Thót tim sự cố vận động viên flyboard và du khách rơi xuống hồ ở Ninh Bình

Chủ Nhật, 20:10, 03/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 3/5, tại hồ núi Lớ, phường Hoa Lư (Ninh Bình), một vận động viên flyboard đang đưa du khách trải nghiệm bất ngờ gặp sự cố, khiến cả hai rơi xuống nước. Nữ du khách nhanh chóng nổi lên an toàn, còn vận động viên được cứu sau khoảng 15 phút.

Sáng 3/5, tại khu vực hồ núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) xảy ra sự cố khi một vận động viên flyboard đang hướng dẫn du khách trải nghiệm “bay” trên mặt nước. Sự việc khiến cả hai rơi xuống hồ và chìm trong thời gian ngắn.

Theo thông tin ban đầu, sau khi gặp trục trặc ở độ cao khoảng 5m, cả vận động viên và nữ du khách từ từ hạ xuống nước rồi chìm. Ít phút sau, nữ du khách tự nổi lên và được hỗ trợ an toàn. Trong khi đó, nam vận động viên bị mắc kẹt dưới nước cùng thiết bị, khoảng 15 phút sau mới được lực lượng cứu hộ đưa lên bờ trong tình trạng bất tỉnh do ngạt nước.

thot tim su co van dong vien flyboard va du khach roi xuong ho o ninh binh hinh anh 1
Nam vận động viên flyboard đang "bay" cùng khách trên mặt hồ bất ngờ gặp sự cố. Ảnh cắt từ clip

Nạn nhân được xác định là anh P.T.A. (SN 1984, trú tại Hải Phòng). Sau sơ cứu ban đầu, anh được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình trong tình trạng lơ mơ, kích thích, da niêm mạc kém hồng. Các bác sĩ chẩn đoán viêm phổi do đuối nước, tiên lượng nặng, tiến hành đặt ống thở máy và điều trị kháng sinh, sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Bạch Mai trong chiều cùng ngày.

Đại diện chính quyền phường Hoa Lư xác nhận có nắm được vụ việc. Lãnh đạo công an phường cho biết sự cố không gây thiệt hại về người, vận động viên sau khi được cấp cứu đã tỉnh lại, không nguy hiểm đến tính mạng.

Được biết, hoạt động biểu diễn flyboard bắt đầu tổ chức tại khu vực hồ Kỳ Lân (thuộc điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư) từ tối 30/4, thu hút đông đảo người dân và du khách. Sau 3 ngày biểu diễn, sáng 3/5, các vận động viên di chuyển sang hồ núi Lớ (cách đó khoảng 1km) để tiếp tục trình diễn thì xảy ra sự cố.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Vân Hồng-CTV Trần Hồng/VOV.VN
Tag: flyboard Ninh Bình hồ núi Lớ vận động viên cứu hộ Ninh Bình du khách trải nghiệm flyboard thể thao mạo hiểm
Tai nạn liên tiếp, cao tốc TP.HCM - Long Thành kẹt cứng phương tiện ngày cuối lễ
VOV.VN - Hai vụ tai nạn liên tiếp trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây khiến dòng xe hướng về TP.HCM ùn ứ kéo dài nhiều kilomet. Dù lực lượng chức năng đã nỗ lực phân luồng, giao thông vẫn kẹt cứng do lượng phương tiện đổ về quá đông trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ.

Xe tải gặp nạn khi đổ đèo Vi Ô Lắc trong đêm, 2 người tử vong
VOV.VN - Một xe tải chở 3 người, lưu thông trong đêm trên Quốc lộ 24, khi đổ đèo Vi Ô Lắc, đoạn qua xã Ba Vì, tỉnh Quảng Ngãi bất ngờ lao vào vách núi rồi lật tại khu vực chân đèo, 2 người tử vong tại chỗ, 1 người bị thương.

Xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tai nạn giao thông tiếp tục giảm
VOV.VN - Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong ngày 2/5/2026, tình hình trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc tiếp tục có chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm trước.

