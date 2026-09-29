Ninh Bình phát hiện sai sót khi rà soát hơn 3.200 hồ sơ theo Nghị định 178

Một số hồ sơ tính sai thời gian, trợ cấp và tiền lương

Ngày 29/9, UBND tỉnh Ninh Bình thông tin, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, tỉnh đã tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP.

Theo đó, từ ngày 24/8 đến 13/9/2026, Đoàn kiểm tra của tỉnh Ninh Bình đã rà soát 3.223 hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ việc, hưởng chính sách theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

Quá trình kiểm tra gặp khó khăn do số lượng hồ sơ lớn. Nhiều hồ sơ được giải quyết trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hiện được lưu trữ tại các kho lưu trữ của tỉnh Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình trước đây.

Một góc tỉnh Ninh Bình nhìn từ trên cao

Bên cạnh đó, một số tài liệu về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính; thực trạng đội ngũ lãnh đạo, quản lý, biên chế tại thời điểm đề nghị giải quyết chính sách và các tài liệu làm cơ sở xác định đối tượng, mức hưởng, kinh phí thực hiện chính sách chưa được lưu trữ đầy đủ. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ rà soát và việc xác định chính xác đối tượng, mức hưởng, kinh phí phải chi trả.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy một số hạn chế, sai sót trong việc xác định, tính hưởng chính sách. Một số hồ sơ tính chưa đúng số tháng nghỉ hưu trước tuổi; khoản trợ cấp đối với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội; tiền lương hiện hưởng.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp có thời gian công tác trong quân đội nhưng hồ sơ chưa có văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc đã được hưởng hoặc chưa được hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ.

Tiếp tục xác minh, làm rõ số tiền phải thu hồi hoặc bổ sung

Để bảo đảm kết quả kiểm tra, rà soát chính xác, đầy đủ, UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Đoàn kiểm tra tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xác minh, bổ sung thông tin, tài liệu còn thiếu về quá trình công tác, thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tiền lương và các nội dung liên quan. Đây là cơ sở để xác định chính xác đối tượng, mức hưởng chính sách theo quy định.

Trên cơ sở kết quả rà soát từng trường hợp, các cơ quan liên quan sẽ thẩm định, xác định số kinh phí đã chi trả, số phải thu hồi, số cần bổ sung hoặc điều chỉnh (nếu có); đồng thời làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong quá trình tham mưu, thẩm định, quyết định và thực hiện chính sách.

UBND tỉnh Ninh Bình sẽ chỉ đạo thu hồi, bổ sung, điều chỉnh kinh phí và xử lý các nội dung liên quan theo quy định pháp luật; tiếp tục hoàn thiện kết quả kiểm tra, rà soát để báo cáo Bộ Nội vụ đúng thời hạn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.