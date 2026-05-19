Cựu chiến binh 30 năm dựng khu tưởng niệm Bác Hồ ở Nam Nha Trang

Sáng sớm nay (19/5), khi những tia nắng đầu tiên vừa phủ lên sườn đồi Đồng Bò, ông Bùi Xuân Phước, 91 tuổi, lưng đã còng, chậm rãi thắp nén nhang trước bàn thờ Bác Hồ trong ngôi đền nhỏ nằm giữa khu tưởng niệm. Khói hương lan tỏa trong không gian tĩnh lặng, bên ngoài là hồ sen vừa hé nụ, cờ đỏ sao vàng khẽ bay trong gió từ biển thổi vào. Ông chắp tay kính cẩn, khẽ nói như đang báo cáo với Người:“Thưa Bác, vào dịp 19/5 nhớ Bác, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh này, đồng bào chiến sĩ về đây tưởng nhớ Bác. Con kính báo Bác, xin phép Bác để làm một cái Lễ kỷ niệm thật trang trọng, ơn nghĩa Bác”.

Ông Bùi Xuân Phước thắp hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đối với dân quân của phường Nam Nha Trang, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh mà ông Bùi Xuân Phước xây dựng, đã trở thành địa chỉ quen thuộc. Các anh thường xuyên đến dọn vệ sinh, treo cờ, sắp xếp bàn ghế. Tiếng chổi quét lá khô, tiếng kéo cờ phấp phới trên cột cao giữa sân, hòa với mùi hương trầm thoang thoảng tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Ông Trần Minh Cường, Dân quân phường Nam Nha Trang cho biết: “Dân quân xuống hỗ trợ Khu tưởng niệm tổng dọn vệ sinh, sắp xếp bàn, ghế, treo cờ phiến. Chúng tôi còn sắp xếp xe cộ, chốt chặn, phân luồng hướng dẫn. Hằng năm các ngày Lễ như 3/2; 30/4&1/5; 19/5; 27/7;2/9…các đoàn về đây rất đông”.

Ông Bùi Xuân Phước, sinh năm 1935. Từ nhỏ ông đã tham gia lực lượng thiếu sinh quân, rồi trở thành bộ đội chiến đấu tại chiến trường Phú Yên. Sau Hiệp định Genève năm 1954, ông tập kết ra Bắc, được đào tạo đại học chuyên ngành bảo tàng. Sau đó ông tiếp tục khoác áo lính, tham gia chiến đấu tại chiến trường Lào. Khi rời quân ngũ, ông công tác trong ngành bảo tàng và luôn đau đáu với việc tưởng niệm Bác Hồ. Ông đã dành trọn hơn 30 năm đời mình, mua gom từng mảnh đất, dành dụm tiền lương, tiền tiết kiệm, thậm chí bán cả căn nhà đang ở trong phố để có kinh phí xây dựng. Từng viên gạch, từng bức tượng, từng bậc đá dẫn vào đền thờ đều in dấu bàn tay và công sức của người lính già.

Đến nay, khu tưởng niệm rộng hơn 2.000m² với nhiều hạng mục như tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ, hội trường sinh hoạt truyền thống, hồ sen, vườn cây và các bảng trưng bày tư liệu về cuộc đời Bác. Mỗi dịp lễ lớn nhiều đoàn cán bộ, học sinh, cựu chiến binh lại tìm về đây thắp hương, sinh hoạt truyền thống.

Ông Bùi Xuân Phước, 91 tuổi vẫn ngày, đêm gắn bó với Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ông Đặng Đình Tuân, cựu chiến binh ở Tổ dân phố Phước Thủy, phường Nam Nha Trang, người gắn bó với khu tưởng niệm từ những ngày đầu cho biết, sự hình thành nơi này là kết quả của lòng kính yêu Bác Hồ và ý chí bền bỉ hiếm có của ông Phước.

“Bác Bùi Xuân Phước là người dân ở trong miền Nam, với tất cả tình cảm với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với trình độ bảo tồn, bảo tàng đã đi từ Bắc chí Nam sưu tầm, xây dựng nên khu này. Ban đầu rất khó khăn, rất vất vả nhưng chúng tôi rất ngưỡng mộ bác Phước vì đã sáng tạo, tâm huyết, bền bỉ, chăm chỉ. Có nhiều công việc chỉ có một mình bác làm, với lòng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tạo dựng được khu tưởng niệm này”.

Ở tuổi 91, sức khỏe đã yếu, ông Bùi Xuân Phước vẫn gắn bó ngày đêm với khu tưởng niệm. Ông tự tay chăm sóc vườn cây, lau chùi bàn thờ, chỉnh lại từng bức ảnh, từng tấm bia ghi lời dạy của Bác. Nhiều người đến thăm vẫn thấy người cựu chiến binh tóc bạc ngồi lặng lẽ bên hồ sen, nhìn lên tượng Bác giữa khoảng trời xanh, chia sẻ nguyện ước được mãi theo Người: “Tôi mãn nguyện. Tôi đã 91 tuổi rồi, sống được ngày nào cố gắng phục vụ ngày đó, khi ra đi cũng thanh thản nhẹ nhàng khi đi theo Cụ Hồ. Di chúc lại là khu vực khu tưởng niệm này không bán, không sang nhượng, không tặng cho, giữ lại truyền tử-lưu tôn, giữ lại di sản này để lại cho đời”.

Giữa những tán cây xanh trên đồi Đồng Bò, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và người lính già, như một “bảo tàng ký ức” của lòng dân đối với Bác Hồ. Và trong từng viên gạch, từng lối đi, vẫn còn in dấu tâm nguyện của một thế hệ suốt đời học tập, làm theo tấm gương đạo đức, hi sinh của Lãnh tụ.

Một số hình ảnh về Cựu chiến binh 30 năm dựng khu tưởng niệm Bác Hồ ở Nam Nha Trang:

Khu tưởng niệm là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống ở tỉnh Khánh Hòa

Ông Bùi Xuân Phước cùng công chức phường Nam Nha Trang trang trí khu tưởng niệm

Lãnh đạo UBND phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm

Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều công trình như đền thờ, hội trường, tượng đài.