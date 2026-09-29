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Xe tải chở gà giống bốc cháy dữ dội trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Thứ Ba, 08:07, 29/09/2026
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VOV.VN - Vào khoảng 19h ngày 28/9, một xe tải chở gà giống bất ngờ bốc cháy dữ dội tại km214 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Theo thông tin từ đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT), vụ cháy xe tải chở gà giống trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ xảy ra vào khoảng 19h ngày 28/8, tại km214.

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Hiện trường vụ cháy trên cao tốc (Ảnh: Lê Minh)

Thời điểm xảy ra vụ việc, tài xế và phụ xe của nhà xe Anh Khoa cùng hành khách phát hiện ngọn lửa bùng phát trên xe nên đã sử dụng bình chữa cháy được trang bị trên phương tiện để dập lửa.

Tuy nhiên, do đám cháy nhanh chóng lan rộng, việc chữa cháy ban đầu không thành công. Những người có mặt tại hiện trường sau đó đã thông báo cho lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

Clip ghi lại sự việc. Clip: Mạnh Quân

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, tổ chức phân luồng giao thông, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai các biện pháp xử lý vụ cháy.

Được biết, chiếc xe tải gặp nạn đang chở gà giống. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê.

Nguyên nhân vụ cháy xe tải trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ cũng đang được điều tra, làm rõ.

 

Văn Ngân/VOV.VN
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