  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ninh Bình tạm dừng hoạt động flyboard sau sự cố tại hồ Núi Lớ

Thứ Hai, 11:15, 04/05/2026
VOV.VN - Sau sự cố xảy ra trong quá trình biểu diễn flyboard tại hồ Núi Lớ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Ban quản lý Phố cổ Hoa Lư đã thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động trình diễn và trải nghiệm môn thể thao này nhằm đảm bảo an toàn.

Theo thông tin từ ban tổ chức, sự cố xảy ra vào sáng 3/5 khi một vận động viên đang hướng dẫn du khách trải nghiệm. Thiết bị flyboard bất ngờ gặp trục trặc khiến cả hai mất thăng bằng và rơi xuống nước. Nữ du khách nhanh chóng nổi lên an toàn, trong khi vận động viên bị chìm lâu hơn và được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh do có dấu hiệu ngạt nước.

Nạn nhân đã được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến cơ sở y tế. Hiện sức khỏe của cả hai đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

Video ghi lại sự cố biểu diễn flyboard tại hồ Núi Lớ, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Trước đó, flyboard được đưa vào biểu diễn từ ngày 30/4 tại hồ Kỳ Lân và nhanh chóng thu hút đông đảo du khách. Đến ngày 3/5, hoạt động này được chuyển sang hồ Núi Lớ để tiếp tục phục vụ.

Ban tổ chức cho biết việc tạm dừng là cần thiết để rà soát toàn bộ quy trình kỹ thuật, điều kiện vận hành và các phương án đảm bảo an toàn trước khi xem xét hoạt động trở lại.

Sự việc cũng đặt ra yêu cầu tăng cường các tiêu chuẩn an toàn đối với các hoạt động thể thao mạo hiểm, đặc biệt là những loại hình mới trong du lịch, nhằm hạn chế rủi ro và đảm bảo an toàn cho du khách.

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Ninh Bình đón gần 2,8 triệu lượt du khách, thu hơn 4.200 tỷ đồng
VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, du lịch Ninh Bình ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với gần 2,8 triệu lượt du khách. Doanh thu toàn ngành ước đạt hơn 4.200 tỷ đồng, tăng trên 200%, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các điểm đến và sản phẩm du lịch địa phương.

Hàng vạn du khách đổ về biển Thịnh Long (Ninh Bình) ngày khai mạc

VOV.VN - Hàng vạn du khách đã đổ về biển Thịnh Long trong ngày khai mạc mùa du lịch hè 2026, tạo nên không khí sôi động ngay từ những giờ đầu. Khu vực trung tâm gần như kín chỗ, các dịch vụ lưu trú, ăn uống hoạt động hết công suất, cho thấy sức hút rõ nét của điểm đến ven biển trong mùa hè năm nay.

Ninh Bình khai mạc mùa du lịch biển 2026: Non thiêng biển rộng - Đón sóng vươn xa

VOV.VN - Tối 28/4, tại Khu du lịch biển Thịnh Long, xã Hải Thịnh, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức Chương trình khai mạc Mùa du lịch biển năm 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Từ Non thiêng đến Biển rộng”.

