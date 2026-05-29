Nhiều khu vực nội thành Hà Nội sẽ có mưa lớn trong vòng 3 giờ tới

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia trong 3 giờ qua, theo dõi trên ảnh vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và số liệu định vị sét cho thấy mây đối lưu đang phát triển trên khu vực phường/xã: Ô Diên, Hoài Đức, Thượng Cát, Phú Thượng, Đông Ngạc. Vùng mây này có xu hướng phát triển và mở rộng về phía khu vực nội thành Hà Nội.

Mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.



Cảnh báo khả năng trong khoảng thời gian từ nay đến 3 giờ tới, các phường/xã: Hồng Hà, Tây Hồ, Xuân Đỉnh, Tây Tựu... có mưa rào và dông, sau đó tiếp tục lan sang các khu vực khác thuộc nội thành Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.