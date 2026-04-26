Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dâng hương tưởng niệm các vua Hùng

Cùng dự lễ có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ và hàng trăm người dân từ các địa phương lân cận.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương dự lễ Giỗ Tổ

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trống, khai chiêng và dâng lên bàn thờ Tổ những lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh dày, mâm ngũ quả để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc theo đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Lễ vật dâng lên bàn thờ Tổ tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở Hoa viên Bình Dương

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Minh Hạnh, Bí thư Đảng ủy phường Chánh Phú Hòa nhấn mạnh, đây là dịp để nhắc nhớ rằng, dù ở bất cứ đâu, người Việt Nam luôn hướng về cội nguồn, ghi nhớ công lao dựng nước và giữ nước của tổ tiên. Hoạt động này còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa và giáo dục truyền thống cho thế hệ mai sau.

Phần hội tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ở Hoa viên Bình Dương

Được biết, công trình Đền Hùng do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Chánh Phú Hòa đầu tư, nhằm phục vụ nhu cầu tâm linh cho nhân dân địa phương và các vùng lân cận không có điều kiện về thăm Đền Hùng tại Phú Thọ.

Bên cạnh phần lễ, chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi như thi đấu cờ tướng, biểu diễn võ cổ truyền, thu hút đông đảo người dân theo dõi.

Còn tại Đình Bưng Cù, phường Tân Khánh, TP.HCM (trước là TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), lễ Giỗ Tổ cũng được tổ chức ấm áp với Hội thi gói, nấu bánh tét. Hội thi có sự góp mặt của 12 đội đến từ 25 khu phố. Các đội cùng tranh tài ở kỹ thuật gói bánh, chất lượng bánh chín và khả năng thuyết trình sản phẩm.

Hội thi gói bánh tét tại Đình Bưng Cù, phường Tân Khánh

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên địa phương cũng tổ chức nhiều trò chơi dân gian như đập heo đất, đổ nước vào chai, ngậm muỗng chuyền chanh... tạo nên không khí vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư nhân ngày quốc giỗ.