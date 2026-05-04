Ninh Bình tạm dừng hoạt động flyboard sau sự cố tại hồ Núi Lớ

Theo thông tin từ ban tổ chức, sự cố xảy ra vào sáng 3/5 khi một vận động viên đang hướng dẫn du khách trải nghiệm. Thiết bị flyboard bất ngờ gặp trục trặc khiến cả hai mất thăng bằng và rơi xuống nước. Nữ du khách nhanh chóng nổi lên an toàn, trong khi vận động viên bị chìm lâu hơn và được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh do có dấu hiệu ngạt nước.

Nạn nhân đã được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến cơ sở y tế. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Video ghi lại sự cố biểu diễn flyboard tại hồ Núi Lớ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Trước đó, flyboard được đưa vào biểu diễn từ ngày 30/4 tại hồ Kỳ Lân và nhanh chóng thu hút đông đảo du khách. Đến ngày 3/5, hoạt động này được chuyển sang hồ Núi Lớ để tiếp tục phục vụ.

Ban tổ chức cho biết việc tạm dừng là cần thiết để rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật, điều kiện vận hành và các phương án đảm bảo an toàn trước khi xem xét hoạt động trở lại.

Sự việc cũng đặt ra yêu cầu tăng cường các tiêu chuẩn an toàn đối với các hoạt động thể thao mạo hiểm, đặc biệt là những loại hình mới trong du lịch, nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn cho du khách.