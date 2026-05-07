  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Nhiều thuê bao bị khóa SIM, số người đi xác thực thông tin chính chủ tăng mạnh

Thứ Năm, 08:32, 07/05/2026
VOV.VN - Sau thời gian triển khai xác thực thuê bao theo Thông tư 08/2026/TT-BKHCN, cơ quan quản lý đã phát hiện hơn 1 triệu số điện thoại không chính chủ, trong khi hơn 33 triệu thuê bao vẫn chưa xác nhận thông tin và có nguy cơ bị gián đoạn dịch vụ nếu không kịp cập nhật.

Kể từ khi Thông tư 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4, nhiều người dùng không chính chủ chưa kịp cập nhật thông tin thuê bao, dẫn đến tình trạng bị khóa một chiều, gián đoạn liên lạc trong những ngày gần đây.

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử TNVN trong 2 ngày qua cho thấy, tại nhiều cửa hàng thuộc hệ thống Viettel và MobiFone trên địa bàn Hà Nội, lượng người đến làm thủ tục xác thực thông tin thuê bao tăng mạnh.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ), cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn còn hơn 33 triệu thuê bao chưa được xác thực chính chủ.

“Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 1 triệu thuê bao được người dùng xác nhận trên ứng dụng VNeID là đang không sử dụng. Với những số này, các nhà mạng sẽ gửi tin nhắn thông báo trong vòng 5 ngày, yêu cầu người đang sử dụng thực hiện chuẩn hóa lại thông tin thuê bao. Nếu sau thời gian này người dùng không thực hiện, thuê bao sẽ bị khóa một chiều. Sau 60 ngày tiếp theo, nếu vẫn không cập nhật, nhà mạng sẽ khóa hai chiều và thu hồi số theo quy định”, ông Cương thông tin.

Ảnh minh họa

Theo ông Cương, dữ liệu thuê bao hiện đã được đồng bộ lên ứng dụng VNeID để người dân dễ dàng kiểm tra. Khi đăng nhập ứng dụng, người dùng có thể nhìn thấy toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình.

“Người dân sẽ có hai lựa chọn. Nếu số điện thoại đang sử dụng đúng là của mình, chỉ cần xác nhận đang sử dụng và không phải thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào. Ngược lại, với những số đã bỏ từ lâu hoặc không rõ nguồn gốc, người dân có thể xác nhận là không sử dụng. Khi đó, hệ thống sẽ chuyển thông tin về các doanh nghiệp viễn thông để xử lý theo quy định”, ông Cương nói.

Lãnh đạo Cục Viễn thông cũng cho biết, nhiều trường hợp bị khóa SIM trong thời gian gần đây chủ yếu là các thuê bao đang sử dụng nhưng lại đứng tên người khác: “Đây là những số điện thoại không chính chủ. Về nguyên tắc, việc sử dụng thuê bao đứng tên người khác là vi phạm quy định của Luật Viễn thông. Cách nhanh nhất để xác thực lại là thông qua ứng dụng của nhà mạng hoặc trực tiếp đến các điểm giao dịch để được hỗ trợ”.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ)

Trước lo ngại của người dân về việc SIM bị khóa có thể ảnh hưởng đến tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc công việc, ông Cương khẳng định các thuê bao chính chủ sẽ không bị ảnh hưởng.

“Nếu thuê bao đứng tên đúng chủ sở hữu thì dữ liệu đã được đồng bộ lên VNeID. Người dùng chỉ cần xác nhận đang sử dụng là hoàn tất. Hiện nay, những trường hợp chưa xác nhận vẫn còn thời hạn đến ngày 15/6, do đó sẽ chưa bị khóa nếu chưa thực hiện thao tác xác nhận”, ông Cương cho biết.

Cục Viễn thông khuyến cáo người dân chủ động truy cập ứng dụng VNeID để kiểm tra toàn bộ số điện thoại đang đứng tên mình, đồng thời xác nhận tình trạng sử dụng sớm nhằm tránh bị khóa SIM ngoài ý muốn.

“Hiện dữ liệu thuê bao đã được cập nhật tương đối đầy đủ trên VNeID. Nếu số nào đang sử dụng thì người dân nên xác nhận ngay để đảm bảo quyền lợi. Với những số không còn sử dụng, cũng cần xác nhận để nhà mạng có cơ sở xử lý, ngăn chặn tình trạng SIM không chính chủ bị lợi dụng cho các hành vi vi phạm pháp luật”, ông Cương khuyến cáo.

Vẫn còn 34 triệu số thuê bao di động chưa xác nhận chính chủ

VOV.VN - Còn gần 34 triệu thuê bao di động chưa đối soát, xác nhận thông tin với cơ sở dữ liệu dân cư qua VNeID. Cơ quan quản lý đề nghị người dùng khẩn trương kiểm tra, cập nhật để bảo đảm quyền lợi, đồng thời góp phần làm sạch dữ liệu thuê bao và hạn chế SIM rác.

 

Chung Thủy/VOV.VN
Tag: xác thực thuê bao thông tư 08 số điện thoại không chính chủ gián đoạn dịch vụ
Gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng Viettel xác thực thông tin thuê bao
Gần 50.000 điểm hỗ trợ khách hàng Viettel xác thực thông tin thuê bao

VOV.VN - Với quyết tâm mọi khách hàng đều được hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trước thời hạn khóa SIM theo Thông tư 08, Viettel Telecom cho biết toàn hệ thống sẽ không nghỉ lễ, tăng cường tối đa nhân lực để giúp khách hàng xác thực thông tin ở bất cứ nơi đâu.

Viettel hỗ trợ khách hàng xác thực thông tin thuê bao nhanh chóng, thuận tiện

VOV.VN - Chủ động đầu tư hạ tầng công nghệ, triển khai lực lượng hỗ trợ rộng khắp và mở rộng nhiều điểm phục vụ trên toàn quốc, Viettel đang tạo mọi điều kiện thuận lợi để khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định, bảo vệ SIM chính chủ và hạn chế nguy cơ gián đoạn liên lạc.

Đếm ngược đến 15/4: Làm gì để không bị khóa SIM theo Thông tư 08

VOV.VN - Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa (15/04), Thông tư 08 quy định về việc xác thực thông tin đăng ký, sử dụng số thuê bao di động sẽ chính thức có hiệu lực.

Người phụ nữ bị lừa gần 1 tỷ đồng sau cuộc gọi dọa khóa sim

VOV.VN - Nhận cuộc gọi khóa sim 2 chiều, chị D đã chuyển cho các đối tượng lừa đảo gần 1 tỷ đồng. Biết bị lừa, chị D lên xã vừa khóc vừa trình báo.

Khoảng 1,2 triệu SIM sắp bị khóa 2 chiều và có nguy cơ bị thu hồi số

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho hay, tính đến ngày 13/4 vẫn còn hơn 1,2 triệu SIM đã bị khóa một chiều vì chưa chuẩn hóa thông tin cá nhân và số SIM này có thể bị khóa từ ngày 15/4.

Công an Hà Nội cảnh báo thủ đoạn đe dọa khóa sim để lừa tiền

VOV.VN - Các đối tượng xấu giả làm nhân viên viễn thông đe dọa khóa sim, sau đó dẫn dụ để nạn nhân tiết lộ thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền.

