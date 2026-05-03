  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Ninh Bình đón gần 2,8 triệu lượt du khách, thu hơn 4.200 tỷ đồng

Chủ Nhật, 21:30, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 năm 2026, du lịch Ninh Bình ghi nhận mức tăng trưởng đột biến với gần 2,8 triệu lượt du khách. Doanh thu toàn ngành ước đạt hơn 4.200 tỷ đồng, tăng trên 200%, cho thấy sức hút mạnh mẽ của các điểm đến và sản phẩm du lịch địa phương.

Theo Sở Du lịch Ninh Bình, toàn tỉnh ước đón 2.777.123 lượt khách, trong đó khách nội địa đạt 2.502.560 lượt, khách quốc tế 274.563 lượt, tăng 123,9% so với cùng kỳ năm 2025. Doanh thu du lịch ước đạt 4.216,1 tỷ đồng, tăng 205,1%.

Nhiều khu, điểm du lịch tiếp tục là “điểm hút” du khách như: khu du lịch biển với 329.377 lượt khách; khu sinh thái Tràng An 108.500 lượt; khu văn hóa tâm linh Bái Đính - Thung Ui 54.103 lượt; Thung Nham 49.954 lượt; Tam Cốc - Bích Động 42.347 lượt; công viên nước Sun Urban City 52.182 lượt.

Du khách tắm biển Thịnh Long

Tính lũy kế đến hết ngày 3/5/2026, Ninh Bình đón 14,36 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa chiếm hơn 12,84 triệu lượt, khách quốc tế đạt trên 1,52 triệu lượt; tổng doanh thu du lịch ước đạt 15.710 tỷ đồng.

Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú tăng mạnh, đặc biệt trong những ngày cao điểm. Bình quân toàn tỉnh đạt trên 75%, riêng các khu vực trọng điểm như Hoa Lư, Nam Hoa Lư, Cúc Phương và vùng ven biển đạt từ 95-100% trong các ngày 26/4, 30/4 và 1/5. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng rơi vào tình trạng “cháy phòng”, song nhìn chung hoạt động lưu trú vẫn đảm bảo ổn định, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu du khách.

Các khu, điểm du lịch và cơ sở kinh doanh dịch vụ đã chủ động nâng cấp hạ tầng, chuẩn hóa quy trình phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường. Việc niêm yết giá công khai, bán đúng giá quy định được thực hiện nghiêm; đường dây nóng hỗ trợ du khách được công khai rộng rãi.

Dịp nghỉ lễ năm nay, Ninh Bình cũng ghi dấu ấn với nhiều hoạt động văn hóa, du lịch quy mô lớn và sản phẩm mới. Nổi bật là Khai mạc mùa du lịch biển Ninh Bình 2026 với chủ đề “Ninh Bình - Từ non thiêng đến biển rộng” tại khu du lịch Thịnh Long, cùng chuỗi sự kiện như lễ hội cà kheo, thả diều, lân sư rồng, trưng bày sản phẩm OCOP… thu hút đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh đó, các hoạt động tại Lễ hội Hoa Lư, các chương trình nghệ thuật, triển lãm, sự kiện trải nghiệm tại Tam Cốc - Bích Động, Phố cổ Hoa Lư… đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến.

Công tác quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường. Sở Du lịch tỉnh chỉ đạo các đơn vị chuyên môn đẩy mạnh kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm. Các địa phương chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần giữ vững môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Du lịch biển ở Gia Lai hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Du lịch biển ở Gia Lai hút khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

VOV.VN - Kỳ nghỉ lễ 30/4 -1/5, du lịch biển phía Đông tỉnh Gia Lai thu hút đông đảo du khách nhờ cảnh quan trong xanh, sạch đẹp và con người thân thiện. Sự chuẩn bị chu đáo, nâng cao chất lượng dịch vụ của các điểm đến cũng góp phần mang đến trải nghiệm tốt, tạo ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Vân Hồng-CTV Trần Hồng/VOV.VN
Hải Phòng đón hơn 892.000 lượt khách dịp 30/4 - 1/5, nhiều điểm du lịch kín phòng
VOV.VN - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5/2026, Hải Phòng ước đón trên 892.000 lượt khách. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, nhiều cơ sở lưu trú tại nội thành, Đồ Sơn và Cát Bà đạt công suất 100% trong các ngày cao điểm.

TP.HCM đón gần 1,7 triệu lượt khách dịp lễ Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5
VOV.VN - TP.HCM ghi nhận lượng khách và doanh thu ấn tượng trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5. Kỳ nghỉ kép kéo dài đã thúc đẩy nhu cầu du lịch tăng cao.

Thót tim sự cố vận động viên flyboard và du khách rơi xuống hồ ở Ninh Bình
VOV.VN - Ngày 3/5, tại hồ núi Lớ, phường Hoa Lư (Ninh Bình), một vận động viên flyboard đang đưa du khách trải nghiệm bất ngờ gặp sự cố, khiến cả hai rơi xuống nước. Nữ du khách nhanh chóng nổi lên an toàn, còn vận động viên được cứu sau khoảng 15 phút.

