lạc vào khu dân cư hoặc bị săn bắt, nuôi nhốt trái phép, không tự ý mua bán, vận chuyển, giết mổ hoặc nuôi giữ; cần kịp thời thông báo cho cơ quan công an hoặc lực lượng kiểm lâm để được hướng dẫn, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Bá Thăng/VOV.VN
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