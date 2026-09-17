Thời tiết hôm nay 17/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa lớn, Hà Nội mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có mưa rào và dông cục bộ. Đêm nay (16/9) và ngày 17/9, nhiều vùng biển tiếp tục có mưa dông, nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m.

Theo dự báo, các khu vực gồm vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Thời tiết ngày 17/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa lớn, Hà Nội mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/9

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.