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Tây Ninh khởi công lắp đèn năng lượng mặt trời trên đường tuần tra biên giới

Thứ Sáu, 17:24, 02/10/2026
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VOV.VN - Ngày 2/10, tỉnh Tây Ninh tổ chức khởi công công trình lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường tuần tra biên giới, góp phần bảo đảm an toàn đi lại, phục vụ đời sống, sản xuất của người dân.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết tỉnh có đường biên giới dài gần 369km, với 19 xã giáp Campuchia. Đây là địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đồng thời có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế và thương mại biên giới.

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Tỉnh Tây Ninh tổ chức khởi công công trình lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường tuần tra biên giới

Thời gian qua, chương trình “Chung tay thắp sáng biên giới” nhận được sự hưởng ứng của nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Đến nay, chương trình đã tiếp nhận hơn 21 tỷ đồng, đầu tư hệ thống chiếu sáng khoảng 230km đường tuần tra biên giới.

Ngoài ra, chương trình hỗ trợ 1.131 bộ đèn năng lượng mặt trời, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng cho các hộ dân dọc tuyến biên giới; đồng thời hỗ trợ mỗi xã biên giới 100 triệu đồng để thực hiện các tuyến đường thắp sáng.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, lực lượng Bộ đội Biên phòng và đơn vị thi công khẩn trương triển khai công trình; rà soát kỹ vị trí lắp đặt, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.

Đối với các đoạn tuyến sử dụng ngân sách Nhà nước, tỉnh yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục, triển khai và giải ngân; đồng thời phối hợp nguồn vốn xã hội hóa để hình thành hệ thống chiếu sáng đồng bộ, tránh trùng lặp hoặc bỏ sót.

Các đơn vị, địa phương phải xác định rõ trách nhiệm quản lý, vận hành, bảo trì công trình sau khi hoàn thành; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cùng tham gia bảo vệ hệ thống chiếu sáng.

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Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với các công trình an sinh xã hội

 

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Nhiều tuyến đường được tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng các đơn vị triển khai góp phần bảo đảm an toàn đi lại, phục vụ đời sống, sản xuất của người dân và hỗ trợ lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. 

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh ghi nhận sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với các công trình an sinh xã hội và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành trong đầu tư hạ tầng, chăm lo đời sống người dân, nhất là tại khu vực biên giới.

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Hơn 5.000 bóng đèn thắp sáng tuyến đường biên giới Sơn La

VOV.VN - Những tuyến đường rẻo cao biên giới Sơn La được thắp sáng không chỉ giúp bà con đi lại thuận tiện, mà còn chiếu rọi con đường tuần tra, góp phần giúp các lực lượng và nhân dân ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn cuộc sống bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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