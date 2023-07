Nhiễm phèn, nhiễm mặn, hàng trăm hộ dân ở Quảng Ngãi “khát” nước sạch

- “Bây giờ, nước ở đây nó phèn quá, mình chỉ lọc để xối nhà vệ sinh thôi, chứ còn rửa rau hay nấu ăn ăn cũng không dám nữa".

- “Nước mua một khối là 140 nghìn đồng. Nó rất ảnh hưởng về kinh tế. Vì một tháng có tiết kiệm gì cũng phải mất 4 khối”

Những ý kiến vừa rồi là của người dân ở thôn Cổ Lũy-Làng Cá, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi. Thiếu nước sạch đã trở thành nỗi ám ảnh trong mùa nắng nóng ở làng biển này. Nước bơm lên từ các giếng đóng đa số đều nhiễm phèn, nổi váng màu vàng, có mùi hôi, phải lọc qua nhiều lần mới dùng tạm.

Người dân làm bể lọc nước giếng khoan để dùng tạm

Bà Nguyễn Thị Út, ở thôn Cổ Lũy-Làng Cá, xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi than thở: “Xài nước bơm không được thì phải mua nước chở tới, vừa tốn tiền, vừa mất công, bất tiện lắm".

Không chỉ các hộ dân sử dụng giếng khoan mà cả những gia đình sử dụng nước máy trên địa bàn xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi cũng lâm vào cảnh thiếu nước sạch trong mùa nắng nóng. Nguyên nhân là hệ thống cấp nước sạch ở xã Nghĩa Phú chỉ mới cung cấp cho khoảng 1/4 số hộ dân toàn xã. Trong mùa nắng, nguồn nước sạch cung cấp không đảm bảo nên nhiều người phải mua nước bên ngoài về sử dụng. Ông Nguyễn Hương, ở xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi cho biết: “Nước mua về chỉ dùng để nấu ăn. Còn toàn bộ nước tắm, rửa thì bơm giếng đóng mà nước nó phèn, nó hôi. Dân ở đây gặp chính quyền địa phương cũng kiến nghị rất nhiều lần. Tại vì có đường ống cấp nước sạch của thành phố đi qua nhưng kiến nghị hoài vẫn chưa được”.

Tình trạng “khát” nước sạch trong mùa nắng diễn ra cục bộ trên địa bàn toàn xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi. Trong đó, bị ảnh hưởng nặng nhất là thôn Cổ Lũy - Làng Cá. Toàn thôn có hơn 350 hộ nhưng chỉ khoảng hơn 80 hộ có nước sạch dùng thường xuyên.

Ông Võ Thanh Bình, Trưởng thôn Cổ Lũy-Làng Cá, xã Nghĩa Phú nói: “Bà con rất khó khăn vì thiếu nước. Cách đây mấy năm đã lấy danh sách đề nghị xã để đề nghị thành phố, tỉnh để quan tâm nhưng cũng chưa thực hiện được. Đề nghị các cấp, các ngành sớm quan tâm để đảm bảo cuộc sống cho bà con nhân dân”.

Nước giếng khoan bị nhiễm phèn không sử dụng được

Nghịch lý thay, dù đường ống dẫn nước đã đi qua địa bàn xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi nhưng người dân nơi đây chưa có nước sử dụng. Lãnh đạo xã Nghĩa Phú cho biết, đường ống dẫn nước này do Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi đầu tư để cung cấp nước cho xã Nghĩa An ở lân cận. Còn tại xã Nghĩa Phú, trước đây Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đã đầu tư hạ tầng đường ống từ nguồn ngân sách nhưng do chưa đấu nối nên bà con chưa có nước sử dụng. Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Ngãi đang phải mua nước sạch của Công ty Cổ phần cấp thoát nước và xây dựng Quảng Ngãi để cung cấp lại cho người dân xã Nghĩa Phú. Do thủ tục chưa xong nên chưa thể cấp nước sạch cho người dân sử dụng được.

Ông Phan Thành Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi kiến nghị: “Chính quyền địa phương đã có tờ trình gửi UBND thành phố để kiến nghị với tỉnh là mình sẽ bán nước cho dân trước. Ví dụ như chấp nhận cái mức giá 11 nghìn đồng/khối thì mình cấp cho dân trước. Trên cơ sở đó thì các cơ quan chức năng của tỉnh sẽ cân nhắc giá. Trước mắt thì bà con cũng đồng ý với giá 11 nghìn đồng/ khối để có nước xài trong mùa nắng nóng này”.