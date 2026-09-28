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Người giao nộp tượng thần khỉ Hanuman cổ được tặng Bằng khen

Thứ Hai, 16:02, 28/09/2026
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VOV.VN - Phát hiện tượng thần khỉ Hanuman dưới biển Dung Quất và tự nguyện giao nộp cho Nhà nước, ông Dương Đình Lục được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi tặng Bằng khen, kèm tiền thưởng.

Sáng nay (28/9), tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ngãi, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, thay mặt Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen và hơn 3,5 triệu đồng tiền thưởng cho ông Dương Đình Lục, 65 tuổi, trú xã Vạn Tường.

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Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi trao Bằng khen cho ông Dương Đình Lục. Ảnh Phạm Linh.

Đầu năm 2021, trong lúc câu cá tại khu vực Vũng Buồn, biển Dung Quất, ông Dương Đình Lục phát hiện nhiều mảnh gốm vỡ. Khi lặn xuống vị trí cách bờ khoảng 50m, ông nhìn thấy một phần tượng đá nhô khỏi lớp cát.

Đến tháng 3 cùng năm, ông Lục cùng người thân trục vớt bức tượng nặng khoảng 150kg, sau đó thuê xe cẩu đưa về nhà. Qua tìm hiểu, ông nhận định đây là hiện vật quý nên giữ lại để thờ trong nhà.

Đến năm 2023, sau khi được chính quyền vận động, ông giao nộp hiện vật cho Nhà nước để bảo tồn.

Kết quả giám định của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi xác định đây là tượng thần khỉ Hanuman, làm từ đá sa thạch hạt mịn, cao 84cm, ngang 40cm. Tượng gồm bệ đá hình bát giác cao 14cm và phần thân cao 70cm, thể hiện thần Hanuman trong tư thế ngồi.

Các đặc điểm tạo hình cho thấy tượng mang phong cách điêu khắc Champa muộn, đồng thời chịu ảnh hưởng của nghệ thuật Khmer. Hiện vật có niên đại khoảng thế kỷ XI-XII, kích thước lớn, còn khá nguyên vẹn và có giá trị nghiên cứu, so sánh.

Năm 2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với bức tượng, giao cơ quan bảo tàng tiếp nhận, bảo quản.

Ngày 16/9/2026, ông Dương Đình Lục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định thưởng hơn 92 triệu đồng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm chi trả khoản tiền này từ nguồn kinh phí sự nghiệp văn hóa năm 2026.

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