Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành đào tạo gần 700 cán bộ nòng cốt chuyển đổi số

Thứ Bảy, 18:49, 16/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thành phố Hồ Chí Minh đã bế giảng chương trình tập huấn chuyển đổi số cho gần 700 cán bộ khối Đảng, Mặt trận và cấp xã. Lực lượng này được xác định là nòng cốt triển khai các nền tảng số, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý trong hệ thống chính trị.

Chiều 16/5, tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ bế giảng Chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng và khối Mặt trận Thành phố và cấp xã năm 2026.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 4 - 16/5 theo hình thức tập trung với sự tham gia của hơn 700 học viên. Một số chuyên đề được kết nối trực tuyến đến phường, xã, đặc khu nhằm cung cấp kiến thức về chuyển đổi số và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ, công chức. Lớp học kết hợp lý thuyết, diễn tập thực chiến và xử lý tình huống thực tế; học viên được thực hành tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung.

Kết quả, sau gần hai tuần, 687 học viên là cán bộ phụ trách công tác tham mưu chuyển đổi số, công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng, khối Mặt trận cấp Thành phố và cấp xã đã hoàn thành khóa học và được cấp giấy chứng nhận.

Trao thưởng cho các học viên hoàn thành xuất sắc nội dung khóa học

Phát biểu tại lễ bế giảng, ông Phạm Văn Hiền, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM cho biết, lớp học thể hiện quyết tâm thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ trong hệ thống chính trị thành phố.

Theo ông, đây là lớp đào tạo đặc biệt quan trọng, là lớp duy nhất được Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chương trình đào tạo riêng và được Văn phòng Trung ương Đảng góp ý về nội dung; xây dựng chương trình bao quát từ lý thuyết đến thực hành.

Qua lớp học, gần 700 cán bộ trực tiếp làm công tác chuyển đổi số tại 173 tổ chức Đảng cấp trên cơ sở, gồm 168 xã, phường, đặc khu và 5 tổ chức Đảng cấp trên cơ sở cùng các cơ quan Đảng, Mặt trận, đoàn thể thành phố được nâng cao năng lực.

Gần 700 cán bộ khối Đảng, Mặt trận và cấp xã được tập huấn tập trung về chuyển đổi số

“Đây sẽ là đội hình nòng cốt về chuyển đổi số khi thành phố triển khai các nền tảng đòi hỏi chia sẻ dữ liệu giữa các địa phương, cơ quan; không chỉ làm tốt công tác mà còn tham mưu chiến lược, kiến tạo chuyển đổi số tại đơn vị”, ông Phạm Văn Hiền nhấn mạnh.

Lãnh đạo Thành ủy đề nghị, sau khóa tập huấn, các học viên rà soát kế hoạch chuyển đổi số tại địa phương; bổ sung nhiệm vụ theo Kế hoạch số 27 của Ban Chỉ đạo Thành phố; hoàn thiện hạ tầng, trang thiết bị công nghệ thông tin; kiểm tra an ninh, an toàn trước khi đưa vào sử dụng, tránh lộ lọt thông tin.

Học viên được thực hành thực chiến tại Khu Công viên phần mềm Quang Trung. Ảnh: QTSC

Hiện thành phố đang tập trung triển khai 4 thủ tục hành chính của Đảng; nâng tỷ lệ xử lý văn bản trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp toàn trình 100%; phấn đấu đến kỳ họp chi bộ tháng 6/2026, 100% đảng viên nộp đảng phí qua dịch vụ công.

Ông Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TP.HCM cũng kỳ vọng sau khóa học, các học viên phát huy hiệu quả, đẩy mạnh chia sẻ dữ liệu dùng chung, bảo đảm an toàn thông tin và phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số bằng những kết quả, con số cụ thể…

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
VOV.VN - TP.HCM triển khai Đề án 700 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, phường, đặc khu giai đoạn 2026–2031, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

VOV.VN - TP.HCM sẽ triển khai chương trình “ATM vé nghĩa tình” nhằm hỗ trợ kinh phí cho hành khách có hoàn cảnh khó khăn sử dụng tuyến đường sắt đô thị số 1 bằng nguồn xã hội hóa; đồng thời yêu cầu hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý trước khi thực hiện.

VOV.VN - Phường An Đông (thuộc Quận 5 cũ), thí điểm thu phí đỗ xe “không chạm”, không cần nhân sự. Hệ thống tự động hóa 90% quy trình, giúp minh bạch quản lý lòng đường, vỉa hè, giảm áp lực nhân lực và thúc đẩy quản trị đô thị hiện đại.

