Nhiều thuê bao bị khóa SIM, số người đi xác thực thông tin chính chủ tăng mạnh

Kể từ khi Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4, nhiều người dùng không chính chủ chưa kịp cập nhật thông tin thuê bao, dẫn đến tình trạng bị khóa một chiều, gián đoạn liên lạc trong những ngày gần đây.

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử TNVN trong 2 ngày qua cho thấy, tại nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Viettel và MobiFone trên địa bàn Hà Nội, lượng người đến làm thủ tục xác thực thông tin thuê bao tăng mạnh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn còn hơn 33 triệu thuê bao chưa được xác thực chính chủ.

“Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 1 triệu thuê bao được người dùng xác nhận trên ứng dụng VNeID là đang không sử dụng. Với những số này, các nhà mạng sẽ gửi tin nhắn thông báo trong vòng 5 ngày, yêu cầu người đang sử dụng thực hiện chuẩn hóa lại thông tin thuê bao. Nếu sau thời gian này người dùng không thực hiện, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau 60 ngày tiếp theo, nếu vẫn không cập nhật, nhà mạng sẽ khóa hai chiều và thu hồi số theo quy định”, ông Cương thông tin.

Ảnh minh họa

Theo ông Cương, dữ liệu thuê bao hiện đã được đồng bộ lên ứng dụng VNeID để người dân dễ dàng kiểm tra. Khi đăng nhập ứng dụng, người dùng có thể nhìn thấy toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình.

“Người dân sẽ có hai lựa chọn. Nếu số điện thoại đang sử dụng đúng là của mình, chỉ cần xác nhận đang sử dụng và không phải thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào. Ngược lại, với những số đã bỏ từ lâu hoặc không rõ nguồn gốc, người dân có thể xác nhận là không sử dụng. Khi đó, hệ thống sẽ chuyển thông tin về các doanh nghiệp viễn thông để xử lý theo quy định”, ông Cương nói.

Lãnh đạo Cục Viễn thông cũng cho biết, nhiều trường hợp bị khóa SIM trong thời gian gần đây chủ yếu là các thuê bao đang sử dụng nhưng lại đứng tên người khác: “Đây là những số điện thoại không chính chủ. Về nguyên tắc, việc sử dụng thuê bao đứng tên người khác là vi phạm quy định của Luật Viễn thông. Cách nhanh nhất để xác thực lại là thông qua ứng dụng của nhà mạng hoặc trực tiếp đến các điểm giao dịch để được hỗ trợ”.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Trước lo ngại của người dân về việc SIM bị khóa có thể ảnh hưởng đến tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc công việc, ông Cương khẳng định các thuê bao chính chủ sẽ không bị ảnh hưởng.

“Nếu thuê bao đứng tên đúng chủ sở hữu thì dữ liệu đã được đồng bộ lên VNeID. Người dùng chỉ cần xác nhận đang sử dụng là hoàn tất. Hiện nay, những trường hợp chưa xác nhận vẫn còn thời hạn đến ngày 15/6, do đó sẽ chưa bị khóa nếu chưa thực hiện thao tác xác nhận”, ông Cương cho biết.

Cục Viễn thông khuyến cáo người dân chủ động truy cập ứng dụng VNeID để kiểm tra toàn bộ số điện thoại đang đứng tên mình, đồng thời xác nhận tình trạng sử dụng sớm nhằm tránh bị khóa SIM ngoài ý muốn.

“Hiện dữ liệu thuê bao đã được cập nhật tương đối đầy đủ trên VNeID. Nếu số nào đang sử dụng thì người dân nên xác nhận ngay để đảm bảo quyền lợi. Với những số không còn sử dụng, cũng cần xác nhận để nhà mạng có cơ sở xử lý, ngăn chặn tình trạng SIM không chính chủ bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật”, ông Cương khuyến cáo.