Thái Nguyên thiếu hơn 5.800 biên chế giáo dục trước thềm năm học mới

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên, năm học này, toàn ngành được giao 26.585 biên chế giáo dục. Dự kiến đến ngày 1/9 có 26.327 viên chức, gồm 1.450 cán bộ quản lý, 22.603 giáo viên và 2.274 nhân viên. So với nhu cầu 32.442 người, toàn ngành còn thiếu 5.857 người, trong đó 3.007 giáo viên và 2.841 nhân viên.

Chính quyền các xã phối hợp nhà trường kiểm tra, rà soát hệ thống cơ sở, vật chất trước thềm năm học mới

Rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học để chủ động bố trí

Để bổ sung nhân lực, Sở Nội vụ đang phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát, đề xuất nhu cầu hợp đồng lao động theo quy định. Ngành Giáo dục và các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu giáo viên theo từng cấp học, môn học, từng đơn vị để chủ động bố trí, điều động, hợp đồng, hạn chế ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục.

Cùng với việc bổ sung đội ngũ, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp đã cơ bản hoàn tất. Đến ngày 20/8, 100% UBND các xã, phường đã hoàn thành đề án, ban hành quyết định sắp xếp cơ sở giáo dục, bố trí nhân sự và công bố các quyết định. Qua đó, từ 929 cơ sở giáo dục công lập thời điểm 1/7/2025, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 424 cơ sở, giảm 505 đầu mối, tương ứng 54,36%. Việc giảm đầu mối được thực hiện đồng thời với duy trì 523 phân hiệu, 578 điểm trường lẻ phù hợp với điều kiện địa lý, dân cư và việc đi lại của học sinh. Quá trình sắp xếp được gắn với chuẩn bị năm học mới, không làm gián đoạn hoạt động dạy và học.

Về cơ sở vật chất, đến ngày 15/8, tỉnh Thái Nguyên có 13.584 lớp, nhóm lớp với 414.729 trẻ em, học sinh và 13.464 phòng học. Tuy vậy, có 30 cơ sở giáo dục phải tổ chức dạy 2 ca/ngày; một số nơi phải tạm thời sử dụng phòng chức năng do thiếu phòng học.

Tại một số đơn vị vẫn còn thiếu phòng học, phòng chức năng, bàn ghế, thiết bị dạy học; một số trường mầm non thiếu đồ dùng, đồ chơi và thiết bị tối thiểu. Các địa phương trong tỉnh Thái Nguyên đang khẩn trương sửa chữa, cải tạo, bổ sung thiết bị và các điều kiện thiết yếu, tăng cường kiểm tra tại những đơn vị còn khó khăn.

Trang thiết bị được kịp thời bổ sung trước khi năm học mới bắt đầu

“Đến thời điểm hiện tại, nhà trường cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất và đội ngũ. Năm học mới, trường được đầu tư thêm một dãy nhà 3 tầng với 9 phòng học khang trang. Bàn ghế, hệ thống rèm cũng được chính quyền địa phương hỗ trợ đầy đủ. Nhà trường đã sẵn sàng về mọi mặt, từ cơ sở vật chất đến đội ngũ, để bước vào năm học mới", cô giáo Ma Thị Yêu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Đổ, xã Yên Trạch, cho biết.

Ngành giáo dục và đào tạo Thái Nguyên đặt mục tiêu bảo đảm 100% cơ sở giáo dục có đủ điều kiện tối thiểu về an toàn và tổ chức dạy học, không để khó khăn về đội ngũ, cơ sở vật chất làm gián đoạn việc học của học sinh ngay từ đầu năm học.