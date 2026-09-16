Trường học ở Hà Nội được thu những khoản nào?

Năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Hà Nội chỉ được thu những khoản theo quy định, không được tự đặt ra khoản thu hoặc ép buộc học sinh, cha mẹ học sinh đóng góp dưới bất kỳ hình thức nào.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, các khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục tại trường công lập được thực hiện theo Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND ngày 27/11/2025 của HĐND thành phố Hà Nội.

Nghị quyết quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố, không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao.

Mỗi khoản đều có mức trần theo quy định. Riêng tiền chăm sóc bán trú có mức thu tối đa 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Theo đó, các trường phổ thông công lập được thu một số khoản dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục như tiền ăn bán trú, chăm sóc bán trú, nước uống, đưa đón học sinh... Mỗi khoản đều có mức trần theo quy định. Riêng tiền chăm sóc bán trú có mức thu tối đa 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Căn cứ mức trần được quy định tại Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND, các cơ sở giáo dục xây dựng dự toán chi phí để xác định mức thu cụ thể.

Mức thu phải được thỏa thuận bằng văn bản với cha mẹ học sinh trên tinh thần tự nguyện, có sự thống nhất của Ban Giám hiệu nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên theo phân cấp trước khi ban hành, đồng thời không được vượt mức trần quy định.

Các khoản thu cụ thể và mức trần được quy định như sau: Tiền ăn bán trú: Thực hiện theo mức thu tối đa được quy định tại Nghị quyết số 60/2025/NQ-HĐND. Tiền chăm sóc bán trú: Mức thu tối đa 235.000 đồng/học sinh/tháng.

Tiền nước uống: Thực hiện theo mức trần được quy định đối với từng cấp học. Dịch vụ đưa đón học sinh: Mức thu được xác định căn cứ chi phí thực tế và không vượt mức trần quy định. Các khoản thu dịch vụ phải bảo đảm đúng danh mục, đúng mức trần và được công khai để cha mẹ học sinh biết, giám sát.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm các quy định về thu, chi; không được tự ý đặt thêm khoản thu dưới bất kỳ hình thức nào.

Việc thỏa thuận với cha mẹ học sinh phải được thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không biến các khoản hỗ trợ, đóng góp thành khoản thu bắt buộc.

Danh mục các khoản thu cụ thể và mức trần được quy định như sau: