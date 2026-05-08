Ninh Bình di dời khẩn các hộ dân khỏi chung cư xuống cấp nguy hiểm

Theo phương án, hai khu chung cư cũ này được xây dựng từ những năm 1940 và 1954, thuộc tài sản công, hiện đã hư hỏng nặng với tình trạng trần, tường bong tróc, thấm dột, kết cấu thép hoen gỉ, hệ thống điện không bảo đảm an toàn, vật liệu dễ cháy. Kết quả kiểm định chất lượng công trình trước đó xác định cả hai khu nhà đều ở mức nguy hiểm cấp D, không còn bảo đảm khả năng chịu lực và điều kiện sử dụng bình thường.

Hiện tại, khu nhà số 181 có 26 hộ dân từng sinh sống, trong đó 25 hộ đang ở thực tế với 62 nhân khẩu. Khu nhà số 207 có 24 hộ, trong đó 22 hộ đang sinh sống với 69 nhân khẩu. Phần lớn cư dân là người cao tuổi, lao động tự do, hộ nghèo, cận nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn và không có nơi ở khác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng (áo đen) cùng đoàn công tác kiểm tra khu chung cư Hoàng Văn Thụ

UBND tỉnh Ninh Bình xác định việc di dời toàn bộ các hộ dân ra khỏi hai khu chung cư là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, nhất là trước mùa mưa bão năm 2026.

Theo phương án dự kiến, các hộ dân có nhu cầu sẽ được bố trí chỗ ở tạm thời tại khu nhà ở sinh viên tập trung phường Nam Định trong thời gian tối đa 36 tháng hoặc đến khi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư hoàn thành. Người dân sẽ không phải trả tiền thuê nhà, chỉ chi trả các chi phí sinh hoạt như điện, nước và gửi xe theo quy định.

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 2 tỷ đồng, bao gồm chi phí hỗ trợ thuê nhà và kinh phí di chuyển cho các hộ dân.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân di dời trong tháng 5/2026; đồng thời tổ chức cưỡng chế di dời nếu các hộ không chấp hành theo quy định.

Sau khi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư hoàn thành, các hộ dân có nhu cầu sẽ được ưu tiên bố trí thuê nhà tại khu chung cư mới. Những trường hợp có thu nhập thấp hoặc sống bằng trợ cấp xã hội sẽ được xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà theo chính sách của tỉnh.