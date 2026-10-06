Nguyên nhân khiến hai xe tải lao thẳng đầu vào nhau ở Hưng Yên

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), vào khoảng 9h15 phút ngày 5/10/2026, tại Km21+600 đường nối hai cao tốc, thuộc địa phận phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe đầu kéo. Thời điểm trên, xe ô tô đầu kéo biển số 89H-110.xx, kéo theo rơ-moóc biển số 89RM-001.xx, di chuyển theo hướng Hưng Yên đi Ninh Bình.

Hiện trường xảy ra sự việc

Khi đến khu vực trên, xe bất ngờ nổ lốp bánh trước bên phải, khiến phương tiện mất kiểm soát, lao qua dải phân cách giữa đường. Sau đó, xe đầu kéo va chạm với xe ô tô đầu kéo biển số 90C-046.xx, kéo theo rơ-moóc biển số 35RM-027.xx, đang lưu thông theo hướng Ninh Bình đi Hưng Yên.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hai xe đầu kéo di chuyển với tốc độ cao rồi xảy ra va chạm trực diện sau khi một xe lao qua dải phân cách. Vụ tai nạn hai xe tải ở Hưng Yên khiến cả hai phương tiện bị hư hỏng. Hai lái xe bị thương nhẹ.

Hai ô tô bị hư hỏng nghiêm trọng sau tai nạn

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc, đồng thời lấy mẫu kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai lái xe. Kết quả kiểm tra cho thấy cả hai tài xế đều âm tính với nồng độ cồn và ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang xác minh, giải quyết vụ tai nạn theo quy định của pháp luật. Vụ việc một lần nữa cho thấy nguy cơ tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra khi phương tiện gặp sự cố kỹ thuật trên đường. Việc kiểm tra, bảo dưỡng phương tiện, đặc biệt là hệ thống lốp, là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế rủi ro trong quá trình lưu thông.