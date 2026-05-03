中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiều trường sư phạm bỏ tổ hợp A00, C00 khi xét tuyển ngành Giáo dục tiểu học

Chủ Nhật, 18:07, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Năm 2026, nhiều trường đại học sư phạm trên cả nước không còn sử dụng hai tổ hợp A00 và C00 trong xét tuyển ngành Giáo dục tiểu học, thay bằng các tổ hợp có Toán và Ngữ văn hoặc Tiếng Anh.

Mùa tuyển sinh năm 2026 ghi nhận việc nhiều cơ sở đào tạo giáo viên bỏ tổ hợp truyền thống A00 (Toán, Lý, Hóa) và C00 (Văn, Sử, Địa) khỏi danh mục xét tuyển ngành Giáo dục tiểu học.

Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Giáo dục tiểu học chỉ xét duy nhất tổ hợp D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh). Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 cũng xác định D01 là tổ hợp gốc cho ngành này.

nhieu truong su pham bo to hop a00, c00 khi xet tuyen nganh giao duc tieu hoc hinh anh 1
Tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, ngành Giáo dục tiểu học chỉ xét duy nhất tổ hợp D01 

Tại Trường Đại học Sư phạm Vinh, ngành Giáo dục tiểu học xét tuyển hai tổ hợp là D01 và C03 (Văn, Toán, Lịch sử). Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên xét ba tổ hợp gồm D01, C03 và C01 (Toán, Văn, Vật lý).

Trường Đại học Sư phạm Huế xét bốn tổ hợp là B03 (Toán, Sinh, Ngữ văn), C03 (Văn, Toán, Lịch sử), C04 (Văn, Toán, Địa lý) và D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh).

Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng xét năm tổ hợp gồm D01, C03, C04, X02 (Toán, Văn, Tin học) và X03 (Toán, Văn, Công nghệ công nghiệp).

Đáng chú ý, Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn lựa chọn Ngữ văn và Tiếng Anh là hai môn cốt lõi trong tất cả các tổ hợp xét tuyển. Sáu tổ hợp gồm: Văn, Tiếng Anh, Toán; Văn, Tiếng Anh, Vật lý; Văn, Tiếng Anh, Hóa học; Văn, Tiếng Anh, Sinh học; Văn, Tiếng Anh, Lịch sử; Văn, Tiếng Anh, Địa lý.

Như vậy, hai tổ hợp A00 và C00 không còn được sử dụng trong xét tuyển ngành Giáo dục tiểu học tại các trường nêu trên, trong khi những năm trước vẫn được áp dụng.

Không chỉ riêng ngành này, mùa tuyển sinh năm 2026 cũng ghi nhận nhiều trường đại học không còn xét tuyển A00 và C00. Trong đó, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn dự kiến không xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo.

Toàn bộ 23 trường quân đội cũng không sử dụng tổ hợp C00, thay bằng các tổ hợp có Toán và Ngữ văn.

Một số trường như Trường Đại học Công nghệ TP.HCM và Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM cũng dự kiến không xét A00 và C00 ở nhiều ngành đào tạo.

Trường Đại học Luật TP.HCM không xét A00 và C00 bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026, thay vào đó sử dụng các tổ hợp có Văn, Tiếng Anh hoặc Toán, Tiếng Anh tùy ngành.

z6740492135252_044363e801655bce37e4752af9f11ae3.jpg

Tuyển sinh đại học 2026: Ổn định, siết ngưỡng đầu vào

VOV.VN - Ngày 20/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị tuyển sinh đại học toàn quốc năm 2026. Tại hội nghị, bên cạnh việc tổng kết, đánh giá công tác tuyển sinh năm 2025, Bộ cũng công bố thông tin về công tác tuyển sinh đại học năm 2026.

Thu Hằng/VOV.VN
Tag: xét tuyển sư phạm 2026 bỏ khối A00 C00 sư phạm tiểu học tổ hợp xét tuyển mới tuyển sinh đại học
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tuyển sinh đại học 2026: Ổn định quy chế, vì sao vẫn còn “điểm nghẽn”?
Tuyển sinh đại học 2026: Ổn định quy chế, vì sao vẫn còn “điểm nghẽn”?

VOV.VN - Dù tuyển sinh đại học tiếp tục ổn định nhưng nhiều cơ sở đào tạo cho rằng cần hoàn thiện quy chế theo hướng rõ ràng, thống nhất hơn để đảm bảo quyền lợi thí sinh. Đặc biệt chiến lược tuyển sinh ổn định trong dài hạn để học sinh chủ động chuẩn bị và hạn chế rủi ro mất cơ hội.

Tuyển sinh đại học 2026: Ổn định quy chế, vì sao vẫn còn “điểm nghẽn”?

Tuyển sinh đại học 2026: Ổn định quy chế, vì sao vẫn còn “điểm nghẽn”?

VOV.VN - Dù tuyển sinh đại học tiếp tục ổn định nhưng nhiều cơ sở đào tạo cho rằng cần hoàn thiện quy chế theo hướng rõ ràng, thống nhất hơn để đảm bảo quyền lợi thí sinh. Đặc biệt chiến lược tuyển sinh ổn định trong dài hạn để học sinh chủ động chuẩn bị và hạn chế rủi ro mất cơ hội.

Tuyển sinh năm 2026, nhiều trường Đại học mở ngành mới
Tuyển sinh năm 2026, nhiều trường Đại học mở ngành mới

VOV.VN - Năm 2026, nhiều Đại học mở thêm ngành mới, đáp ứng với nhu cầu của thị trường, gắn với khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh.

Tuyển sinh năm 2026, nhiều trường Đại học mở ngành mới

Tuyển sinh năm 2026, nhiều trường Đại học mở ngành mới

VOV.VN - Năm 2026, nhiều Đại học mở thêm ngành mới, đáp ứng với nhu cầu của thị trường, gắn với khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo, đô thị thông minh.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục