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Cựu chiến binh tiếp nối phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên đất Krông Ana

Thứ Tư, 07:00, 15/07/2026
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VOV.VN - Không còn quân phục, không còn chiến hào, những người lính từng đi qua chiến tranh trở về với đời thường, gắn bó với ruộng đồng, trang trại hay cửa hàng vật tư nông nghiệp. Ở xã Krông Ana (Đắk Lắk), phẩm chất được rèn luyện trong quân ngũ vẫn hiện diện trong cách họ lao động, vượt khó và sẻ chia với cộng đồng.

Mỗi sáng, cựu chiến binh Hán Vinh Hà, ở thôn Sơ Trà, xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk lại có mặt ở khu lò ấp trứng từ rất sớm. Kiểm tra xong từng khay trứng, ông chở vợ ra chạy chợ rồi mới ra đồng thăm ruộng lúa. Guồng công việc quen thuộc trong nhiều năm đã giúp ông có cơ ngơi khang trang. 5 ha lúa, 3 ha cây ăn trái cùng xưởng chế biến nông sản và một trang trại vịt đẻ, đem lại cho người cựu chiến binh thu nhập hàng tỷ đồng mỗi năm. Ông Hán Vinh Hà kể, để đi đến ngày hôm nay, ông đã trải qua nhiều thất bại vì thiên tai và dịch bệnh. Điều giúp ông không bỏ cuộc chính là tính kỷ luật và ý chí được rèn luyện trong quân ngũ.

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Cựu chiến binh Hán Vinh Hà tích cực làm kinh tế, vượt lên khó khăn từ hai bàn tay trắng.

“Động lực là mình phải không chịu khổ, không chịu nghèo, mình phải vươn lên. Mình học hỏi được từ lúc trong quân ngũ là tính kỷ luật, tính phấn đấu của mình để mình vừa làm, vừa cống hiến cho cho gia đình, cho xã hội”, ông Hán Vinh Hà bộc bạch.

Cũng như cựu chiến binh Hán Vinh Hà, nhiều hội viên cựu chiến binh ở Krông Ana cũng mang tinh thần chiến binh vào cuộc sống đời thường. Người gây dựng trang trại, người mở cơ sở kinh doanh. Khi cuộc sống đã ổn định, họ lại tiếp tục giúp đồng đội và người dân cùng vươn lên.

Cựu chiến binh Hoàng Văn Cư, ở buôn Trấp, hiện gây dựng được cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp và thu mua nông sản ổn định. Khi kinh tế gia đình khá lên, ông lại đồng hành với bà con và hội viên cựu chiến binh khó khăn. Hằng năm, hai cửa hàng của ông hỗ trợ nhiều nông dân mua phân bón trả chậm, không tính lãi. Ông cũng thường xuyên hỗ trợ những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi động viên hội viên cựu chiến binh ốm đau, già yếu.

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Khi kinh tế gia đình khá lên, Cựu chiến binh Hoàng Văn Cư (bên trái) lại đồng hành với bà con và hội viên cựu chiến binh khó khăn. 

Thương binh Lê Đắc Đạm, ở buôn Trấp, xã Krông Ana kể về việc làm của ông Hoàng Văn Cư: “Ở trong thôn còn nhiều cựu chiến binh cũng đang khó khăn, thiếu vốn mua phân bón thì được ông Cư hỗ trợ cho mức giá ưu đãi, không lãi suất. Trong các phong trào, ví dụ như hàng năm là cựu chiến binh tổ chức ngày truyền thống, những hoạt động thể thao, phong trào là ông ấy hỗ trợ hết”.

Theo ông Hoàng Văn Cư, những năm tháng trong quân ngũ không chỉ rèn ý chí làm ăn mà còn nhắc mỗi người lính phải sống có trách nhiệm với cộng đồng, ngay cả khi chiến tranh đã lùi xa. “Khi bước chân vào môi trường quân đội, chúng tôi được rèn luyện về tư cách, đạo đức và tinh thần phục vụ. Chiến tranh hay thời bình cũng vậy, người lính phải sống gương mẫu để con cháu noi theo. Tham gia Hội Cựu chiến binh thì phải động viên anh em giữ gìn sức khỏe, tích cực sinh hoạt và cùng nhau đóng góp cho địa phương”, ông Cư chia sẻ.

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Cựu chiến binh xã Krông Ana học và làm theo Bác bằng những phong trào thiết thực như giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chăm lo hội viên

Hội Cựu chiến binh xã Krông Ana hiện có gần 1.000 hội viên. Từ năm 2025, Hội không còn hội viên thuộc diện hộ nghèo, gần một phần ba số hội viên có đời sống khá giả. Ông Đỗ Xuân Đản, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Krông Ana cho rằng, kết quả ấy có được từ việc đưa nội dung học và làm theo Bác vào những phong trào thiết thực như giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chăm lo hội viên. Các phong trào không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của cựu chiến binh trong thời bình, lan tỏa hình ảnh đẹp về người lính “bộ đội Cụ Hồ”, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

“Các cán bộ, hội viên Hội cựu binh xã Krông Ana đã tích cực khắc phục khó khăn để vươn lên trong cuộc sống, khi rời quân ngũ cũng đã giữ gìn và phát huy tốt truyền thống bộ đội cụ Hồ, là điển hình trong các phong trào xây dựng nông thôn mới như hiến đất, làm đường, vận động nhân đạo, từ thiện, tích cực thúc đẩy các phong trào ở địa phương đi lên”, ông Đỗ Xuân Đản khẳng định.

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Những người lính năm xưa tiếp nối phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên đất Krông Ana trong thời bình.

Chiến tranh đã lùi xa, những cánh đồng và trang trại hôm nay đã thay cho chiến hào năm cũ. Mặt trận của những người lính năm xưa cũng đổi khác, nhưng ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và sự sẻ chia vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng là cách những cựu chiến binh ở Krông Ana tiếp tục học và làm theo Bác bằng những việc làm bình dị mỗi ngày.

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Gặp mặt Hội truyền thống Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên

VOV.VN - Được thành lập ngày 14/7/2016, hoạt động theo phương châm "Truyền thống - Tự nguyện - Nghĩa tình - Trách nhiệm", Hội truyền thống Cựu chiến binh toàn quốc Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên đã trở thành mái nhà chung quy tụ những người lính Mặt trận Vị Xuyên - Hà Tuyên năm xưa trên khắp mọi miền đất nước.

H Xíu/VOV-Tây Nguyên
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