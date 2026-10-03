Người dân vùng ĐBSCL cần cảnh giác rắn cắn vào mùa mưa lũ

Sáng 29/9, trong lúc cắt tỉa cây kiểng tại nhà, ông Lê Tuấn Kiệt, ở xã Phú Túc, tỉnh Vĩnh Long, bất ngờ bị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn vào tay phải. Vết cắn chảy máu, gây đau nhức dữ dội. Sau khi được đưa đến cơ sở chuyên khoa điều trị kịp thời, ông may mắn không bị ảnh hưởng đến tính mạng.

"Rắn vừa cắn vào tay là đau nhức lắm, chảy máu. Nhìn xuống thì tôi mới thấy con rắn. Bị cắn xong, tôi đi qua Trại rắn Đồng Tâm điều trị ngay. Bây giờ tôi sợ rồi. Trước khi cắt tỉa cây cảnh, phải hết sức cẩn thận, làm gì cũng phải rung lắc trước, hoặc dùng cây chọc vào để kiểm tra. Chứ thò tay vào mà bị rắn cắn thì nguy hiểm quá”, ông Kiệt chia sẻ.

Bác sĩ tại trại rắn Đồng Tâm tận tình khám, điều trị cho bệnh nhân bị rắn cắn

Theo Khoa Điều trị rắn cắn, Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu - Quân khu 9, tức Trại rắn Đồng Tâm, tại xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp, trong tháng 9 vừa qua, đơn vị đã tiếp nhận điều trị 83 ca rắn cắn, tăng 19 ca so với tháng trước. Tính từ đầu năm đến nay, Khoa đã điều trị khoảng 800 trường hợp bị rắn và côn trùng cắn. Các bệnh nhân đều được điều trị khỏi; trong số này, khoảng 55% trường hợp bị rắn độc cắn; trong đó, rắn lục đuôi đỏ là loài gây ra nhiều ca nhất. Tại bệnh viện Quân y 120 cũng vừa điều trị khỏi một ca bị rắn cắn trong tình trạng nguy kịch.

Một bệnh nhân bị rắn cắn trong tình trạng nguy kịch vừa được bệnh viện Quân y 120 điều trị khỏi

Theo các chuyên gia, vào mùa mưa lũ, người dân cần chủ động phòng tránh rắn bằng cách dọn dẹp sạch sẽ khu vực quanh nhà, phát quang bụi rậm, hạn chế tạo nơi trú ẩn cho rắn. Khi đi lại vào ban đêm cần sử dụng đèn chiếu sáng. Khi làm vườn, làm ruộng hoặc dọn dẹp những khu vực có nhiều cây cỏ, người dân cần quan sát kỹ, sử dụng gậy hoặc dụng cụ để xua đuổi rắn; tuyệt đối không dùng tay không đưa vào những nơi khuất, tối hoặc có nguy cơ rắn trú ẩn.

Đại úy Nguyễn Danh Hiếu, Đội Nuôi trồng dược liệu, Trung tâm Nuôi trồng, nghiên cứu, chế biến dược liệu - Quân khu 9, khuyến cáo:“Người dân không nên chủ quan trong những ngày mưa bão hoặc khi nước ngập xung quanh nhà. Khi làm việc cần chú ý, bởi những nơi cao ráo hơn so với khu vực xung quanh thường là nơi rắn tìm đến. Khi làm nương rẫy, vườn tược, người dân nên trang bị đồ bảo hộ như ủng, găng tay hoặc mang theo gậy để xua đuổi rắn, tránh giẫm phải hoặc chạm vào rắn”.

Nếu không may bị rắn cắn, người dân cần giữ bình tĩnh, hạn chế vận động, cố định tay hoặc chân bị cắn và nhanh chóng nhờ người đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Tuyệt đối không tự ý garô, rạch vết cắn, hút nọc độc hoặc đắp lá, hóa chất lên vết thương hay áp dụng các biện pháp dân gian để điều trị rắn cắn.

Thượng tá, bác sĩ CKI Lê Văn Tâm, Phó Chủ nhiệm Khoa Điều trị rắn cắn tại trại rắn Đồng Tháp, lưu ý: “Trong thời gian qua, vẫn còn nhiều bệnh nhân bị rắn cắn sử dụng các biện pháp dân gian, những phương pháp chưa được khoa học chứng minh như nặn máu, đắp lá hoặc sử dụng hóa chất. Những cách này không mang lại hiệu quả mà còn làm mất thời gian quý báu để người bệnh đến cơ sở y tế có huyết thanh kháng nọc độc và được điều trị sớm.

Việc chậm trễ điều trị cũng có thể để lại những di chứng khó khắc phục. Đặc biệt, với các loại rắn độc có lượng nọc lớn, nếu người bệnh chần chừ, nguy cơ đe dọa tính mạng rất cao.

Khi bị rắn cắn, người bệnh cần đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt để được bác sĩ xác định loại rắn, theo dõi các triệu chứng và chỉ định phương pháp điều trị phù hợp. Mỗi loại rắn có thể gây ra những biểu hiện khác nhau nên việc điều trị sớm có ý nghĩa rất quan trọng”.

Khi bị rắn cắn người dân cần khẩn trương đến các cơ sở y tế gần nhất để được khám, điều trị

ĐBSCL đang trong mùa mưa lũ, nước dâng khiến rắn dễ tìm nơi trú ẩn mới, làm tăng nguy cơ rắn bò vào khu dân cư và nhà dân. Người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng tránh và nhanh chóng đến cơ sở y tế khi không may bị rắn cắn. Hiện nay, hầu hết các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực tại các tỉnh, thành phố trong khu vực đều có khả năng tiếp nhận, điều trị các trường hợp bị rắn cắn.