Áp thấp nhiệt đới áp sát miền Trung, mưa lớn trên diện rộng

Hồi 4h ngày 13/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Hoàn lưu áp thấp nhiệt đới dự báo gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Trung và nhiều khu vực Bắc Bộ trong những ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4h ngày 13/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,0 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách TP Đà Nẵng khoảng 120km về phía Bắc Đông Bắc và cách TP Huế khoảng 140km về phía Đông Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới ở cấp 6, tương đương 39-49km/h, giật cấp 8. Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, tại đặc khu Cồn Cỏ, Quảng Trị đã ghi nhận gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng trong đêm 12/9 và sáng sớm 13/9 có mưa vừa đến mưa to.

Dự báo đến 4h ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10km/h, tâm áp thấp ở trên khu vực đất liền ven biển Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Đến 16h ngày 14/9, áp thấp nhiệt đới đi sâu vào khu vực Trung Lào và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng biển từ phía Nam Nghệ An đến TP Đà Nẵng, bao gồm đặc khu Cồn Cỏ, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-4m, biển động.

Điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển. Lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và các công trình ven biển cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng.

Tại đất liền, từ chiều tối 13/9, khu vực ven biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Gió mạnh có khả năng làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo và ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc, giao thông.

Đáng chú ý, hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sẽ gây một đợt mưa lớn trên diện rộng. Từ sáng đến đêm 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Thanh Hóa, Nghệ An và TP Đà Nẵng có mưa 40-70mm, cục bộ trên 150mm.

Đêm 13/9, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ trên 100mm.

Ngày và đêm 14/9, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ trên 350mm. Trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai có mưa 40-70mm, cục bộ trên 150mm.

Ngày và đêm 15/9, mưa lớn tiếp tục xảy ra tại trung du, đồng bằng Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Đợt mưa lớn được dự báo có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Trong vùng ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới cũng cần đề phòng dông, lốc và gió giật mạnh.