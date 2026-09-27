English
/ CHÍNH TRỊ
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn bộ, tỉnh, ngành tinh gọn bên trong

Chủ Nhật, 11:16, 27/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Nội vụ cho biết, sau khi thực hiện sắp xếp, số lượng thôn, tổ dân phố đã giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị. Cùng với việc hoàn thành sắp xếp các đơn vị dân cư, Bộ Nội vụ đang tiếp tục hướng dẫn các địa phương, bộ, ngành tinh gọn tổ chức bên trong, tăng cường tính tự chủ.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan ngang bộ đang tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bên trong.

Đến tháng 9/2026, các bộ đã giảm 40/142 phòng thuộc vụ, tương ứng 28,2%; đồng thời giảm 55/678 đơn vị sự nghiệp công lập bên trong, tương ứng 8,1% so với thời điểm ngày 30/9/2025.

Đối với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, Bộ Nội vụ cho biết đã có 34 tỉnh, thành phố hoàn thành. Qua đó, số lượng thôn, tổ dân phố giảm từ 89.589 xuống còn 48.078 đơn vị, giảm 41.511 đơn vị, tương ứng 46,33%.

bo noi vu tiep tuc huong dan bo, tinh, nganh tinh gon ben trong hinh anh 1

Đến ngày 15/7, đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, các địa phương đã tiếp nhận 4.012 người vào công chức, 395 người vào viên chức; ký hợp đồng lao động với 2.206 người; bố trí 7.587 người tiếp tục công tác ở thôn, tổ dân phố và 1.541 người vào các vị trí công tác khác.

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, sau sắp xếp, các địa phương tiếp tục bố trí 121.932 người, giảm 103.146 người. Trong đó, 78.347 người được giải quyết chế độ theo Nghị định 154 và 9.732 người được hưởng chính sách hỗ trợ của địa phương.

Theo Bộ Nội vụ, quá trình triển khai được thực hiện công khai, dân chủ, tạo được sự đồng thuận cao. Các địa phương đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân, thông qua nghị quyết của HĐND cấp xã và kiện toàn tổ chức để các thôn, tổ dân phố mới đi vào hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương tiếp tục sắp xếp, tinh gọn đầu mối, đẩy mạnh tự chủ.

Bộ cũng hướng dẫn về thẩm quyền thành lập, tổ chức lại, giải thể; chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức; vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu đa ngành, đa lĩnh vực thuộc UBND cấp xã.

Việc sắp xếp cơ sở giáo dục công lập tại địa phương tiếp tục được triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng.

Bộ Nội vụ đã ban hành các văn bản hướng dẫn giải quyết chính sách đối với nhân sự lãnh đạo, quản lý các cơ sở giáo dục chịu tác động của việc sắp xếp.

Tính đến ngày 24/8, 34/34 địa phương đã phê duyệt đề án sắp xếp, trong đó 16 địa phương đã hoàn thành.

Theo phương án, tổng số cơ sở giáo dục công lập dự kiến giảm từ 37.530 xuống còn 18.548, giảm 18.982 đầu mối, tương ứng 50,6%.

Tại thông báo kết luận cuộc họp ngày 21/9, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tại các địa phương.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo phải khẩn trương rà soát, sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, xử lý những bất cập phát sinh, bảo đảm việc dạy và học ổn định, hiệu quả và báo cáo Thủ tướng trước ngày 5/10.

Về kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước, theo báo cáo của các bộ, ngành, địa phương và theo dõi, tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 31/7, giáo dục nghề nghiệp công lập có tổng số 313 cơ sở.

Trong đó, có 93 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan Trung ương; 220 cơ sở thuộc địa phương.

Đến ngày 18/9, toàn quốc có 281 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, gồm 90 cơ sở thuộc bộ, ngành và cơ quan Trung ương và 191 cơ sở thuộc địa phương.

Như vậy, toàn quốc đã giảm 33 cơ sở, tương ứng khoảng 10,5%, so với thời điểm ngày 31/7.

Phương án sắp xếp của các bộ, ngành, địa phương đang tiếp tục được triển khai. Dự kiến đến ngày 1/10, sẽ sắp xếp, giữ lại 23 trường cao đẳng trực thuộc bộ, ngành; chuyển 19 trường cao đẳng, trung cấp về địa phương quản lý; đồng thời sắp xếp để giảm 58 cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở địa phương.

 

PV/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ Nội vụ đẩy nhanh tiến độ hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm
Bộ Nội vụ đẩy nhanh tiến độ hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm

VOV.VN - Bộ Nội vụ đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026, trong đó đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng, đưa vào khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Bộ Nội vụ đẩy nhanh tiến độ hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm

Bộ Nội vụ đẩy nhanh tiến độ hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm

VOV.VN - Bộ Nội vụ đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2026, trong đó đẩy nhanh hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng, đưa vào khai thác các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán 2027
Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán 2027

VOV.VN - Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027.

Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán 2027

Bộ Nội vụ trình Chính phủ phương án nghỉ 7 ngày Tết Nguyên đán 2027

VOV.VN - Bộ Nội vụ đã có tờ trình Chính phủ đề xuất phương án nghỉ Tết Nguyên đán năm 2027.

Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát việc giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178
Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát việc giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát việc giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178

Bộ Nội vụ yêu cầu rà soát việc giải quyết chế độ nghỉ việc theo Nghị định 178

VOV.VN - Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về giải quyết chính sách, chế độ theo Nghị định số 178/2024/NĐ-CP.

KINH TẾ
THẾ GIỚI
XÃ HỘI
THỊ TRƯỜNG
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
VĂN HÓA
Du lịch
CÔNG NGHỆ
PHÁP LUẬT
Tổ chức nhân sự
Quốc hội
PODCAST
Nhận diện sự thật
Nhận diện sự thật
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Quốc hội