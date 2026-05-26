Những chuyến khám bệnh vượt núi đến với người dân vùng khó khăn

Thứ Ba, 07:00, 26/05/2026
VOV.VN -  Những hành trình khám chữa bệnh lưu động nơi vùng sâu, vùng xa đã được ngành y tế Quảng Ninh tổ chức từ nhiều năm qua. Bằng tinh thần trách nhiệm và tấm lòng người thày thuốc, những cán bộ y tế đã vượt núi, băng rừng mang theo thuốc men và dụng cụ y tế đến với người dân miền núi, biên giới đến hải đảo xa xôi.

 

Vượt quãng đường gần 3 giờ đồng hồ từ trung tâm tỉnh Quảng Ninh, dù vẫn còn nguyên cảm giác mệt sau hành trình dài, nhưng các y, bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy vẫn nhanh chóng triển khai khu khám bệnh lưu động tại Điểm Trạm 1, xã Kỳ Thượng. Sáng nay, có khoảng 200 người dân thôn Bắc Xa đến chờ được thăm khám.

Ông Đàm Ngân, người dân thôn Bắc Xa, xã Kỳ Thượng chia sẻ: “Hôm qua, trưởng thôn báo hôm nay đi khám miễn phí cho dân, bà con cố gắng đi khám. Hôm nay nhà tôi đi cả nhà gồm 6 người”.

Điểm trạm I xã Kỳ Thượng quản lý 2.600 dân với gần 600 nhân khẩu

Còn chị Nịnh Thị Huệ bày tỏ: “Người dân ở trên này đau hoặc có dấu hiệu thì mình mới ra trạm xá khám. Chứ chủ động đi thì ít lắm, vì đường xá lại xa, đến Bãi Cháy khoảng tầm 3 tiếng. Lâu lâu các bác sĩ vào đây khám cho bà con thì bà con rất phấn khởi đấy.”

Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, xã Kỳ Thượng là một trong những xã vùng cao có diện tích lớn nhất của tỉnh Quảng Ninh. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều điểm trạm y tế cách xa trung tâm và trang thiết bị còn thiếu khiến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân gặp không ít khó khăn. Để những chuyến thăm khám bệnh lưu động đạt hiệu quả cao nhất, các y, bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy đã thiết lập phòng khám dã chiến với đầy đủ chuyên khoa như nội, ngoại, ung bướu, sản phụ khoa, nhi, răng hàm mặt, mắt, tai mũi họng.

Người dân thôn Bắc Xa có mặt tại điểm Trạm 1, xã Kỳ Thượng, tỉnh Quảng Ninh để đăng ký khám bệnh miễn phí.

Nhiều dịch vụ cận lâm sàng như siêu âm, điện tim, xét nghiệm đường máu cũng được triển khai ngay tại cơ sở để phục vụ người dân. Y sĩ Hoàng Thị Trình, phụ trách điểm Trạm 1, xã Kỳ Thượng cho biết, các đợt khám lưu động giúp người dân vùng cao tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, đồng thời giảm tải đáng kể cho tuyến y tế cơ sở. 

Các phòng khám lưu động được thiết lập linh động, đáp ứng việc thăm khám sức khỏe cho người dân vùng xa còn nhiều khó khăn

“Đối với những chuyến khám lưu động của bệnh viện tuyến trên đến thì người dân rất là háo hức vì được tiếp cận các dịch vụ siêu âm, xét nghiệm, và chẩn đoán hình ảnh. Trước đó, khi nhận kế hoạch, TYT xây dựng thông báo chuyển tới y tá thôn, trưởng thôn để họ thông báo, tuyên truyền cho người dân. Sau khi sáp nhập đây là điểm trạm I, xã Kỳ Thượng với dân số 2.600 dân với hơn 589 hộ khẩu, và thôn cách điểm trạm xa nhất khoảng 15 -18 cây", Y sỹ Trình cho biết thêm. 

