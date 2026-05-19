Nhớ Bác từ những điều giản dị, gần gũi đời thường

Tháng Năm lại về, mang theo những xúc cảm đặc biệt trong trái tim mỗi người dân Việt Nam khi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Với nhiều người, Bác là hình ảnh thân thuộc qua từng trang sách hay những thước phim tư liệu. Nhưng với những nhân chứng từng có cơ duyên được gặp Bác, đó là ký ức thiêng liêng theo họ suốt cả cuộc đời.

Bác Hồ đến thăm trường mẫu giáo nội trú đầu tiên của quân đội tại Việt Bắc nhân dịp sinh nhật của Người, ngày 19/5/1953 (Ảnh tư liệu TTX)

Ông Lê Văn Quân, ở Phú Thọ, nay mái tóc đã bạc trắng, vẫn nhớ như in những lần được gặp Bác Hồ cách đây hơn nửa thế kỷ. Lần đầu là khi ông còn là chàng thanh niên, học tập tại Hà Nội và được tham gia lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình. Sau đó, ông có thêm một lần được gặp Bác trong chuyến Người về thăm Phú Thọ.

Ông Quân kể, lần đầu được gặp Bác là năm 1960 khi ông đang học Trường Thủy lợi ở Hà Nội, tham gia đoàn thanh niên dự mít tinh Quốc khánh tại Quảng trường Ba Đình. Sau đó, trong thời gian công tác nghiên cứu thủy lợi tại Phú Thọ, ông thêm một lần có cơ hội được gặp Bác khi Người về thăm địa phương.

Điều khiến ông Quân nhớ nhất chính là phong thái giản dị, gần gũi của Bác Hồ. Không diễn thuyết cầu kỳ, không khoảng cách giữa lãnh tụ và nhân dân, chỉ là những lời căn dặn mộc mạc mà thấm sâu vào lòng người.

Theo ông Quân, Bác là người rất giản dị, nhân hậu, luôn gần gũi với nhân dân. Những lời Bác căn dặn về lao động, học tập, giữ gìn nếp sống tiết kiệm và xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn đã trở thành bài học ông ghi nhớ suốt đời.

Những lời căn dặn giản dị ấy đã theo ông Quân suốt cuộc đời. Dù trong công tác hay khi trở về cuộc sống đời thường, ông luôn ghi nhớ và nhắc con cháu noi theo tấm gương của Bác, sống tử tế, tiết kiệm và có trách nhiệm với cộng đồng.

Không chỉ với ông Lê Văn Quân, ký ức về Bác còn sống mãi trong tâm trí ông Nguyễn Văn Trọng, một người lính từng làm nhiệm vụ bảo đảm thông tin phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Năm 1967, khi Hà Nội đứng trước nguy cơ bị máy bay Mỹ đánh phá, đơn vị của ông được giao nhiệm vụ đặc biệt là đưa Bác đến nơi sơ tán an toàn.

Ông Trọng nhớ lại, trong một đêm làm nhiệm vụ đưa Bác đi sơ tán, dù bộn bề công việc, Bác vẫn quan tâm tới anh em chiến sĩ, còn gửi bánh kẹo động viên mọi người trước khi lên đường.

Điều khiến người lính năm xưa xúc động hơn cả không chỉ là khoảnh khắc được phục vụ Bác, mà là sự ân cần, gần gũi của vị lãnh tụ giữa bộn bề công việc quốc gia. Có lần, khi thấy các chiến sĩ đang ăn bữa cơm dã chiến đơn sơ với đồ hộp, Bác đã dừng lại hỏi han.

Ông Trọng xúc động kể, dù rất bận, Bác vẫn dành thời gian quan tâm đến đời sống của chiến sĩ. Thấy anh em ăn uống thiếu thốn, Bác nhắc bổ sung thêm thức ăn. Với ông, đó là ký ức không thể nào quên về sự gần gũi của Người.

Một sự quan tâm rất nhỏ, nhưng đủ sưởi ấm trái tim những người lính giữa thời chiến. Với ông Trọng, đó chính là bài học về tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương con người.

Học Bác không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Với ông Nguyễn Gia Thụy ở Hải Phòng, học Bác là bắt đầu từ những việc giản dị trong cuộc sống thường ngày.

Theo ông Thụy, học Bác là sống cần kiệm, gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ người khó khăn và xây dựng đời sống văn minh từ chính mỗi gia đình.

Chiến tranh đã lùi xa, những người từng được gặp Bác nay đều đã ở tuổi xế chiều. Nhưng ký ức về Người vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua. Có lẽ bởi Bác không chỉ đi qua cuộc đời họ bằng một cuộc gặp gỡ, mà bằng những giá trị sống bền bỉ theo năm tháng.