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Nổ lớn tại quán bia ở Lào Cai khiến 4 người bị thương

Thứ Tư, 16:47, 29/07/2026
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VOV.VN - Sáng ngày 29/7, tại số nhà 396, đường Ngô Quyền, tổ dân phố 27 Kim Tân, phường Lào Cai, xảy ra vụ cháy nhà khiến 4 người bị thương.

Theo những người có mặt tại hiện trường, sự cố xảy ra khi trời đang mưa, hàng loạt tiếng nổ lớn, đám cháy cùng cột khói bốc lên nghi ngút phía sau nhà. 

Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Lào Cai đã cử tổ công tác đến hiện trường, phối hợp Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Lào Cai triển khai chữa cháy.

no lon tai quan bia o lao cai khien 4 nguoi bi thuong hinh anh 1
Hiện trường căn nhà nơi xảy ra vụ cháy.

Nơi xảy ra vụ cháy là một căn nhà cho thuê, bên trong có 4 người, trong đó 2 ông cháu bị thương nặng. Đến 11h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. 4 người bị thương đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai cấp cứu.

Hiện, cơ quan chức năng đã phong tỏa, điều tra hiện trường để xác minh nguyên nhân của vụ cháy nổ.

 
An Kiên/VOV-Tây Bắc
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