Nhắc cư dân đeo rọ mõm cho chó, thành viên BQT chung cư Đại Thanh bị hành hung?

Thứ Ba, 16:37, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an xã Đại Thanh, Hà Nội cho biết đang trong quá trình xác minh vụ một thành viên Ban quản trị CT8 chung cư Đại Thanh bị hành hung do nhắc nhở một cư dân đeo rọ mõm cho chó.

Trên mạng xã hội đang lan truyền thông tin, hình ảnh vụ việc một thành viên Ban quản trị tòa CT8 chung cư Đại Thanh (Hà Nội) bị "tác động vật lý" sau khi nhắc nhở một cư dân đeo rọ mõm cho chó khi đi trong chung cư. Trao đổi với VOV.VN chiều nay (12/5), đại diện công an xã Đại Thanh xác nhận đã tiếp nhận đơn tố giác của Ban quản trị CT8 chung cư Đại Thanh và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. 

"Một cư dân dắt chó to đi lại trong tòa nhà, sau khi được ban quản trị tòa nhà nhắc nhở, hai bên có "lời qua tiếng lại", sau đó cư dân này có hành hung một thành viên của ban quản trị. Người này sau đó phải nhập viện điều trị, công an xã cũng đã đến bệnh viện lấy lời khai, tuy nhiên chúng tôi chưa thể làm việc vì sức khỏe của vị này chưa ổn định. Hiện công an xã đang tiếp tục làm rõ vụ việc, giải quyết theo đúng quy định pháp luật", đại diện công an xã Đại Thanh cho biết.

nhac cu dan deo ro mom cho cho, thanh vien bqt chung cu Dai thanh bi hanh hung hinh anh 1
Hình ảnh cư dân dắt theo chó lớn không đeo rọ mõm đi lại trong tòa CT8 chung cư Đại Thanh (Ảnh: FB BQT chung cư Đại Thanh)

Thông tin về vụ việc, Ban quản trị CT8 chung cư Đại Thanh cho biết, sáng 10/5, Ban quản trị CT8 tiếp nhận phản ánh khẩn cấp của cư dân liên quan việc một cư dân đưa chó to di chuyển trong khu vực thang máy và hành lang chung cư nhưng không đeo rọ mõm, không có biện pháp kiểm soát an toàn theo đúng quy định. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban quản trị đã tiến hành kiểm tra, trích xuất camera và xác định phản ánh của cư dân là hoàn toàn có cơ sở.

Tổ công tác gồm thành viên ban quản trị, đội an ninh và đại diện tổ dân cư - trưởng thôn 8 đã trực tiếp lên làm việc, nhắc nhở chủ căn hộ thực hiện đúng quy định quản lý vật nuôi tại chung cư. Tuy nhiên, thay vì hợp tác, chấp hành nội quy và thể hiện trách nhiệm tối thiểu với cộng đồng, cư dân lại có thái độ chống đối, sử dụng nhiều lời lẽ lăng mạ, thiếu chuẩn mực; thậm chí đã lao vào tấn công, đánh vào vùng gáy của thành viên ban quản trị đang thực hiện nhiệm vụ, khiến người này gục tại chỗ.

Ban quản trị tòa nhà cho biết, ngay sau đó đã tiến hành tổng hợp hồ sơ, hình ảnh camera, lời khai nhân chứng cùng các tài liệu liên quan để làm việc với cơ quan chức năng và xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật.

Nguyễn Trang/VOV.VN
Hành hung chủ quán karaoke ở Đồng Nai rồi bỏ trốn, 3 đối tượng bị công an tạm giữ

Công an Bắc Ninh triệu tập đối tượng hành hung lái xe giao hàng tại trường mầm non

Công an vào cuộc xác minh vụ nữ sinh bị hành hung trước cổng trường

