Nỗ lực nâng cao chất lượng y tế Tây Ninh và bài toán nguồn lực

Giữ người bệnh ở lại tuyến tỉnh bằng năng lực

Ở xã biên giới Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Sỹ Anh (sinh năm 1969) không nghĩ mình mắc bệnh tim nguy hiểm cho đến khi nhập viện cấp cứu. Sau khi phát hiện nhồi máu cơ tim, kèm suy tim tại bệnh viện tuyến huyện, ông được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh điều trị kịp thời.

Bệnh nhân Nguyễn Sỹ Anh được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh sau khi phát hiện nhồi máu cơ tim và suy tim.

Những ngày đầu, thể trạng ông rất yếu. Nhờ được điều trị kịp thời, sức khỏe ông dần hồi phục, có cơ hội trở về với gia đình mà không phải đi TP.HCM điều trị:

“Tôi ở nhà đâu có biết mình bị bệnh tim, đến khi đi cấp cứu mới biết là nhồi máu cơ tim, suy tim. Trước đây, những bệnh như vậy là phải đi TP.HCM mới chữa được, còn bây giờ Tây Ninh điều trị được thì người dân đỡ tốn kém hơn rất nhiều, gia đình cũng đỡ vất vả”, ông Sỹ Anh chia sẻ.

Việc điều trị kịp thời của ông Sỹ Anh, cho thấy ý nghĩa của việc phát triển kỹ thuật y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, nhất là với người dân vùng biên giới.

Theo Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Phan Thanh Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, bệnh viện đã thực hiện khoảng 1.000 ca can thiệp tim mạch, trong đó khoảng 70% là đặt stent mạch vành.

Hơn 2 năm qua, bệnh viện cũng triển khai điều trị đột quỵ bằng thuốc tiêu sợi huyết, giúp nhiều bệnh nhân tăng cơ hội phục hồi khi được điều trị kịp thời.

Bệnh viện còn phối hợp với các cơ sở y tế tuyến trên để tiếp nhận, chuyển giao nhiều kỹ thuật mới như: Tán sỏi, điều trị bệnh lý mạch máu và đốt u vú bằng sóng cao tần.

Tuy nhiên, nhiều trang thiết bị được đầu tư từ trước năm 2018 đã xuống cấp, một số máy chẩn đoán hình ảnh ngừng hoạt động kéo dài. Có những trường hợp nếu không can thiệp kịp thời tại đây thì bệnh nhân không còn đủ thời gian để chuyển lên tuyến trên.

“Chúng tôi cũng đã được UBND tỉnh phê duyệt gói sửa chữa, mua sắm trang thiết bị hơn 30 tỷ đồng. Đây là điều kiện quan trọng để bệnh viện tiếp tục nâng cao năng lực điều trị, phục vụ người dân Tây Ninh và khu vực lân cận”, bác sĩ Phan Thanh Tâm cho biết.

Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh từng bước nâng cao năng lực chuyên môn, giúp người bệnh được cấp cứu và điều trị kịp thời ngay tại địa phương.

Y tế cơ sở chịu áp lực

Không chỉ ở bệnh viện tuyến tỉnh, việc chăm sóc sức khỏe tại tuyến cơ sở đang được triển khai theo hướng chủ động, chú trọng phòng bệnh và hỗ trợ các nhóm yếu thế.

Tại xã biên giới Tuyên Bình (trước đây là huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), những phần sữa, vi chất dinh dưỡng và thuốc tẩy giun được trao đến trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trong vòng 36 tháng.

Trước khi cấp phát, Trạm Y tế xã phối hợp với cộng tác viên tại các ấp rà soát đối tượng, cân đo và đánh giá tình trạng dinh dưỡng.

Năm trước, chương trình có 61 trẻ thuộc diện hưởng thụ. Sự hỗ trợ này góp phần cải thiện dinh dưỡng, giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho những gia đình chưa đủ điều kiện chăm sóc con đầy đủ.

Theo bà Trần Thị Cẩm Hồng, cán bộ phụ trách dinh dưỡng Trạm Y tế xã Tuyên Bình, nhiều gia đình khó khăn không có điều kiện mua sữa và thuốc bổ cho trẻ. Dù quá trình triển khai còn vướng mắc về thanh, quyết toán kinh phí sau sáp nhập, địa phương vẫn nỗ lực duy trì chương trình, hướng đến đúng đối tượng cần hỗ trợ.

“Chương trình rất ý nghĩa, tạo điều kiện cho các bé thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn được bổ sung sữa, vi chất dinh dưỡng, cải thiện cân nặng và phát triển trí não. Nhiều gia đình không có điều kiện mua sữa hay thuốc bổ cho con, nên dù quá trình triển khai còn khó khăn, chúng tôi vẫn cố gắng thực hiện để hỗ trợ các bé tốt hơn”, bà Trần Thị Cẩm Hồng.

Trạm y tế xã Tuyên Bình triển khai chương trình bổ sung sữa, vi chất dinh dưỡng cho trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Một hướng đi khác trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng là quản lý sức khỏe người dân bằng dữ liệu số.

Tại phường Tân Ninh, hơn 16.000 người dân đã được khám, kiểm tra và quản lý sức khỏe, hoàn thành 100% chỉ tiêu đề ra.

Việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử giúp theo dõi tiền sử bệnh, phát hiện sớm các bệnh không lây nhiễm, như: tăng huyết áp, đái tháo đường, đồng thời hỗ trợ quản lý lâu dài, nhất là với người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, sau khi sáp nhập từ 5 phường cũ, địa bàn có gần 100.000 dân, trong khi Trạm Y tế phường Tân Ninh có 37 nhân sự. Cùng lúc thực hiện khám sức khỏe, tiêm chủng, phòng chống dịch và nhiều chương trình y tế quốc gia, nhân viên phải đảm nhiệm khối lượng công việc lớn. Cơ sở hoạt động phân tán tại ba điểm, diện tích hạn chế cũng ảnh hưởng đến việc tổ chức chuyên môn.

Bác sĩ Đinh Thị Kim Thiện, Phó trưởng Trạm Y tế phường Tân Ninh, cho biết duy trì và cập nhật dữ liệu sức khỏe thường xuyên là yêu cầu quan trọng để hồ sơ điện tử thực sự phát huy hiệu quả.

Cùng với nhân lực, việc bố trí cơ sở tập trung sẽ giúp trạm quản lý thuận lợi hơn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng của người dân.

“Sau khi sáp nhập từ 5 phường trước kia thành một phường, dân số lên tới gần 100.000 người, cho nên số lượng nhân viên y tế tại trạm còn hạn chế, phục vụ người dân rất khó khăn. Công việc hiện nay cũng quá tải, các chiến dịch cứ liên tục diễn ra. Trạm mong muốn có một cơ sở để gom lại thành một điểm, vừa quản lý dễ hơn, vừa thuận lợi hơn khi triển khai công việc, phục vụ người dân được tốt hơn”, bác sỹ Thiện nói.

Cán bộ y tế phường Tân Ninh khám, tư vấn và quản lý sức khỏe người dân

Từ bệnh viện tuyến tỉnh đến trạm y tế cơ sở, nâng cao năng lực chuyên môn, bổ sung nguồn lực và duy trì chăm sóc liên tục là yêu cầu cấp thiết. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, người dân vùng biên có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế kịp thời, an toàn và công bằng hơn.