Trung bình mỗi năm, ngành y tế Quảng Ninh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 28.000 lượt người tại các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Riêng năm 2025 ghi nhận hơn 44.000 lượt khám và chỉ 4 tháng đầu năm 2026 đã đạt gần 17.000 lượt.

Gắn bó với những chuyến đi khám chữa bệnh lưu động ở vùng sâu, vùng xa suốt hơn 10 năm qua, Bác sĩ CKI Đào Hồng Ngự, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Bãi Cháy cho biết: Nhiều trường hợp bệnh lý đã được phát hiện sớm trong các chuyến khám lưu động. Qua đó, ngành y tế cũng có thêm dữ liệu thực tế để tham mưu các giải pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng địa bàn.

“Trong các đợt khám, chúng tôi phát hiện được rất là nhiều trường hợp có bệnh để can thiệp kịp thời, không để lại cho bà con những biến chứng nặng do bệnh tật. Để mà khám cho bà con một cách kỹ lưỡng, sâu sắc hơn nữa thì có thể bố trí thêm được máy chụp X quang di động. Việc này hoàn toàn có thể làm được. Những thứ khác thì tôi thấy cũng có tối đa rồi. Máy chụp X quang di động sẽ phát hiện được khá nhiều các bệnh lý về đường hô hấp cũng như là bệnh lý về xương khớp cho bà con", bác sĩ Ngự mong muốn.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, từ năm 2015 đến nay, các đơn vị y tế tuyến tỉnh được phân công phụ trách từng địa bàn cụ thể, bảo đảm mỗi năm người dân tại các xã khó khăn đều được khám sức khỏe ít nhất một lần. Ngoài các bệnh viện đa khoa, các đơn vị chuyên khoa như Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Y dược cổ truyền, Bệnh viện Sức khỏe tâm thần hay Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh cũng triển khai nhiều chương trình khám lưu động theo từng chuyên ngành.

Trung bình mỗi năm, ngành y tế Quảng Ninh tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho hơn 28.000 lượt người tại các xã khó khăn, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Riêng năm 2025 ghi nhận hơn 44.000 lượt khám và chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026 đã đạt 17.000 lượt. Bác sĩ Nguyễn Đức Hạnh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Trưởng đoàn khám sức khỏe lưu động điểm Trạm 1, xã Kỳ Thượng cho biết: Mỗi đoàn khám lưu động thường có từ 20 đến 25 cán bộ y tế cùng các trang thiết bị hiện đại. 

Các bác sỹ bệnh viện Đa khoa Bãi Cháy thiết lập bệnh viện dã chiến với các chuyên khoa cơ bản để khám sức khỏe cho nhân dân

“Chúng tôi phải căn cứ vào mô hình bệnh tật của các khu vực để đưa ra được danh mục thuốc cũng như là số lượng cho những khu vực thuộc miền núi. Trong quá trình khám chữa bệnh thì chúng tôi phát hiện ra những bệnh có nguy cơ cấp cứu hay là trường hợp mà phải chẩn đoán chuyên sâu thì chúng tôi cũng sẽ tư vấn đến các cơ sở y tế có đủ khả năng để làm chẩn đoán, điều trị. Tư vấn làm sao cho phù hợp nhất cho người dân trong vấn đề đi lại cũng như là về vấn đề kinh tế”.

Việc duy trì các chương trình khám chữa bệnh lưu động cũng là bước cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Trong đó, một trong những mục tiêu quan trọng là thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế giữa các vùng miền, bảo đảm người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở.

Việc duy trì các chương trình khám chữa bệnh lưu động là một trong những bước cụ thể hóa Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Không chỉ là những con số về lượt khám hay số ca bệnh được phát hiện sớm, hoạt động khám chữa bệnh lưu động của ngành y tế Quảng Ninh còn là hành trình của trách nhiệm và tình người.

Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Tag: Quảng Ninh khám chữa bệnh miễn phí lưu động Bệnh viên Bãi Cháy Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị;
