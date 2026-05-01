Những công nhân đam mê sáng tạo, tận tụy với công việc ở Đắk Lắk

Từ nhà máy đến vườn cây, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và kinh nghiệm lao động được hình thành từ thực tiễn, góp phần giảm chi phí, cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong xưởng sản xuất của một công ty thép tại Khu công nghiệp Hòa Phú, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk, anh Lê Trung Hiếu cùng ba tổ viên miệt mài vận hành lò luyện thép. Trước đây, để vận hành dây chuyền này cần từ 5 - 7 công nhân, nhưng sau khi anh Hiếu sáng chế hệ thống thổi ôxy tự động cho lò luyện thép, thì số công nhân vận hành chỉ cần 4 người.

Anh Lê Trung Hiếu (áo vàng) luôn đam mê tìm tòi, sáng tạo các kỹ thuật áp dụng vào xưởng sản xuất thép của doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk.

“Quy trình thổi ôxy thì làm thủ công, công nhân phải đứng sát lò nung, trực tiếp cắm ống thổi ôxy vào lò, khá nguy hiểm vì nhiệt độ cao, sỉ thép có thể văng vào người. Từ thực tế đó, tôi nghĩ ra giải pháp chế tạo hệ thống giá thổi sử dụng động cơ điện, kết hợp điều khiển từ xa. Hoàn thiện, anh em có thể đứng ở khoảng cách an toàn để vận hành, vừa hiệu quả vừa tránh được nguy hiểm đến anh em", anh Hiếu nói.

Ông Nguyễn Hữu Thống, Chủ tịch Công đoàn cơ sở doanh nghiệp cho biết, trong ngành thép, sáng kiến kỹ thuật góp phần quan trọng giúp tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp luôn khuyến khích người lao động đổi mới, sáng tạo để nâng cao năng lực cạnh tranh. Từ đó, nhiều kỹ sư, công nhân đã có những sáng kiến thiết thực; riêng anh Hiếu có 3 sáng kiến tiêu biểu là cải tạo hệ thống bơm nước khuôn đúc tiết kiệm điện, sửa chữa nam châm điện và cải tiến giá ống thổi ôxy, đồng thời đang nghiên cứu cải tạo hệ thống chiếu sáng.

“Tới đây, anh Hiếu có sáng kiến thay toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng từ bóng halogen sang bóng LED để tiết kiệm điện năng. Những sáng kiến của anh Hiếu đã góp phần tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, thúc đẩy văn hóa đổi mới, góp phần giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển bền vững", ông Thống cho hay.

Chị H’Chuyên Niê luôn luôn nỗ lực trong công việc ở vườn cao su.

Trong khi anh Lê Trung Hiếu say mê lao động, sáng tạo trong nhà máy, thì chị H’Chuyên Niê, với công việc cạo mủ cao su, cũng đã có đóng góp thật đáng quý. Là công nhân Nông trường cao su Phú Xuân, có 10 năm gắn bó với nghề, chị H’Chuyên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chị luôn đạt năng suất cao hơn từ 15-20% so với mặt bằng năng suất chung.

“Mình phải cố gắng dậy sớm, đi sớm hoặc về muộn hơn các công nhân khác. Khi cạo thì luôn cẩn thận, không cạo vội vàng để mủ không trôi ra ngoài. Dao cạo thì ngày nào cũng phải mài cho sắc, các dụng cụ như máng, can, kiềng hay dây cột đều được trang bị đầy đủ", chị H'Chuyên chia sẻ.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 62.000 đoàn viên Công đoàn, sinh hoạt tại hơn 1.350 Công đoàn cơ sở. Những năm qua, phong trào thi đua lao động sản xuất được triển khai sâu rộng, thu hút sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, qua đó hình thành hàng nghìn sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Các doanh nghiệp ở Đắk Lắk luôn ưu tiên, khuyến khích người lao động có những sáng kiến áp dụng vào thực tế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Ông Nguyễn Phú Lập, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk cho biết, để khích lệ tinh thần đổi mới, Liên đoàn thường xuyên biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

“Năm nay, đối với chương trình lao động sáng tạo, Liên đoàn Lao động tỉnh đã triển khai các kế hoạch và văn bản chỉ đạo, gửi công đoàn cơ sở để chủ động động viên, khuyến khích người lao động tiếp tục hăng say thi đua lao động sản xuất, từng bước xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Trong Tháng Công nhân năm nay, chúng tôi phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh cùng tổ chức “Ngày hội Công nhân” tại Khu công nghiệp Hòa Hiệp (phường Hoà Hiệp) vào ngày 5/5 tới, với số lượng hơn 3.000 người tham dự. Hy vọng chương trình sẽ thu hút được đông đảo đoàn viên, người lao động tham gia để hỗ trợ nhiều hơn cho người lao động", ông Nguyễn Phú Lập khẳng định.

Trong dòng chảy đổi mới và chuyển đổi số, những công nhân như anh Lê Trung Hiếu và chị H’Chuyên Niê đang khẳng định giá trị bằng tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trong công việc. Từ xưởng thép đến nông trường cao su, các sáng kiến và nỗ lực của họ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và thích ứng với yêu cầu hiện đại hóa.