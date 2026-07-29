Giải cứu thành công 3 người mắc kẹt giữa đám cháy tại Đà Nẵng lúc rạng sáng

Khoảng 1h50 ngày 28/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo cháy tại một cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé ở thôn Phước Đức, xã Quế Sơn Trung. Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 11 điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Vụ cháy xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh đồ mẹ và bé. Lực lượng cứu nạn đã đưa được 3 người mắc kẹt trong đám cháy ra ngoài an toàn. (Ảnh: CACC)

Do cửa sắt phía trước bị khóa, lực lượng chữa cháy nhanh chóng phá cửa, mở lối tiếp cận và tháo dỡ một phần mái tôn để thoát khói, khống chế ngọn lửa, ngăn không để cháy lan.

Gia đình viết thư cảm ơn Công an thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: CACC)

Chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng cứu hộ đã đưa được 3 mẹ con mắc kẹt trong nhà ra ngoài an toàn. Gia đình đã gửi thư cảm ơn lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.