中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ninh Bình di dời khẩn các hộ dân khỏi chung cư xuống cấp nguy hiểm

Thứ Sáu, 22:29, 08/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Ninh Bình vừa xây dựng phương án di dời, hỗ trợ các hộ dân đang sinh sống tại nhà số 181 và 207 đường Hoàng Văn Thụ, phường Nam Định do hai khu nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao.

Theo phương án, hai khu chung cư cũ này được xây dựng từ những năm 1940 và 1954, thuộc tài sản công, hiện đã hư hỏng nặng với tình trạng trần, tường bong tróc, thấm dột, kết cấu thép hoen gỉ, hệ thống điện không bảo đảm an toàn, vật liệu dễ cháy. Kết quả kiểm định chất lượng công trình trước đó xác định cả hai khu nhà đều ở mức nguy hiểm cấp D, không còn bảo đảm khả năng chịu lực và điều kiện sử dụng bình thường.

Hiện tại, khu nhà số 181 có 26 hộ dân từng sinh sống, trong đó 25 hộ đang ở thực tế với 62 nhân khẩu. Khu nhà số 207 có 24 hộ, trong đó 22 hộ đang sinh sống với 69 nhân khẩu. Phần lớn cư dân là người cao tuổi, lao động tự do, hộ nghèo, cận nghèo, điều kiện kinh tế khó khăn và không có nơi ở khác.

ninh binh di doi khan cac ho dan khoi chung cu xuong cap nguy hiem hinh anh 1
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Dũng (áo đen) cùng đoàn công tác kiểm tra khu chung cư Hoàng Văn Thụ 

UBND tỉnh Ninh Bình xác định việc di dời toàn bộ các hộ dân ra khỏi hai khu chung cư là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân, nhất là trước mùa mưa bão năm 2026.

Theo phương án dự kiến, các hộ dân có nhu cầu sẽ được bố trí chỗ ở tạm thời tại khu nhà ở sinh viên tập trung phường Nam Định trong thời gian tối đa 36 tháng hoặc đến khi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư hoàn thành. Người dân sẽ không phải trả tiền thuê nhà, chỉ chi trả các chi phí sinh hoạt như điện, nước và gửi xe theo quy định.

Tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 2 tỷ đồng, bao gồm chi phí hỗ trợ thuê nhà và kinh phí di chuyển cho các hộ dân.

UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân di dời trong tháng 5/2026; đồng thời tổ chức cưỡng chế di dời nếu các hộ không chấp hành theo quy định.

Sau khi dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư hoàn thành, các hộ dân có nhu cầu sẽ được ưu tiên bố trí thuê nhà tại khu chung cư mới. Những trường hợp có thu nhập thấp hoặc sống bằng trợ cấp xã hội sẽ được xem xét hỗ trợ tiền thuê nhà theo chính sách của tỉnh.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: chung cư xuống cấp ở Ninh Bình Ninh Bình chung cư xuống cấp nghiêm trọng chung cư Hoàng Văn Thụ
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hà Nội tìm ra “lời giải cho bài toán” cải tạo chung cư cũ?
Hà Nội tìm ra “lời giải cho bài toán” cải tạo chung cư cũ?

VOV.VN - Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, hiện thành phố Hà Nội đang triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng, nhằm xác định mức độ nguy hiểm của từng công trình.

Hà Nội tìm ra “lời giải cho bài toán” cải tạo chung cư cũ?

Hà Nội tìm ra “lời giải cho bài toán” cải tạo chung cư cũ?

VOV.VN - Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ trên địa bàn, hiện thành phố Hà Nội đang triển khai kế hoạch kiểm định chất lượng, nhằm xác định mức độ nguy hiểm của từng công trình.

TP.HCM siết quản lý chung cư, tháo gỡ tranh chấp kéo dài
TP.HCM siết quản lý chung cư, tháo gỡ tranh chấp kéo dài

VOV.VN - Từ ngày 25/4, Quyết định 19/2026 của UBND TP.HCM về quản lý, sử dụng nhà chung cư chính thức có hiệu lực. Trong đó, nhiều nội dung được TP.HCM cụ thể hoá, đưa ra nhiều quy định nhằm tháo gỡ các mâu thuẫn tại chung cư đang ngày càng phức tạp.

TP.HCM siết quản lý chung cư, tháo gỡ tranh chấp kéo dài

TP.HCM siết quản lý chung cư, tháo gỡ tranh chấp kéo dài

VOV.VN - Từ ngày 25/4, Quyết định 19/2026 của UBND TP.HCM về quản lý, sử dụng nhà chung cư chính thức có hiệu lực. Trong đó, nhiều nội dung được TP.HCM cụ thể hoá, đưa ra nhiều quy định nhằm tháo gỡ các mâu thuẫn tại chung cư đang ngày càng phức tạp.

Vì sao nhà đầu tư không mặn mà cải tạo chung cư cũ?
Vì sao nhà đầu tư không mặn mà cải tạo chung cư cũ?

VOV.VN - Nhiều chung cư cũ tại Hà Nội hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân, nhưng việc cải tạo, xây mới vẫn diễn ra khá chậm chạp.

Vì sao nhà đầu tư không mặn mà cải tạo chung cư cũ?

Vì sao nhà đầu tư không mặn mà cải tạo chung cư cũ?

VOV.VN - Nhiều chung cư cũ tại Hà Nội hiện nay xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân, nhưng việc cải tạo, xây mới vẫn diễn ra khá chậm chạp.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục