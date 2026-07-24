Nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa diễn ra ở Đắk Lắk

Những ngày trung tuần tháng Bảy, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa diễn ra rộng khắp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Tại 12 điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ do Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai, công tác lấy mẫu được thực hiện khẩn trương, khoa học. Đại tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, ngoài 12 điểm thu nhận cố định, đơn vị còn bố trí 12 tổ công tác đến tận nhà các thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức khỏe yếu, không thể đi lại để hỗ trợ lấy mẫu.

Căn nhà mới kiên cố trị giá khoảng 200 triệu đồng ở phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn tất, sẵn sàng trao gia đình con bộ đội bị chất độc hoá học tại Tổ dân phố 2.

“Chúng tôi triển khai xuyên suốt trong 4 ngày, từ 23/7 đến 26/7. Riêng ngày đầu triển khai, với sự nỗ lực thực hiện của các lực lượng, chúng tôi đã thu nhận được 928 mẫu, trong đó có 19 trường hợp được thực hiện tại nhà thân nhân. Số lượng ban đầu là 2.886 trường hợp và còn hơn 2 ngày nữa, số còn lại chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành lấy mẫu để đảm bảo 100% kế hoạch", Đại tá Võ Hùng Tường thông tin.

Cùng với công tác lấy mẫu sinh phẩm ADN diễn ra khẩn trương, việc xây nhà hỗ trợ con ruột các bộ đội bị chất độc hóa học cũng được triển khai quyết liệt trong tháng 7 này. Đợt này, tỉnh Đắk Lắk triển khai xây mới 22 căn và sửa chữa 20 căn trao các gia đình. Việc xây mới, sửa chữa dự kiến hoàn tất ngay trong ngày 27/7 tới đây. Tại phường Ea Kao, địa phương đảm nhận xây mới 2 căn và hỗ trợ sửa chữa 1 căn. Thiếu tá Đỗ Anh Dũng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự phường Ea Kao, cho biết, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công việc đã cơ bản hoàn tất.

“Trên cơ sở là cơ quan trực tiếp tham gia xây dựng, sửa chữa nhà cho các đối tượng con đẻ hoạt động kháng chiến bị chất độc hoá học, Ban CHQS phường đã xây dựng kế hoạch tham mưu UBND phường triển khai thực hiện. Chúng tôi thường xuyên phối hợp cùng gia đình, đơn vị thi công xây nhà cho các gia đình. Hiện nay công việc đã hoàn tất và sẽ bàn giao nhà trong hôm nay 24/7", Thiếu tá Đỗ Anh Dũng nói.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ Đắk Lắk đến thăm hỏi, động viên và trao quà một gia đình chính sách ở xã Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk.

Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ, UBND tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 21,5 tỷ đồng từ ngân sách, thành lập 15 đoàn công tác tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà đến 36.000 gia đình chính sách. Ngoài ra, Đắk Lắk cũng thực hiện việc trao quà của Chủ tịch nước đến 27.200 đối tượng chính sách trên địa bàn toàn tỉnh, với tổng kinh phí 8,23 tỷ đồng. Ông Phan Đại Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn bộ các phần quà đã được chuyển đến UBND 102 xã, phường để trao tận tay các gia đình chính sách. Ngoài ra, Sở cũng phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai đồng loạt nhiều chương trình đền ơn đáp nghĩa nhân dịp 27/7.

“Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang; tôn tạo, tu bổ các công trình Tổ quốc ghi công trên địa bàn toàn tỉnh. Về Chiến dịch 500 ngày đêm, để quy tập, tìm danh tính các liệt sĩ, Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các địa phương tổ chức xác định, quy tập cũng như tìm kiếm hài cốt liệt sĩ", ông Phan Đại Thắng cho biết thêm.