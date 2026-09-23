Quảng Ngãi: Nguồn khoáng sản không thiếu, nhưng còn tâm lý e ngại trách nhiệm

Qua rà soát cho thấy, nguồn khoáng sản trên địa bàn tỉnh không thiếu, nhưng việc đưa nguồn cung vào khai thác đúng thời điểm vẫn còn nhiều điểm nghẽn, trong đó có tâm lý e ngại trách nhiệm.

Theo Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 112 mỏ khoáng sản, gồm 45 mỏ đá với trữ lượng khoảng 51,6 triệu mét khối; 41 mỏ cát khoảng 3,8 triệu mét khối và 26 mỏ đất san lấp khoảng 19,2 triệu mét khối. Giai đoạn 2026-2030, tổng nhu cầu dự kiến khoảng 20 triệu mét khối đá, 15 triệu mét khối cát và 37 triệu mét khối đất san lấp.

Ông Nguyễn Thanh Mân, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi phát biểu.

Trong khi đó, khối lượng đã được cấp phép còn lại, chuẩn bị cấp phép và dự kiến đấu giá trong năm 2026 khoảng 72 triệu mét khối đá, 9 triệu mét khối cát và 60 triệu mét khối đất san lấp. Như vậy, tỉnh Quảng Ngãi không thiếu nguồn khoáng sản. Vướng mắc hiện nay là nguồn cung chưa được đưa vào khai thác đúng thời điểm, đúng địa bàn và đúng công suất theo nhu cầu từng công trình.

Theo ngành Công Thương, nhiều chủ đầu tư, nhà thầu chưa chủ động xác định nguồn vật liệu ngay từ giai đoạn chuẩn bị dự án. Đến khi triển khai, nhu cầu tăng cao mới tìm nguồn cung, dẫn đến bị động. Một số mỏ có trữ lượng lớn nhưng công suất khai thác thấp; thủ tục điều chỉnh công suất, cấp phép, gia hạn khai thác chưa được thực hiện kịp thời.

Quang cảnh buổi họp.

Đáng chú ý, việc khai thác một số mỏ phục vụ trực tiếp công trình còn tâm lý e ngại trách nhiệm, nhất là trong xác định giá, khối lượng và các điều kiện liên quan.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công chủ động rà soát nhu cầu, phương án cung ứng vật liệu, không để đến khi triển khai dự án mới tìm nguồn. Đối với đá xây dựng, đây là loại vật liệu thương mại, chủ đầu tư và nhà thầu phải chủ động tìm nguồn cung; nếu một mỏ không đáp ứng thì tính toán nguồn từ mỏ khác.

Ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi họp.

Sở Công Thương được giao làm việc với từng chủ mỏ, rà soát khả năng cung ứng, công khai thông tin về các mỏ. Trường hợp sở hữu mỏ nhưng không chấp hành quy định, găm hàng, tạo khan hiếm hoặc cản trở cung cấp vật liệu cho công trình sẽ bị xử lý. Tỉnh cũng khuyến khích các mỏ đủ điều kiện nâng công suất, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu theo dõi sản lượng khai thác, tiêu thụ từng mỏ.

Ông Trần Phước Hiền yêu cầu cần quy định rõ trách nhiệm của chủ mỏ, chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành.

“Trước đây, chúng ta ban hành rất nhiều văn bản chỉ đạo về công tác này. Hiện nay, chúng ta làm một văn bản thôi, theo hướng chỉ thị của UBND tỉnh ký, trong đó quy định rất rõ trách nhiệm của chủ mỏ, trách nhiệm của chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành. Về phía địa phương là phải chịu trách nhiệm trong việc quản lý trong quá trình khai thác. Chính vì vậy, phải triển khai xây dựng phương án để quản lý các đơn vị khai thác, theo hướng kết hợp giữa công nghệ và trực người ở các địa bàn quản lý. Đồng thời, tổ chức bảo vệ đối với những nơi đã quy hoạch nhưng chưa khai thác”, ông Trần Phước Hiền nói.