Bắt đối tượng lừa tiền “chạy” trúng tuyển đại học

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Ngọc Hoàng (SN 1971, thường trú tại số 31/5 đường Trần Văn Kỷ, khu phố 1, phường Bình Thạnh, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại ấp Vĩnh Quí, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp.

Bị can lừa tiền chạy trúng tuyển vào trường đại học đã bị khởi tố, bắt giam.

Trước đó, khoảng tháng 5/2023, anh Đỗ Ngọc Thạch cùng bạn gái tên Q. dự tiệc giỗ tại nhà nội của Q. ở ấp Vĩnh Qúi, xã Vĩnh Kim, tỉnh Đồng Tháp.

Tại đây, anh Thạch gặp Trương Ngọc Hoàng. Hoàng giới thiệu đang công tác tại Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. Anh Thạch cho Hoàng biết mình vừa thi vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM nhưng chưa nhận được kết quả.

Đến tháng 7/2023, Thạch nhận được kết quả thi nhưng không đậu do thiếu 2 điểm. Lúc này, Thạch liên lạc với Hoàng nhờ giúp đỡ để được vào học tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Hoàng đồng ý.

Từ tháng 7/2023 - 12/2023, Hoàng nhiều lần yêu cầu Thạch chuyển tiền vào tài khoản của mình với lý do để đưa cho Hội đồng tuyển sinh và một số cán bộ đang công tác tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Sau khi chuyển cho Hoàng số tiền hơn 134 triệu đồng, Thạch không nhận được giấy báo trúng tuyển. Hoàng nhiều lần hẹn trả lại tiền cho Thạch nhưng không thực hiện. Đến ngày 27/11/2025, Thạch đã đến trình báo Công an xã Vĩnh Kim.

Qua làm việc với cơ quan công an, Trương Ngọc Hoàng thừa nhận hành vi lừa đảo đối với Đỗ Ngọc Thạch và đã chiếm đoạt số tiền trên.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

