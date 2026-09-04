Công khai bữa ăn học đường: Minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm

VOV.VN - Ngay trước thềm năm học mới, Chỉ thị 33 yêu cầu công khai, minh bạch bữa ăn học đường, tăng vai trò giám sát của phụ huynh và làm rõ trách nhiệm của nhà trường. Các chuyên gia phân tích những yêu cầu mới này.
VOV.VN - Sự già nua ở đây không phải là tuổi tác hay con người, mà là cuộc hôn nhân của mình. Điều đáng mơ ước là khi 2 người cùng già đi, tình yêu vẫn còn trẻ. Vì vậy, không phải là cố để mình không già đi, mà là đừng để hôn nhân già trước chúng ta.
VOV.VN - Ngày 22/8 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 24 về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới.
VOV.VN - Khẳng định niềm tin sắt son về một tương lai tươi sáng và phồn vinh của Tổ quốc, bài hát "Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi" của nhạc sĩ Huy Du do Hợp ca nam nữ Đài TNVN thể hiện, đã được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.