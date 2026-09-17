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Người dân vùng sạt lở núi Cấm an cư nơi ở mới

Thứ Năm, 06:00, 17/09/2026
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VOV.VN - Vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra tại núi Cấm, tỉnh Bình Định cũ vào tháng 11/2021 đã vùi lấp hơn 40 ngôi nhà, đe dọa cuộc sống của hàng trăm người dân. Sau nhiều năm sống trong vùng nguy hiểm, đến nay, hơn 40 hộ dân đang xây dựng nhà mới tại khu tái định cư, từng bước ổn định cuộc sống trước mùa mưa bão.

Những ngày giữa tháng 9, tại Khu tái định cư vùng thiên tai xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, hơn 40 hộ dân từng sống dưới chân núi Cấm, thôn Trung Lương, đang tất bật xây dựng nhà mới. Khu tái định cư nằm cách nơi ở cũ vài trăm mét, có địa hình bằng phẳng, hạ tầng điện, nước và giao thông được đầu tư đồng bộ. Nhiều gia đình đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng, mong sớm ổn định cuộc sống trước khi mùa mưa bão đến. Là một trong những hộ hoàn thành nhà sớm nhất, ông Bùi Thanh Vương đã chuyển về nơi ở mới gần một tháng. Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, ông cho biết gia đình không còn phải thấp thỏm mỗi khi mưa lớn.

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Khu tái định cư mới của người dân thôn Trung Lương có địa hình bằng phẳng, hạn tầng được đầu tư đồng bộ.

“Nhà nước quan tâm để bà con ra khu tái định cư rất mừng. Mùa mưa tới nơi rồi nên bà con mong thợ làm nhanh cho xong nhà để tránh sạt lở ở núi, ở đây mưa xuống sợ ghê lắm. Giờ ở đây thợ điện, thợ nước về đông đủ phấn khởi làm việc, riêng phần tôi có 2 sổ đỏ, nhận được 2 lô đất mới”, ông Bùi Thanh Vương vui mừng chia sẻ.

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Nhiều căn nhà cơ bản đã xong phần thô và chuẩn bị hoàn thành.

Cùng với gia đình ông Vương, nhiều hộ dân khác ở thôn Trung Lương, xã Cát Tiến cũng chủ động khởi công dù chưa nhận đủ tiền bồi thường, với mong muốn sớm rời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở. Ông Mai Trần Hải, người dân thôn Trung Lương cho biết, trước đây mỗi khi mưa bão, gia đình ông phải di dời đến nơi an toàn. Nay có đất tái định cư và tiền hỗ trợ, gia đình đã thuê thợ xây nhà mới.

“Trước đây đá lớn sạt xuống hết nhà dân, nguyên khu đó là chính quyền yêu cầu di dời dân đi hết, không cho ai ở đấy nữa hết để đảm bảo an toàn cho người dân, chính vì vậy bà con cũng đồng thuận", ông Mai Trần Hải chia sẻ.

Nỗi lo ấy bắt nguồn từ vụ sạt lở nghiêm trọng tại núi Cấm vào tháng 11/2021. Hơn 35.000m3 đất đá tràn xuống khu dân cư, vùi lấp hơn 40 ngôi nhà, ảnh hưởng đến cuộc sống của 117 hộ dân. Tỉnh Bình Định cũ khi đó đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở tại khu vực này.

Từ thực tế đó, địa phương xây dựng phương án bố trí tái định cư cho 64 hộ dân trong vùng nguy hiểm. Đến nay, 44 hộ đã nhận tiền bồi thường và đang xây dựng nhà ở mới. Theo ông Lại Minh Đức, Trưởng thôn Trung Lương, nhiều gia đình trong vùng sạt lở đã nhận tiền và chuyển đến khu tái định cư. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng 20 hộ chưa di dời.

“Khu tái định hiện hiện nay bà con đã đến và ở đạt khoảng 80% đã nhận tiền đến nơi ở mới để cất và xây dựng nhà. Còn 20 hộ dân vẫn đang tiếp tục triển khai các bước để đến nơi ở mới. Mong cấp trên tạo điều kiện thỏa đáng để bà con đến nơi ở mới trong mùa mưa bão năm nay”, ông Lại Minh Đức mong muốn.

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Người dân xây nhà tại khu tái định cư ở xã Cát Tiến.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Cát Tiến, cho biết địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường, di dời dân; đồng thời xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho những hộ chưa thể chuyển đến nơi ở mới.

“Trong thời gian tới cố gắng đẩy nhanh tiến độ di dời để bà con ổn định cuộc sống trong thời gian đến, UBND xã cũng đã xây dựng phương án di dời người dân, bên cạnh đó đã xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2026. Không riêng gì núi Cấm, mà xã đã bố trí phương án cụ thể nếu có xảy ra thiên tai địa phương sẽ cố gắng di dời bà con đến những nơi an toàn như các điểm trường, nơi cao ráo giúp bà con”, ông Nguyễn Ngọc Thạch cho hay.

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Những ngôi nhà kiên cố được xây dựng mới.

Từ vùng đất từng thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở, người dân dưới chân núi Cấm đang từng bước chuyển đến nơi ở an toàn hơn. Những căn nhà mới không chỉ giúp người dân ổn định cuộc sống, mà còn là kết quả của quá trình chủ động di dời dân khỏi khu vực có nguy cơ thiên tai cao. Tuy nhiên, khi cao điểm mùa mưa bão đến gần, việc hoàn thành di dời những hộ còn lại vẫn là nhiệm vụ cấp thiết, nhằm giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do sạt lở, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
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