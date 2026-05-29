  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
TP.HCM dự báo có mưa lớn kéo dài đến cuối tuần, có nơi trên 150mm

Thứ Sáu, 14:07, 29/05/2026
VOV.VN - Từ chiều 29/5 đến ngày 31/5, thời tiết tại TP.HCM được dự báo có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 90 - 150 mm, có nơi trên 150 mm.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, trong 24 giờ qua (từ 7 giờ ngày 28/5 đến 7 giờ ngày 29/5), nhiều nơi tại khu vực TP.HCM và vùng lân cận đã xuất hiện mưa to kèm dông. Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm khá cao như: Phước Hội 81,2 mm, Bàu Lâm 70,8 mm, Xuyên Mộc 55,2 mm và Tam Thôn Hiệp 47,6 mm.

Dự báo từ chiều 29/5 đến ngày 31/5, TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến từ 90-150 mm, có nơi trên 150 mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới trên địa bàn TP.HCM. (Ảnh: KTTV Nam Bộ)

Cụ thể tại các khu vực trung tâm TP.HCM, các xã, phường như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Bình Thạnh, Thủ Đức, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Nhà Bè, Cần Giờ và khu vực ngoại thành lượng mưa dự báo phổ biến từ 100-150 mm với xác suất xảy ra từ 70-80%.

Không chỉ tại trung tâm TP.HCM, các địa phương thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) cũng được dự báo có mưa lớn. Một số khu vực dự báo có lượng mưa cao như: Bến Cát và Bà Rịa từ 120-170 mm, Vũng Tàu 110-160 mm, riêng đặc khu Côn Đảo có thể đạt 130-200 mm.

Các ngày sau đó, mưa lớn trên khu vực TP.HCM có xu hướng giảm dần, tổng lượng mưa phổ biến từ 30-70 mm, có nơi trên 70 mm.

Nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM được dự báo sẽ có mưa lớn kéo dài đến cuối tuần, có nơi trên 150mm. (Ảnh minh hoạ)

Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ cũng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp, ven sông và kênh rạch.

Trong cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mức độ rủi ro thiên tai do mưa lớn được cảnh báo ở cấp 1.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Hà Nội đón mưa lớn đầu mùa, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn tắc
Hà Nội đón mưa lớn đầu mùa, nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông ùn tắc

VOV.VN - Sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có thời điểm vượt 40 độ C, cơn mưa rào xuất hiện vào chiều 28/5 tại nhiều khu vực nội thành Hà Nội đã giúp nền nhiệt giảm đáng kể, mang lại cảm giác dễ chịu cho người dân Thủ đô.

Lào Cai huy động lực lượng khắc phục, hỗ trợ người dân sau mưa lớn, dông lốc
Lào Cai huy động lực lượng khắc phục, hỗ trợ người dân sau mưa lớn, dông lốc

VOV.VN - Chiều 27/5, dông lốc kèm mưa đá xảy ra tại nhiều địa phương của tỉnh Lào Cai khiến 1 người bị thương, 35 nhà dân bị hư hỏng, nhiều diện tích cây trồng và công trình hạ tầng bị ảnh hưởng.

Lâm Đồng: Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại nặng, một bé gái bị nước cuốn mất tích
Lâm Đồng: Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại nặng, một bé gái bị nước cuốn mất tích

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài kèm lốc xoáy xảy ra tại nhiều địa phương ở tỉnh Lâm Đồng trong hai ngày qua đã gây thiệt hại nặng về nhà cửa, cây trồng và khiến một bé gái bị nước cuốn mất tích.

