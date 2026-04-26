中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bắt đối tượng lừa tiền “chạy” trúng tuyển đại học

Chủ Nhật, 08:43, 26/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Qua làm việc với cơ quan công an, Trương Ngọc Hoàng thừa nhận hành vi lừa đảo đối với Đỗ Ngọc Thạch và đã chiếm đoạt số tiền hơn 130 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Hoàng (SN 1971, thường trú tại số 31/5 đường Trần Văn Kỷ, khu phố 1, phường Bình Thạnh, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp.

Bị can lừa tiền chạy trúng tuyển vào trường đại học đã bị khởi tố, bắt giam.

Trước đó, khoảng tháng 5/2023, anh Đỗ Ngọc Thạch cùng bạn gái tên Q. dự tiệc giỗ tại nhà nội của Q. ở ấp Vĩnh Qúi, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, anh Thạch gặp Trương Ngọc Hoàng. Hoàng giới thiệu đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Anh Thạch cho Hoàng biết mình vừa thi vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhưng chưa nhận được kết quả.

Đến tháng 7/2023, Thạch nhận được kết quả thi nhưng không đậu do thiếu 2 điểm. Lúc này, Thạch liên lạc với Hoàng nhờ giúp đỡ để được vào học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Hoàng đồng ý.

Từ tháng 7/2023 - 12/2023, Hoàng nhiều lần yêu cầu Thạch chuyển tiền vào tài khoản của mình với lý do để đưa cho Hội đồng tuyển sinh và một số cán bộ đang công tác tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Sau khi chuyển cho Hoàng số tiền hơn 134 triệu đồng, Thạch không nhận được giấy báo trúng tuyển. Hoàng nhiều lần hẹn trả lại tiền cho Thạch nhưng không thực hiện. Đến ngày 27/11/2025, Thạch đã đến trình báo Công an xã Vĩnh Kim.

Qua làm việc với cơ quan công an, Trương Ngọc Hoàng thừa nhận hành vi lừa đảo đối với Đỗ Ngọc Thạch và đã chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

PV/VOV-ĐBSCL
Tag: lừa đảo chạy điểm bắt bị can khởi tố công an tỉnh Đồng Tháp chiếm đoạt tài sản
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật