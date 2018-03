Người lạ lên Đắk Nông tuyển dụng trẻ em đi làm việc ở TP HCM

Thời gian gần đây, tại xã Quảng Phú, huyện K'Rông Nô, tỉnh Đắk Nông xuất hiện một số đối tượng lạ mặt từ các địa phương khác đến dụ dỗ, tuyển dụng các trẻ em người Mông đi lao động trái phép.

Nhiều nạn nhân, chủ yếu là các em nữ, từ 11 - 16 tuổi đã bị các đối tượng đưa đi TP HCM để làm việc trong môi trường khắc nghiệt.

Điều đáng buồn những bậc cha mẹ vì điều kiện kinh tế khó khăn, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên chấp nhận cho con em mình đi làm khi chưa đủ thành niên.

Ông Sồng A Gàng cùng con gái 11 tuổi vừa trở về từ TP HCM.





Gia đình ông Sồng A Gàng (trú tại thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô) là một trong những nạn nhân có con gái vừa được trở về sau khi bị các đối tượng đưa xuống TP HCM làm việc.

Ông Gàng cho biết, đầu tháng 3 vừa qua, nghe theo lời con rể ở Đắk Lắk, ông đã đồng ý cho con gái là Sồng Thị Nênh (11 tuổi) xuống TP HCM làm việc, với mức lương 18 triệu đồng/năm, đến Tết sẽ đưa con về nhà và hoàn trả toàn bộ tiền công lao động cho gia đình.

“Khoảng đầu tháng 3 có xe ô tô đến tận nhà đón cháu cùng với một số cháu gái khác ở trong thôn lên thành phố làm việc. Xuống đó con bé nhỏ quá làm không được việc nên đòi về nhà. Sau đó chủ cho người đưa về nhà”, ông Gàng cho hay.

Tương tự, gia đình ông Phàng A Hồng (trú tại thôn Phú Vinh, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) cũng có 2 con gái (cháu lớn 16 tuổi và cháu nhỏ 14 tuổi) hiện đang bị các đối tượng dụ dỗ đưa xuống TP HCM làm việc trong các xưởng may.

Ông Phàng A Hồng cho biết, các con vừa gọi điện thoại về báo rằng, cuộc sống rất khổ cực.

“Nghe mấy đứa bảo đi làm thuê một năm được 18 triệu đồng, ăn uống người ta lo hết. Mình không biết nên mới cho con đi làm, nhưng tới đó không phải làm như vậy, mà chủ bắt làm đến 11 giờ đêm mới được nghỉ. Mấy đứa con không chịu được, không làm được, nên muốn về. Ở đó chủ nhốt không cho ra ngoài, vì các cháu còn quá nhỏ nên giờ tôi muốn nhờ cấp chính quyền đưa các cháu về nhà và không để cho các cháu đi nữa”, ông Hồng cho biết.

Ông Phàng A Chư - cán bộ mặt trận thôn Phú Vinh xã Quảng Phú, huyện Krông Nô xác nhận, thời gian vừa qua có tình trạng người lạ đến tuyển lao động trẻ em ở địa phương. Ít nhất ông cũng nhìn thấy 3 đợt, đều có xe ô tô biển số 47 của tỉnh Đắk Lắk đến đón.

Theo Châu Ru Ni – Trưởng Công an xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền địa phương, công an xã đã tích cực phối hợp với Công an huyện K'rông Nô xác minh làm rõ vụ việc, đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, tránh để xảy ra các vụ việc tương tự.

Qua quá trình xác minh cho thấy, từ đầu tháng 3/2018 đến nay, trên địa bàn xã Quảng Phú, đã có một số người lạ đi ô tô đến các địa bàn vùng sâu vùng xa để tuyển dụng lao động, trong đó có 11 cháu bé được các đối tượng "tuyển dụng" đi lao động tại TP HCM.

Các đối tượng lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin, thiếu hiểu biết về pháp luật của người dân, rồi soạn thảo các văn bản hợp đồng, hồ sơ tuyển dụng lao động bất hợp pháp để đánh lừa, tạo niềm tin với người dân.

"Các đối tượng đến địa bàn tuyển dụng một cách lén lút, không thông qua chính quyền địa phương”, Trưởng Công an xã Quảng Phú nói.

Gia đình ông Phàng A Hồng có 2 con nhỏ bị lừa đi lao động ở TP HCM.





Theo Công an huyện Krông Nô, trong số 11 trẻ em bị dụ dỗ đưa về TP HCM lao động, hiện đã có 2 cháu bỏ trốn trở về gia đình, 3 cháu được các cơ quan chức năng xuống đưa về, 5 cháu khác đã được các đối tượng đưa trả về, còn 1 cháu nhỏ vẫn chưa tìm được tung tích địa chỉ.

Mặc dù hầu hết các cháu nhỏ đã được trở về nhà an toàn, riêng một trường hợp chưa rõ tung tích, nhưng qua đó cho thấy sự việc dụ dỗ trẻ em ở huyện Krông Nô đưa đi lao động ở TP HCM là rất nguy hiểm, đáng cảnh báo.

Bên cạnh sự vào cuộc của cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Đặc biệt, các gia đình hết sức cảnh giác với hành vi lừa đảo tuyển dụng trẻ em đi lao động./.

