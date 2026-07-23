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Xúc động đêm nghệ thuật "Lời hứa với Mẹ" kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thứ Năm, 23:17, 23/07/2026
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VOV.VN - Chương trình chính luận Tổ quốc ghi công "Lời hứa với mẹ" không chỉ là lời tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng, mà còn lan tỏa thông điệp về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, tối 23/7, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đã tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công “Lời hứa với Mẹ” nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

Đến dự chương trình có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đại biểu là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, các cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ, đại diện các lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

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Toàn cảnh chương trình chính luận Tổ quốc ghi công "Lời hứa với mẹ". Ảnh: Hải Đăng

Chương trình là hoạt động tuyên truyền chính trị trọng điểm, mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và toàn xã hội đối với công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, chương trình là lời tri ân thành kính của thế hệ hôm nay đối với các Anh hùng liệt sĩ - những người đã hiến dâng tuổi xuân, xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

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Ảnh: Hải Đăng

Với hình thức thể hiện kết hợp giữa báo chí chính luận và nghệ thuật được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện hành trình tri ân của dân tộc Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc; tôn vinh sự cống hiến của các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh cùng các cán bộ, chiến sĩ và lực lượng chức năng đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Mang thông điệp “Lời hứa với Mẹ”, chương trình không chỉ là sự tưởng nhớ đối với những người đã nằm lại nơi chiến trường, mà còn là lời hứa trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương, với Mẹ. Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định là sự trở về của tình đồng đội, tình mẫu tử, tình quê hương; là minh chứng sinh động cho truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

Trong quá trình triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng về mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ chính trị đặc biệt này; lan tỏa trách nhiệm, tình cảm, sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức, lực lượng và toàn xã hội trong công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Chương trình chính luận nghệ thuật Tổ quốc ghi công “Lời hứa với Mẹ” là nén tâm hương thành kính dâng lên các Anh hùng liệt sĩ; là sự sẻ chia, tri ân đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thân nhân liệt sĩ; đồng thời khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân trong việc thực hiện trọn vẹn đạo lý “đền đáp công ơn những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.

Diệp Thảo/VOV.VN
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