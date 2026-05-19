Bắt được tê tê quý hiếm nặng 9kg, một thanh niên ở Đắk Lắk giao nộp cho xã

Thứ Ba, 16:15, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 19/5, một thanh niên ở xã Hoà Phú Tỉnh Đắk Lắk đã mang một cá thể Tê tê Java nặng khoảng 9kg đến giao nộp cho cơ quan chức năng.

Người mang cá thể Tê tê Java đến xã Hoà Phú giao nộp là anh Y Sak Ly (SN 1996, trú buôn Cư Dluê, xã Hòa Phú).

Anh Y Sak Ly cho biết, khoảng 21h ngày 18/5, khi trời đang mưa lớn, anh chuẩn bị đi soi ếch thì bất ngờ phát hiện một con vật đang bò vào cổng nhà.

bat duoc te te quy hiem nang 9kg, mot thanh nien o Dak lak giao nop cho xa hinh anh 1
Anh Y Sak Ly mang con Tê tê giao nộp cho Công an xã Hoà Phú (Ảnh: Công an xã Hoà Phú)

Sau khi lại gần kiểm tra, anh nhận ra đây là con Tê tê nên lập tức gọi điện trình báo công an xã. Do thời điểm đó mưa quá lớn nên anh được hướng dẫn tạm thời nhốt, chăm sóc con vật qua đêm và sáng hôm sau mang đến cơ quan chức năng giao nộp.

“Khi vừa bước ra khỏi nhà, tôi thấy nó đang bò vào phía cổng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tê tê ngoài đời thật, nhưng do từng xem thông tin trên báo nên biết đây là loài động vật quý hiếm nằm trong sách đỏ, cần được bảo vệ. Do đó, tôi gọi cho xã để giao nộp”, anh Y Sak Ly chia sẻ.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Chủ tịch UBND xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin của người dân, xã đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với kiểm lâm và các đơn vị liên quan hoàn tất thủ tục để bàn giao, thả cá thể tê tê về rừng theo quy định.

“Đây là hành động rất đáng biểu dương trong công tác bảo vệ động vật hoang dã. Thời gian qua, địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức bảo vệ các loài động vật quý hiếm”, ông Hậu cho biết.

Tê tê Java (tên khoa học Manis javanica) là loài động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, được xếp vào danh mục cực kỳ nguy cấp trong Sách đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam. Loài này cũng thuộc nhóm IB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên
Người dân Lâm Đồng tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm, thả về rừng

VOV.VN - Ngày 17/4, Công an xã Quảng Khê (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp, sau đó phối hợp cơ quan chức năng kiểm tra sức khỏe và thả về môi trường tự nhiên.

Gia Lai tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên

VOV.VN - Gia Lai vừa tái thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên tại Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh sau thời gian cứu hộ, phục hồi. Đây là hoạt động góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã.

Liên tiếp các loài sinh vật quý hiếm xuất hiện gần bờ biển Lâm Đồng

VOV.VN - Sáng 24/3, người dân phát hiện một con cá mái chèo (cá hố rồng) đã chết, trôi dạt vào bờ biển Hàm Tiến (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) và một con rùa biển cũng đã chết, nặng khoảng 15-20kg  trôi dạt vào bãi biển Dinh Thầy Thím, xã Tân Hải (thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ), tỉnh Lâm Đồng.

