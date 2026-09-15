Thái Nguyên tháo gỡ nút thắt tái định cư để đẩy nhanh tiến độ hai cầu Quang Vinh



Đẩy nhanh tái định cư, tháo điểm nghẽn mặt bằng

Hai dự án cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2 có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, khởi công tháng 1/2025, đi qua phường Linh Sơn và phường Quan Triều. Theo kế hoạch ban đầu, các dự án hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, tiến độ hiện phụ thuộc lớn vào việc giải phóng mặt bằng tuyến đường kết nối và bố trí nơi ở mới cho các hộ phải di dời.

Tại phường Quan Triều, phần mặt bằng xây cầu đã cơ bản được bàn giao, nhưng mặt bằng tuyến kết nối vẫn đang được giải quyết. Dự án ảnh hưởng hơn 200 hộ; hiện còn hơn 165 hộ cần tiếp tục xử lý hồ sơ, trong đó hơn 120 hộ phải bố trí tái định cư. Theo ông Lưu Anh Cảnh, Phó Chủ tịch UBND phường Quan Triều, khó khăn lớn nhất là địa phương không có sẵn quỹ đất tái định cư sau sắp xếp đơn vị hành chính.

“Sau sáp nhập, phường Quan Triều cơ bản không có khu đất tái định cư sẵn có. Vì vậy, song hành với bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, chúng tôi phải lập quy hoạch và bố trí khu tái định cư, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ dự án. Hiện phường bố trí tái định cư tại khu tái định cư tổ 7, phường Quang Vinh cũ. Công tác bồi thường đã đạt trên 80% diện tích; địa phương đang đẩy nhanh thi công để có quỹ đất giao cho người dân. Mục tiêu là hoàn thành mặt bằng tuyến kết nối trước ngày 31/12 năm nay", ông Lưu Anh Cảnh cho biết.

Dự án cầu Quang Vinh 1, 2 kết nối các phường Linh Sơn và Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên, tạo thuận lợi cho giao thông và phát triển đô thị hai bên sông Cầu.

Tại phường Linh Sơn, hai dự án ảnh hưởng khoảng 17 ha đất. Địa phương đã phê duyệt hồ sơ bồi thường cho 479 trong tổng số 480 hộ; trường hợp còn lại đang được điều chỉnh hồ sơ đất theo quy định. Dù phần lớn hồ sơ đã hoàn tất, việc bàn giao mặt bằng vẫn phải chờ tiến độ xây dựng các khu tái định cư. Ông Trần Chí Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Linh Sơn cho biết, các hộ thuộc dự án được bố trí tại Khu dân cư tổ dân phố Nhị Hòa và Khu tái định cư Cao Ngạn số 1, giai đoạn 1 và giai đoạn 2.

“Đối với công tác tái định cư cho dự án cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2, chúng tôi bố trí tại hai dự án là Khu dân cư tổ dân phố Nhị Hòa và Khu tái định cư Cao Ngạn số 1, giai đoạn 1 và giai đoạn 2. Hạ tầng Khu tái định cư Nhị Hòa đang được thi công và cơ bản sẽ đáp ứng tiến độ giao đất cho người dân, đồng thời với việc người dân bàn giao mặt bằng. Khu tái định cư Cao Ngạn 1 cũng đang được nhà thầu triển khai. Chúng tôi cam kết bàn giao mặt bằng hoàn chỉnh cho các hộ trước ngày 30/10; trong đó ưu tiên hoàn thành việc giao đất tại khu tái định cư giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trước ngày 30/9", ông Dũng thông tin.

Tiến độ dự án bị ảnh hưởng do thiếu mặt bằng

Sau hơn một năm thi công, đến nay, dự án cầu Quang Vinh 1 đạt hơn 65% khối lượng, còn dự án cầu Quang Vinh 2 chỉ đạt gần 47% khối lượng. Tại những vị trí đã có mặt bằng, các nhà thầu đang tập trung nhân lực và thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng chưa liền tuyến, việc tổ chức thi công đồng bộ vẫn gặp khó khăn.

Ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Đối với cầu Quang Vinh 1 và Quang Vinh 2, tại các vị trí có đầy đủ mặt bằng, đến thời điểm hiện tại, các đơn vị thi công đã tập trung lực lượng thi công rất tích cực. Nếu có đủ mặt bằng vào cuối năm nay, dự kiến hết quý II/2027, công trình sẽ cơ bản hoàn thành.”

Như vậy, tiến độ của hai dự án hiện gắn trực tiếp với khả năng hoàn thành các khu tái định cư và bàn giao mặt bằng trong những tháng cuối năm. Khi người dân được giao đất, ổn định nơi ở và phần mặt bằng còn lại được bàn giao liền tuyến, các nhà thầu mới có thể tổ chức thi công đồng loạt, hướng tới hoàn thành công trình vào quý II/2027. Đây cũng là điều kiện để hai dự án sớm phát huy vai trò kết nối giao thông và mở rộng không gian đô thị hai bên sông Cầu.