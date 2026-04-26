  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

Chủ Nhật, 18:27, 26/04/2026
VOV.VN - Ngày 26/4 (nhằm ngày 10/3 Âm lịch), tại Đền Hùng trong khuôn viên Hoa viên Bình Dương (phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM - trước đây là TP. Bến Cát, tỉnh Bình Dương), lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã được tổ chức long trọng với sự tham dự của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết.

Cùng dự lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ và hàng trăm người dân từ các địa phương lân cận.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương dự lễ Giỗ Tổ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trống, khai chiêng và dâng lên bàn thờ Tổ những lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc theo đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Lễ vật dâng lên bàn thờ Tổ tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở Hoa viên Bình Dương

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Phú Hòa nhấn mạnh, đây là dịp để nhắc nhớ rằng, dù ở bất cứ đâu, người Việt Nam luôn hướng về cội nguồn, ghi nhớ công lao dựng nước và giữ nước của tổ tiên. Hoạt động này còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Phần hội tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở Hoa viên Bình Dương

Được biết, công trình Đền Hùng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa đầu tư, nhằm phục vụ nhu cầu tâm linh cho nhân dân địa phương và các vùng lân cận không có điều kiện về thăm Đền Hùng tại Phú Thọ.

Bên cạnh phần lễ, chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như thi đấu cờ tướng, biểu diễn võ cổ truyền, thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Còn tại Đình Bưng Cù, phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), lễ Giỗ Tổ cũng được tổ chức ấm áp với Hội thi gói, nấu bánh tét. Hội thi có sự góp mặt của 12 đội đến từ 25 khu phố. Các đội cùng tranh tài ở kỹ thuật gói bánh, chất lượng bánh chín và khả năng thuyết trình sản phẩm.

Hội thi gói bánh tét tại Đình Bưng Cù, phường Tân Khánh

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên địa phương cũng tổ chức nhiều trò chơi dân gian như đập heo đất, đổ nước vào chai, ngậm muỗng chuyền chanh... tạo nên không khí vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư nhân ngày quốc giỗ.

 

Thiên Lý/VOV-TP..HCM
Du lịch biển Lâm Đồng “nóng” ngay từ kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Hôm nay (26/4) là ngày nghỉ thứ 2 trong dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, theo ghi nhận tại các điểm đến ven biển của Lâm Đồng như: Cam Bình, Mũi Né, Phan Thiết,… lượng khách khá đông và chủ yếu là đoàn khách gia đình đến từ TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh…

TP.HCM long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

VOV.VN - Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Đền Tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc, phường Long Bình, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng đông đảo nhân dân Thành phố long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Bính Ngọ 2026.

Vĩnh Long tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

VOV.VN - Vĩnh Long là một trong số ít địa phương khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có Nhà thờ Quốc Tổ Hùng Vương cùng các bậc tiền hiền thời Hùng Vương.

