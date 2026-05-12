Những "nét son" sau một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở Tuyên Quang

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản được kiện toàn tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt, việc phân cấp, phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh; cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực quản trị địa phương từng bước được nâng lên… Đây là những "nét son" sau 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Tuyên Quang.

Ông Hầu A Lềnh - Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công xã Chiêm Hóa

Những dấu ấn đậm nét

Theo lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang, sau 1 năm triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Tuyên Quang đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai quyết liệt, đồng bộ; bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản được kiện toàn tinh gọn, hoạt động ổn định, thông suốt. Trong đó, cấp tỉnh giảm từ 28 sở, cơ quan ngang sở của hai tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang trước hợp nhất còn 15 cơ quan; tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh, giảm 92 đầu mối bên trong các sở, ngành.

Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp; việc phân cấp, phân quyền tiếp tục được đẩy mạnh; cải cách hành chính, chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực quản trị địa phương từng bước được nâng lên. Việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được duy trì ổn định, khối lượng hồ sơ lớn nhưng cơ bản bảo đảm thông suốt. Ở cấp tỉnh, đã tiếp nhận và xử lý hơn 84.300 hồ sơ, đã giải quyết gần 61.000 hồ sơ, trong đó trên 96% hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Ở cấp xã, đã tiếp nhận và xử lý hơn 448.800 hồ sơ, đã giải quyết trên 445.300 hồ sơ, trong đó 99,21% hồ sơ được giải quyết trước hạn. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đến ngày 30/4/2026 đạt 97,27%.

Từ ngày 1/7/2025 đến nay, Tuyên Quang đã tổ chức 9 hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện chủ chốt của Đảng với 1.405 điểm cầu, hơn 145.600 lượt đại biểu tham dự; qua đó kịp thời truyền tải các quan điểm, chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, tỉnh Tuyên Quang đã lãnh đạo triển khai mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”; tăng cường nắm tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, nhất là trước, trong và sau đại hội đảng bộ các cấp, góp phần tạo đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn toàn tỉnh.

Đặc biệt, trong điều kiện khối lượng công việc lớn, yêu cầu cao, nhưng Tuyên Quang vẫn giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; kinh tế - xã hội tiếp tục duy trì đà phát triển; đời sống nhân dân cơ bản ổn định; niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với chủ trương của Đảng tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tiếp tục tháo gỡ như: một số địa phương còn lúng túng trong thực hiện việc phân cấp, phân quyền; năng lực quản trị ở cơ sở có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng số tại một số xã còn thiếu thốn; việc bố trí, sắp xếp cán bộ ở một số nơi còn bất cập; áp lực công việc đối với đội ngũ cán bộ cấp xã tăng cao khi không còn cấp huyện trung gian. Đây là những vấn đề thực tiễn đặt ra cần được đánh giá đầy đủ, khách quan, khoa học để có giải pháp phù hợp, hiệu quả trong thời gian tới.

Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành chính công phường Minh Xuân hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính

Tiếp tục hoàn thiện bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động

Theo ông Hầu A Lềnh, trong thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục quán triệt và triển khai nghiêm túc, đồng bộ các văn bản của Trung ương, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết, chỉ thị của Chính phủ.

Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở; tăng cường phân cấp, phân quyền, nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, bảo đảm thuận lợi, nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp.

Tập trung triển khai hiệu quả điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân.

Đồng thời, chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện việc sắp xếp thôn, tổ dân phố theo chủ trương của Trung ương phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả...