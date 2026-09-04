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Công khai bữa ăn học đường: Minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm
Thứ Sáu, 10:11, 04/09/2026

Công khai bữa ăn học đường: Minh bạch để giám sát, rõ trách nhiệm

VOV.VN - Ngay trước thềm năm học mới, Chỉ thị 33 yêu cầu công khai, minh bạch bữa ăn học đường, tăng vai trò giám sát của phụ huynh và làm rõ trách nhiệm của nhà trường. Các chuyên gia phân tích những yêu cầu mới này.

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PV/VOV1

 

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