Ninh Bình đón gần 2,8 triệu lượt du khách, thu hơn 4.200 tỷ đồng

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, toàn tỉnh ước đón 2.777.123 lượt khách, trong đó khách nội địa đạt 2.502.560 lượt, khách quốc tế 274.563 lượt, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu du lịch ước đạt 4.216,1 tỷ đồng, tăng 205,1%.

Nhiều khu, điểm du lịch tiếp tục là “điểm hút” du khách như: khu du lịch biển với 329.377 lượt khách; khu sinh thái Tràng An 108.500 lượt; khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui 54.103 lượt; Thung Nham 49.954 lượt; Tam Cốc - Bích Động 42.347 lượt; công viên nước Sun Urban City 52.182 lượt.

Du khách tắm biển Thịnh Long

Tính lũy kế đến hết ngày 3/5/2026, Ninh Bình đón 14,36 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm hơn 12,84 triệu lượt, khách quốc tế đạt trên 1,52 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch ước đạt 15.710 tỷ đồng.

Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú tăng mạnh, đặc biệt trong những ngày cao điểm. Bình quân toàn tỉnh đạt trên 75%, riêng các khu vực trọng điểm như Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Cúc Phương và vùng ven biển đạt từ 95-100% trong các ngày 26/4, 30/4 và 1/5. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng rơi vào tình trạng “cháy phòng”, song nhìn chung hoạt động lưu trú vẫn đảm bảo ổn định, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu du khách.

Các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ đã chủ động nâng cấp hạ tầng, chuẩn hóa quy trình phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Việc niêm yết giá công khai, bán đúng giá quy định được thực hiện nghiêm; đường dây nóng hỗ trợ du khách được công khai rộng rãi.

Dịp nghỉ lễ năm nay, Ninh Bình cũng ghi dấu ấn với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn và sản phẩm mới. Nổi bật là Khai mạc mùa du lịch biển Ninh Bình 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng” tại khu du lịch Thịnh Long, cùng chuỗi sự kiện như lễ hội cà kheo, thả diều, lân sư rồng, trưng bày sản phẩm OCOP… thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh đó, các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư, các chương trình nghệ thuật, triển lãm, sự kiện trải nghiệm tại Tam Cốc - Bích Động, Phố cổ Hoa Lư… đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường. Sở Du lịch tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm. Các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ vững môi trường du lịch an toàn, thân thiện.