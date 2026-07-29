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Giải cứu thành công 3 người mắc kẹt giữa đám cháy tại Đà Nẵng lúc rạng sáng

Thứ Tư, 11:09, 29/07/2026
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VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng vừa kịp thời khống chế vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh ở xã Quế Sơn Trung, cứu 3 mẹ con chủ nhà bị mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn.

Khoảng 1h50 ngày 28/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo cháy tại một cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé ở thôn Phước Đức, xã Quế Sơn Trung. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 11 điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

giai cuu thanh cong 3 nguoi mac ket giua dam chay tai Da nang luc rang sang hinh anh 1
Vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé. Lực lượng cứu nạn đã đưa được 3 người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn. (Ảnh: CACC)

Do cửa sắt phía trước bị khóa, lực lượng chữa cháy nhanh chóng phá cửa, mở lối tiếp cận và tháo dỡ một phần mái tôn để thoát khói, khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan.

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Gia đình viết thư cảm ơn Công an thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: CACC)

Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 mẹ con mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn. Gia đình đã gửi thư cảm ơn lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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Kịp thời khống chế đám cháy 3 cửa hàng liền kề ở Lâm Đồng

VOV.VN - Một vụ cháy xảy ra vào rạng sáng 29/7, tại cửa hàng trên đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thiêu rụi toàn bộ vật dụng và làm hư hỏng đường điện trung thế.

CTV Đức Lâm/VOV-Miền Trung
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