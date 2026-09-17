English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Thời tiết hôm nay 17/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa lớn, Hà Nội mưa rất to

Thứ Năm, 05:29, 17/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thời tiết hôm nay 17/9: Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; các khu vực Trung và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa dông rải rác, cục bộ mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau có mưa rào và dông cục bộ. Đêm nay (16/9) và ngày 17/9, nhiều vùng biển tiếp tục có mưa dông, nguy cơ lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8 và sóng cao trên 2m.

Theo dự báo, các khu vực gồm vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông, nguy cơ cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động tại các khu vực trên có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

thoi tiet hom nay 17 9 bac bo, thanh hoa den hue mua lon, ha noi mua rat to hinh anh 1
Thời tiết ngày 17/9: Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế mưa lớn, Hà Nội mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước đêm 16 và ngày 17/9

Khu vực TP. Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-30 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; riêng Lai Châu, Điện Biên, phía Bắc tỉnh Sơn La có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa đến Nghệ An) có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ.
Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 27-30 độ, phía Nam 30-32 độ.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

Khu vực TP. Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất: 32-34 độ.

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Sau đợt mưa lớn, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế xuất hiện nhiều ổ gà
Sau đợt mưa lớn, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế xuất hiện nhiều ổ gà

VOV.VN - Đợt mưa lớn vừa qua, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế bị hư hỏng nhiều điểm. Mặt đường bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số đoạn nằm trong Dự án sửa chữa mặt đường, thi công năm 2024, hiện vẫn còn thời gian bảo hành nhưng đã hỏng nặng.

Sau đợt mưa lớn, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế xuất hiện nhiều ổ gà

Sau đợt mưa lớn, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế xuất hiện nhiều ổ gà

VOV.VN - Đợt mưa lớn vừa qua, Quốc lộ 1A qua thành phố Huế bị hư hỏng nhiều điểm. Mặt đường bị bong tróc, xuất hiện nhiều ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Một số đoạn nằm trong Dự án sửa chữa mặt đường, thi công năm 2024, hiện vẫn còn thời gian bảo hành nhưng đã hỏng nặng.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, hơn 500 học sinh ở Hà Tĩnh chưa thể trở lại trường học
Mưa lớn gây ngập cục bộ, hơn 500 học sinh ở Hà Tĩnh chưa thể trở lại trường học

VOV.VN - Mưa lớn tại khu vực ven biển phía Nam Hà Tĩnh ngày 15/9 gây ngập cục bộ tại một số địa bàn. Trong đó, điểm trường Hải Thanh thuộc Trường THCS Sông Trí ngập sâu từ 1 đến 1,2 m, bị cô lập.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, hơn 500 học sinh ở Hà Tĩnh chưa thể trở lại trường học

Mưa lớn gây ngập cục bộ, hơn 500 học sinh ở Hà Tĩnh chưa thể trở lại trường học

VOV.VN - Mưa lớn tại khu vực ven biển phía Nam Hà Tĩnh ngày 15/9 gây ngập cục bộ tại một số địa bàn. Trong đó, điểm trường Hải Thanh thuộc Trường THCS Sông Trí ngập sâu từ 1 đến 1,2 m, bị cô lập.

Mưa lớn tại 7 tỉnh, thành miền Bắc nguy cơ lũ quét, sạt lở; Phú Thọ cảnh báo cấp 2
Mưa lớn tại 7 tỉnh, thành miền Bắc nguy cơ lũ quét, sạt lở; Phú Thọ cảnh báo cấp 2

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nâng cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở tại Phú Thọ lên cấp 2.

Mưa lớn tại 7 tỉnh, thành miền Bắc nguy cơ lũ quét, sạt lở; Phú Thọ cảnh báo cấp 2

Mưa lớn tại 7 tỉnh, thành miền Bắc nguy cơ lũ quét, sạt lở; Phú Thọ cảnh báo cấp 2

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nâng cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở tại Phú Thọ lên cấp 2.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục